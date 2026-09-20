Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 21 al viernes 25 de septiembre: don Hernando anuncia el compromiso de Alejo y Manuela

Manuela vuelve a poner a prueba los nervios de Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Valle Salvaje afronta una nueva semana marcada por las consecuencias de las últimas revelaciones. El enfrentamiento entre Manuela, Alejo y Luisa se intensifica después de que don Hernando anuncie públicamente la boda de su hija con el escritor. Una decisión que deja a Alejo contra las cuerdas y que amenaza con cambiar para siempre su relación con Luisa.

Pero no será la única trama que avance entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre. Victoria regresará al valle con una noticia relacionada con la fortuna de Dámaso, Rafael y Rosalía se acercarán a pesar de la oposición de José Luis y Bárbara recibirá una inesperada visita en la Casa Pequeña. Estas son las principales claves de los próximos capítulos de la ficción de La 1.

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Capítulo 490 del lunes 21 de septiembre

La semana comienza con Alejo dispuesto a enfrentarse de nuevo a Manuela, cuya actitud está llevando al límite al escritor. La situación no tardará en complicarse todavía más cuando don Hernando intervenga y amenace al joven.

El marqués tiene otros planes para su hija y no está dispuesto a aceptar que Alejo se aleje de ella. Por eso, hará público un anuncio que dejará al menor de los Gálvez de Aguirre completamente desconcertado: Manuela y Alejo deberán casarse.

Mientras tanto, Victoria reaparece después de su misteriosa desaparición. Su regreso llega acompañado de una importante novedad: la Salcedo parece haber conseguido hacerse con la fortuna que pertenecía a Dámaso. Junto a Mercedes, celebrará su nueva posición y ambas comenzarán a valorar qué hacer con la herencia.

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Por su parte, Alejo tratará de convencer a Luisa de que el beso de Manuela se produjo sin su consentimiento. Sin embargo, la joven no termina de confiar en su versión, lo que complica todavía más la situación entre ambos.

Victoria y Mercedes celebran la nueva posición de la Salcedo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 491 del martes 22 de septiembre

El anuncio de la boda obliga a Alejo a tomar una decisión. Don Hernando pretende que acepte el matrimonio con Manuela, pero el escritor no parece dispuesto a renunciar tan fácilmente a sus sentimientos.

La tensión sentimental no será la única novedad. Genaro Salazar, el misterioso joven que Bárbara conoció durante el baile, aparecerá inesperadamente en Valle Salvaje y llegará hasta la Casa Pequeña. Su presencia sorprenderá especialmente a Bárbara, que no tardará en preguntarse qué pretende realmente el recién llegado.

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Mientras tanto, Rafael propondrá a Rosalía bautizar juntos a los pequeños María y Lucas. La idea provocará un nuevo enfrentamiento con José Luis, que se mostrará indignado ante la posibilidad de que ambos niños compartan ceremonia. El duque no estará dispuesto a ceder ante las presiones familiares.

La Casa Pequeña recibe a un nuevo lacayo mientras Rafael y Rosalía bautizan a los bebés en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 492 del miércoles 23 de septiembre

Don Hernando descubrirá que Alejo no tiene intención de cumplir sus deseos y reaccionará con contundencia. El marqués amenazará al joven con destruirlo si no acepta casarse con Manuela, elevando todavía más la presión sobre él.

En paralelo, Rafael mantendrá su decisión de celebrar conjuntamente el bautizo de los dos bebés pese a la oposición de su padre. Los preparativos harán que Rosalía y el duque pasen cada vez más tiempo juntos y entre ambos volverá a surgir una cercanía que podría traer consecuencias.

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Por otro lado, Bárbara descubrirá la verdadera historia de Genaro. El joven le contará que pertenece a una familia aristocrática y que es heredero del vizconde de Valdeolmo. Para poder permanecer en Valle Salvaje sin levantar sospechas, Bárbara ideará una solución: esconderá su identidad y hará que se haga pasar por un lacayo.

Genaro le cuenta su historia a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 493 del jueves 24 de septiembre

La nueva vida de Genaro en la Casa Pequeña no será sencilla. Su comportamiento y sus maneras no encajarán con las del resto de sirvientes y Bárbara empezará a temer que alguien descubra quién es realmente.

Mientras tanto, Manuela continuará presionando a Alejo. Desesperado ante la situación, el escritor recurrirá a Braulio para intentar que la joven entre en razón. Ambos tratarán de hacerle ver que su actitud está provocando un conflicto cada vez mayor.

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En otra parte del valle, Victoria y Mercedes investigarán qué ha ocurrido finalmente con la fortuna de Dámaso. Las dos descubrirán una información que podría cambiar sus planes y decidirán arriesgarlo todo tratando de cerrar un importante acuerdo con don Anselmo.

Rafael ofrece a Rosalía que bauticen a los niños juntos en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 494 del viernes 25 de septiembre

La semana terminará con la celebración del bautizo de Lucas y María. La capilla de la Casa Grande se preparará para recibir a numerosos invitados de la nobleza local, convocados por Rafael. La presencia de Rosalía, sin embargo, podría generar más de una tensión entre los asistentes.

Don Hernando aprovechará además la jornada para volver a enfrentarse a Rafael, demostrando que los conflictos familiares están lejos de solucionarse.

En la Casa Pequeña, Bárbara advertirá a Genaro de que debe ser mucho más discreto si quiere mantener su verdadera identidad a salvo. Sus gestos y su comportamiento están empezando a llamar demasiado la atención.

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Y, finalmente, Alejo y Luisa decidirán unir fuerzas frente a Manuela. Los dos harán frente a la joven de Guzmán en un nuevo enfrentamiento que podría marcar un punto de inflexión en esta complicada historia. Con Manuela cada vez más decidida a conseguir lo que quiere, la batalla por el futuro de Alejo no ha hecho más que comenzar.

Rafael y Rosalía bautizan a Lucas y María en 'Valle Salvaje' (RTVE).