La mujer de Michael Schumacher habla como nunca de su historia de amor casi 13 años después del accidente que le cambió la vida: “Lloro en silencio”

La vida después del accidente de Schumacher. (EFE/ J.l.cereijido/Archivo)

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Casi 13 años después del trágico accidente de esquí que cambió para siempre la vida de la familia Schumacher, la postura de absoluto hermetismo adoptada por Corinna Schumacher se mantiene intacta. Sin embargo, la mujer del legendario piloto de Fórmula 1 ha decidido volver a ponerse delante de las cámaras para participar en un nuevo documental. En esta ocasión, Corinna no lo hace con el objetivo de revelar el estado de salud actual de su marido, sino para recordar al Michael Schumacher que conoció en los inicios de su relación, aquel joven deportista del que se enamoró antes de conquistar su primer Mundial en el año 1994.

Remontándose a los primeros años de la década de los 90, la esposa del deportista rememora los comienzos de un noviazgo que no estuvo exento de dudas en su entorno más cercano. Corinna confiesa en la cinta que su familia no veía con buenos ojos aquel romance naciente, recordando de forma explícita la postura que adoptó su madre en aquel entonces: “Mi madre estaba completamente en contra. Michael siempre estaba en la pista de karts y siempre estaba apartando a los demás”. A pesar de la oposición inicial, la relación se consolidó rápidamente al ritmo que marcaba la ascendente carrera del piloto en los circuitos.

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A lo largo de su testimonio, Corinna repasa visiblemente emocionada los momentos más destacados de la trayectoria profesional del alemán, rememorando las históricas victorias que le tocó presenciar en primera persona. “Mi corazón late por él cuando gana. Y cuando pierde. Mi corazón siempre está ahí”, confiesa de manera categórica, dejando patente que la admiración y el afecto hacia su esposo permanecen intactos a pesar de las difíciles circunstancias que han afrontado juntos durante la última década. Para ella, el vínculo cotidiano sigue siendo la base de su vida: “Cuando estás con alguien a quien esperas ver todos los días, es maravilloso”, añade.

La canción de la pareja

Entre los recuerdos más distendidos de aquella etapa previa al estrellato global, Corinna Schumacher relata con humor el enorme impacto que causaba el piloto entre sus seguidoras durante sus primeros años de éxito. Con soltura, explica la gran cantidad de cartas de admiradores que llegaban a sus manos, así como regalos de todo tipo, incluyendo prendas de ropa interior que las fans le enviaban por correo.

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La millonaria fortuna de Michael Schumacher: estos son todos sus negocios.

Esa composición musical sigue representando, más de tres décadas después, un poderoso detonante emocional para la esposa del piloto. “Esa era nuestra canción en aquel entonces. Cuando la escucho hoy en el coche, lloro en silencio”, confiesa Corinna al detallar cómo ese tema la transporta de inmediato a la época en que su historia de amor daba los primeros pasos. Sus palabras suponen un conmovedor paréntesis dentro de la estricta reserva mediática que ha caracterizado a la familia desde el accidente sufrido en los Alpes.

El cuidado continuo 24 horas al día

A pesar de la emotividad del nuevo metraje, Corinna evita categóricamente ofrecer datos actualizados sobre el estado médico de su marido. Para conocer su postura oficial sobre la situación del deportista, es necesario remitirse al documental emitido en 2021, donde declaró: “Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día”. En el presente, Corinna supervisa de manera directa la atención médica que recibe el expiloto, quien cuenta con un equipo cualificado disponible las 24 horas del día, tanto en su residencia habitual de Suiza como en la propiedad familiar de Mallorca, donde pasan largas temporadas.

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El expiloto alemán Michael Schumacher (AP Foto/Itsuo Inouye)

Aunque el día a día del deportista permanece totalmente al margen de los focos, fuentes cercanas al entorno familiar señalaron a principios de año al periódico británico Daily Mail que Michael Schumacher se desplaza por la vivienda utilizando una silla de ruedas. Según explicaron dichas fuentes al citado medio, “la sensación es que entiende algunas de las cosas que suceden cerca de él, pero probablemente no todas”, unas informaciones sobre las cuales la familia Schumacher ha decidido no pronunciarse, manteniendo inalterable su compromiso con la máxima privacidad.