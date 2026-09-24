España

“A Maricarmen siguen sin ofrecerle absolutamente nada”: a 24 horas del desahucio, la mujer de 87 años sigue ingresada y sin saber dónde va a vivir

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explica que la plaza en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid es “solo temporal” y no resuelve su situación habitacional

Maricarmen Abascal fue trasladada en ambulancia a un hospital tras ser desahuciada en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)
Maricarmen Abascal fue trasladada en ambulancia a un hospital tras ser desahuciada en Madrid. (REUTERS/Susana Vera)
Guardar

Este jueves Maricarmen no ha podido despertarse en la casa en la que ha vivido durante siete décadas en el distrito madrileño de Retiro. Al levantarse se ha encontrado con una habitación que no reconoce, la del hospital Gregorio Marañón en el que se encuentra, después de que el miércoles fuera desahuciada por el fondo buitre que compró el piso en 2018, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que se negó a negociar cualquier tipo de solución para esta vecina de 87 años, cuyo desalojo ha despertado el hartazgo de una sociedad que reclama soluciones ante la crisis de la vivienda. Maricarmen, visiblemente afectada por todo este proceso, terminó siendo trasladada por el Samur Social en ambulancia a este centro hospitalario y, según relata su abogada, aún no sabe dónde va a vivir ni que sucederá a partir de ahora.

“De momento, Maricarmen sigue en el hospital y puede que permanezca ingresada un par de días más porque quieren hacerle algunas pruebas después de todo lo que ha pasado. Y por el resto, todo sigue igual. No se sabe qué va a pasar con ella y creo que ni la propia Maricarmen lo sabe, porque aún esta tratando de digerir y gestionar todo esto. Sigue sin alternativa habitacional”, dice a Infobae su abogada, Beatriz Duro. “Han pasado 24 horas y siguen sin ofrecerle absolutamente nada”, añade.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Madrid le ofreció una plaza en una residencia de ancianos, pero Maricarmen la rechazó, no solo porque su único deseo era seguir viviendo en la casa que compartió con sus padres y “poder morir tranquila” en ella, sino porque es una solución temporal que no soluciona el problema. Se trata de un recurso que ofrece el Samur Social en este tipo de casos por su carácter de urgencia, explica Duro, pero “son temporales y, por tanto, no ofrecen una solución a largo plazo”. Además, recuerda la abogada, Maricarmen no quiere instalarse en un geriátrico, “lo que quiere es una casa donde poder vivir y las administraciones deberían ofrecérsela”.

A sus 87 años, Maricarmen ha sido desahuciada de la casa en la que vivió durante 71 años en el barrio madrileño de Retiro. A pesar de las movilizaciones vecinales y una petición de la ONU, la comisión judicial ejecutó el desalojo.

El problema en España “no son las ocupaciones”

Duro confía en que la indignación que ha despertado este caso, sirva, al menos, para que los desahucios y el problema de la vivienda “no caigan en el olvido” y para que la sociedad “se movilice y puedan cambiar realmente las cosas”. La abogada recuerda que en España se producen a diario decenas de desalojos y que afectan, sobre todo, a personas y familias vulnerables.

PUBLICIDAD

“Necesitamos que haya políticas que realmente garanticen el derecho a la vivienda, porque a menudo se pone el foco donde no está, en las ocupaciones, y ese miedo también frena los avances. El problema no son las ocupaciones, el problema es la falta de acceso a la vivienda, que está concentrada en un porcentaje muy importante de grandes tenedores, en fondos de inversión y en bancos que lo único que están haciendo es ir proteger la especulación inmobiliaria”, sostiene. “Necesitamos que se cambie el foco, que hablemos en un plano de humanidad, porque lo que le ha ocurrido a Maricarmen es una vergüenza”, concluye la letrada.

Temas Relacionados

DesahuciosViviendaVivienda EspañaMadridDesigualdad socialAlquilerEspeculación inmobiliariaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se llama caviar cítrico, cuesta más que el marisco y los expertos aseguran que se puede cultivar en el balcón de cualquier casa

El finger lime llega del campo australiano a la mesa española: un producto que se vende a precio de oro y crece en una maceta

Se llama caviar cítrico, cuesta más que el marisco y los expertos aseguran que se puede cultivar en el balcón de cualquier casa

José Andrés, chef español: “Para preparar unas alitas de pollo adictivas, las marino con aceite de oliva y pimentón y las rebozo en pan rallado para una segunda fritura”

El cocinero asturiano desvela los trucos para preparar una de sus recetas preferidas, unas alitas americanas con el toque inconfundible de la gastronomía española

José Andrés, chef español: “Para preparar unas alitas de pollo adictivas, las marino con aceite de oliva y pimentón y las rebozo en pan rallado para una segunda fritura”

Adiós a los pinchazos en los dedos para medir el azúcar: llega a las farmacias de España el primer dispositivo “sin aguja y sin dolor” para pacientes con diabetes

Investigadores andaluces han creado el primer dispositivo no invasivo para medir la glucosa con una seguridad y eficacia clínica extraordinarias

Adiós a los pinchazos en los dedos para medir el azúcar: llega a las farmacias de España el primer dispositivo “sin aguja y sin dolor” para pacientes con diabetes

Una red de 305 metros de túneles y cámaras: así es la mina de sal abandonada que empezó a excavarse hace 7.300 años

Se trata de un complejo minero con varias grandes cámaras dispuestas en paralelo y en varios niveles que en el pico de su productividad permitía extraer 1,5 toneladas de sal al día

Una red de 305 metros de túneles y cámaras: así es la mina de sal abandonada que empezó a excavarse hace 7.300 años

Descubren dos nuevas especies de animales en Australia: una había estado oculta a plena vista y otra vive solo en una zona en peligro de extinción

Estos insectos pueden llegar incluso a superar los 60 centímetros de longitud

Descubren dos nuevas especies de animales en Australia: una había estado oculta a plena vista y otra vive solo en una zona en peligro de extinción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

Dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía: “Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

ECONOMÍA

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios