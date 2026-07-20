Realeza

William y Harry, cada vez más lejos: por qué la reconciliación sigue siendo imposible

El reciente viaje al Reino Unido no modificó la distancia entre los hermanos y, de acuerdo con Vanity Fair, la falta de contacto también empieza a reflejarse en el vínculo entre sus familias

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El viaje privado del príncipe Harry al Reino Unido para reunirse con Carlos III no modificó la falta de contacto con el príncipe William (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

El viaje privado al Reino Unido del príncipe Harry para reunirse con Carlos III no alteró la falta de contacto con su hermano: el príncipe William y Kate no fueron invitados al encuentro, según la revista Vanity Fair, que cita a la revista People.

No hay señales de acercamiento entre William y Harry, de acuerdo con una fuente cercana a la familia real citada por People y recogida por Vanity Fair. Esa misma fuente sostuvo que “no hubo ningún cambio”, sobre todo “del lado de William” y que la relación entre ambos está “rota”.

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La distancia se refleja en la falta de comunicación directa y también en la ausencia de gestos públicos que sugieran acercamiento. Los compromisos oficiales a los que ambos asisten suelen estar marcados por la formalidad y la falta de interacción visible, lo que refuerza la percepción de que la brecha entre ellos permanece.

Además, fuentes cercanas al entorno real señalaron que los intentos previos de mediación no prosperaron y que el clima general es de desconfianza mutua. La expectativa de que un acontecimiento familiar importante pudiera propiciar un reencuentro se desvaneció.

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Vanity Fair y People señalaron que William y Kate no fueron invitados al encuentro, una ausencia que sostuvo la ruptura entre los hermanos (REUTERS/Neil Hall)
Vanity Fair y People señalaron que William y Kate no fueron invitados al encuentro, una ausencia que sostuvo la ruptura entre los hermanos (REUTERS/Neil Hall)

La posibilidad de restablecer la relación parece depender de factores externos o de cambios de actitud por parte de ambos hermanos.

Vanity Fair informó que la reunión se organizó con discreción y que en ella también estuvo la reina Camila. Según el medio, la ausencia de William y Kate reforzó la idea de que la ruptura entre los dos hermanos sigue intacta.

La relación entre William y Harry sigue rota

Desde la salida de Harry a Estados Unidos, los hermanos solo se vieron en muy pocas ocasiones, según Vanity Fair. El medio recordó entre esos episodios su reencuentro en los funerales de Isabel II, descrito como frío.

Desde entonces, sus intercambios parecen casi inexistentes, según el mismo medio. La distancia entre el príncipe William y Harry, además, se extendió a su entorno más cercano.

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Los compromisos oficiales de William y Harry transcurren con formalidad y sin interacción visible, lo que refuerza la distancia entre ambos (AP/Alastair Grant, Pool)

Personas próximas a la familia explicaron que la separación geográfica y la agenda propia de cada hermano profundizaron la distancia. Harry está instalado en Estados Unidos junto a Meghan Markle y mantiene una vida pública y mediática alejada del núcleo central de la monarquía, mientras que William y Kate cumplen con sus deberes institucionales en el Reino Unido.

Esta diferencia de roles y prioridades hizo que los caminos de ambos se distanciaran aún más. Los expertos en temas de la realeza coinciden en que la falta de contacto regular entre los hijos de los príncipes es una consecuencia directa de la tensión no resuelta entre William y Harry. Además, la ausencia de reuniones familiares compartidas impidió que los primos desarrollaran una relación cercana.

La fractura alcanza a la siguiente generación

Los hijos de ambos apenas se conocen y casi no construyeron ningún vínculo, de acuerdo con Vanity Fair. El medio presentó ese dato como otra consecuencia del distanciamiento entre los hermanos.

Simon Vigar, autor especializado en la familia real, dijo a Vanity Fair que “la princesa Diana estaría devastada de ver que las cosas se desarrollan así, más aún porque los hermanos antes eran muy cercanos”. Por su parte, Robert Lacey, historiador, estimó en el mismo medio que la situación solo podrá cambiar cuando Harry “presente sus disculpas”.

El acercamiento con Carlos III no se extiende a William

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Analistas de la familia real sostienen que el futuro del vínculo entre Harry y William dependerá de sus circunstancias personales (Johnny EGGITT/AFP)

La relación entre Harry y su padre muestra una mejora, según otra fuente consultada por People y citada por Vanity Fair: “Va mejor”.

En mayo de 2025, Harry expresó su deseo de reconciliarse con su familia. “Es inútil seguir peleando”, dijo entonces, según recogió Vanity Fair. Por ahora, el contacto reservado con Carlos III apunta a una distensión limitada entre padre e hijo. La reconciliación entre los hermanos, en cambio, aún aparece lejana.

Analistas especializados en la familia real consideran que el futuro de la relación entre los hermanos dependerá de la evolución de sus circunstancias personales y de la voluntad de superar las diferencias actuales.

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El entorno de Harry afirma que él sigue abierto al diálogo, mientras el círculo de Guillermo prioriza sus responsabilidades institucionales y la estabilidad familiar (NEWSPIX/The Grosby Group)

Por ahora, el hermetismo y la reserva predominan en ambas partes, y la posibilidad de un acercamiento sigue siendo incierta. El entorno de Harry sostiene que él continúa abierto a algún tipo de diálogo, aunque las oportunidades para ello fueron escasas.

Desde el círculo de Guillermo, la prioridad parece estar puesta en sus responsabilidades institucionales y en la estabilidad de su familia inmediata.

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