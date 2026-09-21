La planta que los pulgones adoran y que puedes usar para proteger el resto de tu jardín

La planta necesita sol directo o media sombra para crecer sana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capuchina es una planta que resulta muy atractiva para los pulgones. Por eso muchos jardineros la usan como “planta trampa”: la siembran junto a jitomates, chiles o lechugas para que el pulgón prefiera alimentarse de la capuchina antes que de las demás plantas.

La lógica no es que la capuchina repela a la plaga, sino lo contrario. Atrae al pulgón con más fuerza que otras plantas cercanas, de modo que el insecto puede concentrarse en un punto del jardín más que en otros.

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) advierte que el pulgón verde es una plaga de importancia a nivel mundial, con capacidad de afectar a más de 400 especies de plantas de cultivo y plantas de jardín, entre ellas papa, jitomate, chile y berenjena.

La capuchina es una de las plantas favoritas del pulgón verde, especie común en huertos caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sembrarla en casa para que funcione

La capuchina se cultiva con facilidad en maceta, terraza o patio, y es recomendable para principiantes porque no requiere fertilizante ni un tipo de tierra especial. Solo necesita sol directo o media sombra para desarrollarse bien.

El riego debe ser moderado y constante: la tierra tiene que mantener cierta humedad sin encharcarse, ya que un exceso de agua puede pudrir la raíz.

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Sembrar capuchina cerca de jitomates y chiles es una práctica conocida como "planta trampa". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo recomendable es colocarla a unos 60 u 80 centímetros de las plantas que se quieren proteger. La distancia debe ser suficiente para que el pulgón la encuentre primero, sin quedar tan cerca como para que salte con facilidad hacia el cultivo vecino.

En espacios reducidos, es posible colocar dos o tres macetas de capuchina en las esquinas de una jardinera, cuidando que sus hojas no lleguen a tocar las del resto de las plantas.

La capuchina no repele al pulgón, lo atrae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer cuando la capuchina se llena de pulgones

Cuando la capuchina comienza a llenarse de pulgones, no es necesario recurrir a pesticidas.

La RHS recomienda cortar las ramas más afectadas y desecharlas en la basura, nunca en la composta, porque ahí los pulgones pueden sobrevivir y regresar al jardín.

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La capuchina se cultiva con facilidad en maceta, terraza o patio de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ayuda dejar actuar a los enemigos naturales del pulgón, como mariquitas y avispas pequeñas, que suelen controlar la población sin intervención adicional.

Otra opción sencilla es aplicar un chorro de agua con cierta fuerza sobre las ramas infestadas, lo que elimina a la mayoría de los pulgones sin necesidad de productos químicos.

Por qué esta plaga es tan común en los jardines mexicanos

El pulgón verde no depende de un solo tipo de planta para sobrevivir. En climas cálidos, donde no hay heladas fuertes, el insecto se mantiene activo todo el año sobre malas hierbas comunes y otras plantas, según documenta la extensión agrícola de la Universidad de Florida.

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Esto significa que cualquier jardín con maleza, plantas de ornato descuidadas o macetas abandonadas puede ser un refugio para la plaga.

El pulgón verde puede sobrevivir todo el año en climas cálidos sin heladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso el pulgón verde puede aparecer en cualquier huerto casero, sin importar qué plantas haya alrededor, simplemente porque las malas hierbas del jardín o del vecindario ya lo estaban hospedando.

Dónde conseguir esta planta en México

También se le conoce como taco de reina, capucha de monje o espuela de galán, nombres que varían según la región del país.

Se adapta bien a climas templados y cálidos, lo que cubre buena parte del territorio mexicano, aunque no tolera las heladas fuertes.

En México, la capuchina también se conoce como taco de reina o espuela de galán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se consigue con facilidad en viveros, tianguis de plantas y tiendas de semillas para huerto urbano, ya sea en semilla o en planta lista para trasplantar.

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Además de su uso como planta trampa, la capuchina es comestible: sus flores se emplean como decoración en ensaladas y sus hojas tienen un sabor parecido al berro, con un ligero toque picante.

Las flores de capuchina son comestibles y se usan como decoración en varias preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo académico detrás de esta técnica de jardinería

Varias universidades de Estados Unidos han estudiado esta práctica con resultados favorables. La extensión de la Universidad de Connecticut recomienda sembrar capuchinas o girasoles cerca del jitomate para atraer a los primeros pulgones de la temporada y controlarlos antes de que se multipliquen.

La extensión de la Universidad de Minnesota cita un estudio realizado en huertos de Iowa donde sembrar capuchina junto con tomillo y cebolla redujo el daño de plagas en plantas de brócoli, bajo condiciones reales de cultivo.

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Las malas hierbas de un jardín descuidado también hospedan a esta plaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Real de Horticultura de Reino Unido (RHS), una de las instituciones con mayor autoridad en jardinería, mantiene una postura más cautelosa.

Reconoce que la capuchina sí atrae pulgones, pero señala que la idea de que esto proteja al resto de las plantas es, en parte, una creencia extendida entre jardineros que todavía no cuenta con un respaldo científico definitivo.