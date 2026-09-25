España

La mujer de Michael Schumacher habla como nunca de su historia de amor casi 13 años después del accidente que le cambió la vida: “Lloro en silencio”

Un golpe en la cabeza mientras esquiaba en diciembre de 2013 le causó secuelas irreversibles, exigiendo cuidados continuos las 24 horas

La vida después del accidente de Schumacher. (EFE/ J.l.cereijido/Archivo)
La vida después del accidente de Schumacher. (EFE/ J.l.cereijido/Archivo)
Guardar

Casi 13 años después del trágico accidente de esquí que cambió para siempre la vida de la familia Schumacher, la postura de absoluto hermetismo adoptada por Corinna Schumacher se mantiene intacta. Sin embargo, la mujer del legendario piloto de Fórmula 1 ha decidido volver a ponerse delante de las cámaras para participar en un nuevo documental. En esta ocasión, Corinna no lo hace con el objetivo de revelar el estado de salud actual de su marido, sino para recordar al Michael Schumacher que conoció en los inicios de su relación, aquel joven deportista del que se enamoró antes de conquistar su primer Mundial en el año 1994.

Remontándose a los primeros años de la década de los 90, la esposa del deportista rememora los comienzos de un noviazgo que no estuvo exento de dudas en su entorno más cercano. Corinna confiesa en la cinta que su familia no veía con buenos ojos aquel romance naciente, recordando de forma explícita la postura que adoptó su madre en aquel entonces: “Mi madre estaba completamente en contra. Michael siempre estaba en la pista de karts y siempre estaba apartando a los demás”. A pesar de la oposición inicial, la relación se consolidó rápidamente al ritmo que marcaba la ascendente carrera del piloto en los circuitos.

PUBLICIDAD

A lo largo de su testimonio, Corinna repasa visiblemente emocionada los momentos más destacados de la trayectoria profesional del alemán, rememorando las históricas victorias que le tocó presenciar en primera persona. “Mi corazón late por él cuando gana. Y cuando pierde. Mi corazón siempre está ahí”, confiesa de manera categórica, dejando patente que la admiración y el afecto hacia su esposo permanecen intactos a pesar de las difíciles circunstancias que han afrontado juntos durante la última década. Para ella, el vínculo cotidiano sigue siendo la base de su vida: “Cuando estás con alguien a quien esperas ver todos los días, es maravilloso”, añade.

La canción de la pareja

Entre los recuerdos más distendidos de aquella etapa previa al estrellato global, Corinna Schumacher relata con humor el enorme impacto que causaba el piloto entre sus seguidoras durante sus primeros años de éxito. Con soltura, explica la gran cantidad de cartas de admiradores que llegaban a sus manos, así como regalos de todo tipo, incluyendo prendas de ropa interior que las fans le enviaban por correo.

PUBLICIDAD

La millonaria fortuna de Michael Schumacher: estos son todos sus negocios.

Esa composición musical sigue representando, más de tres décadas después, un poderoso detonante emocional para la esposa del piloto. “Esa era nuestra canción en aquel entonces. Cuando la escucho hoy en el coche, lloro en silencio”, confiesa Corinna al detallar cómo ese tema la transporta de inmediato a la época en que su historia de amor daba los primeros pasos. Sus palabras suponen un conmovedor paréntesis dentro de la estricta reserva mediática que ha caracterizado a la familia desde el accidente sufrido en los Alpes.

El cuidado continuo 24 horas al día

A pesar de la emotividad del nuevo metraje, Corinna evita categóricamente ofrecer datos actualizados sobre el estado médico de su marido. Para conocer su postura oficial sobre la situación del deportista, es necesario remitirse al documental emitido en 2021, donde declaró: “Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día”. En el presente, Corinna supervisa de manera directa la atención médica que recibe el expiloto, quien cuenta con un equipo cualificado disponible las 24 horas del día, tanto en su residencia habitual de Suiza como en la propiedad familiar de Mallorca, donde pasan largas temporadas.

El expiloto alemán Michael Schumacher (AP Foto/Itsuo Inouye)
El expiloto alemán Michael Schumacher (AP Foto/Itsuo Inouye)

Aunque el día a día del deportista permanece totalmente al margen de los focos, fuentes cercanas al entorno familiar señalaron a principios de año al periódico británico Daily Mail que Michael Schumacher se desplaza por la vivienda utilizando una silla de ruedas. Según explicaron dichas fuentes al citado medio, “la sensación es que entiende algunas de las cosas que suceden cerca de él, pero probablemente no todas”, unas informaciones sobre las cuales la familia Schumacher ha decidido no pronunciarse, manteniendo inalterable su compromiso con la máxima privacidad.

Temas Relacionados

Famosos EspañaParejaSucesosÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 25 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados del Super Once del 25 septiembre

Urbagestión presenta al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen pueda volver a su casa con un alquiler “estable y asequible”

La empresa ha asegurado que el inmueble ubicado en Retiro no está a la venta y que se ha puesto a disposición de la EMVS para tramitar una solución

Urbagestión presenta al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen pueda volver a su casa con un alquiler “estable y asequible”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

La campaña incluye modelos fabricados entre 2013 y 2024 y las marcas contactarán a los propietarios

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

No a la expropiación del piso de Maricarmen, sí a negociar con Junts prohibir desahucios de fondos buitre e incentivos a caseros: cómo busca el Gobierno cerrar el decreto de Vivienda

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles