España

La Guardia Civil rescata del fondo del mar en Mallorca un cepo que formó parte del ancla de una embarcación del Imperio Romano: había riesgo de expolio

Dos integrantes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas reflotaron el objeto con globos elevadores

Un momento del rescate del cepo romano. (Guardia Civil)
Un momento del rescate del cepo romano. (Guardia Civil)
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La Guardia Civil acaba de recuperar un cepo romano del fondo marino en el norte de Mallorca. La pieza, con un peso estimado de 350 kilogramos, había formado parte del ancla de una embarcación del Imperio Romano datada entre los siglos I y II d. C., y ha sido trasladada a una ubicación segura para protegerla.

La actuación tuvo lugar este pasado jueves 24 de septiembre. Dos integrantes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) reflotaron el objeto con globos elevadores y lo depositaron en el punto establecido por el área de Patrimonio del Consell de Mallorca.

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El cepo estaba a unos tres metros de profundidad, cerca del litoral mallorquín. Según ha informado Europa Press, los agentes conocían su localización desde hacía años por las inspecciones vinculadas a la protección del patrimonio histórico sumergido. Sin embargo, durante una revisión reciente, los miembros del GEAS detectaron que la pieza había sido manipulada. El hallazgo llevó a comunicar la situación al Departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca. El organismo consideró necesario retirar el cepo ante el riesgo de expolio, debido a que se encontraba en una zona próxima a la costa y de escasa profundidad, indicó la agencia.

El representante del área de Patrimonio acompañó a los agentes durante el traslado y definió la nueva ubicación del resto arqueológico. Allí quedó depositado el objeto tras la operación, que concluyó alrededor de las 11.00 horas.

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Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

El otro descubrimiento arqueológico de la semana

Sin embargo, este no ha sido el único descubrimiento arqueológico de la semana relacionado con el Imperio Romano. En Alemania, el aficionado Oliver Riedl ha recuperado cerca de la localidad de Wesseling un tesoro de 934 denarios romanos que permaneció bajo un campo agrícola durante casi 2.000 años y que equivale al ahorro íntegro de unos seis años de sueldo de un legionario. Las monedas, enterradas durante el reinado del emperador Adriano, se exhiben ahora por primera vez en el Museo Estatal LVR de Bonn.

El hallazgo reúne monedas acuñadas durante más de dos siglos: la más antigua procede de la República Romana y data de 148 antes de Cristo, mientras que la más reciente fue acuñada en 124 o 125 después de Cristo. Esa cronología sitúa el enterramiento bajo Adriano, que reinó entre 117 y 138. Riedl participaba en una búsqueda autorizada con detector de metales cuando localizó las primeras 15 piezas. El aparato siguió señalando presencia de metal en el subsuelo, hasta revelar una acumulación que la Oficina de Gestión del Patrimonio Arqueológico confirmó como uno de los mayores conjuntos monetarios romanos descubiertos en Alemania.

El tesoro ha sido presentado el 22 de septiembre ante la comunidad científica durante la conferencia anual de la Asociación Alemana Occidental y Meridional para la Investigación Arqueológica, que ha reunido a cerca de 300 arqueólogos de toda Alemania. Las 934 piezas son denarios de plata, la moneda de uso habitual en el Imperio romano durante siglos, y suman un peso de 3,1 kilogramos. Sus reversos y anversos representan distintos motivos y los perfiles de varios emperadores.

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