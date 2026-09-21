Hugo Morán: Actualizar mapa de zonas inundables tras la dana lleva su tiempo, es complejo

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Madrid, 21 sep (EFE).- Los mapas de peligrosidad de zonas inundables requieren al menos dos años de trámites habitualmente para su actualización, dado que es complejo el trámite con muchas partes e intereses afectados, ha explicado este lunes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante su intervención en la Comisión de investigación de la dana en el Senado.

Dicho trámite, en un estado de Derecho implica "trasladar seguridad jurídica a los posibles afectados desde que se inicia un procedimiento de revisión de una cartografía de suelos inundables; hasta que concluye, normalmente transcurren no menos de dos años", ha añadido.

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Según Morán, el hecho de que esté en revisión la cartografía de suelos inundables no implica que no se hayan ejecutado todo un conjunto de obras en la totalidad del territorio afectado por la dana. De hecho, las que implican las actuaciones de emergencia tras están concluidas, ha asegurado.

Con esas palabras ha respondido el secretario de Estado al senador del PP Francisco Javier Márquez, tras acusarlo -en base a informaciones de medios de comunicación- del retraso a su juicio en la actualización de nuevos mapas de zonas inundables tras la dana de Valencia para evitar nuevas tragedias.

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"Dos años después los mapas no están actualizados, para cuándo las obras entonces", se ha preguntado el senador. "Esto es como la pescadilla que se muerde la cola", ha lamentado tras acusar al Gobierno de responsable de la tragedia por no avisar a tiempo para prevenir sus efectos, según ha insistido.

Por su parte, Hugo Morán ha contestado defendiendo en todo momento la gestión del Gobierno en la dana, y ha dicho que cuando suceden fenómenos de dichas "dimensiones", sin esperar al siguiente periodo de planificación hidrológica, "lo que se inicia es un procedimiento de revisión de la cartografía".

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Esto afecta a la planificación urbanística, usos del suelo, propiedades, títulos, etcétera, con lo cual hay que seguir un procedimiento, ha explicado.

Dicho trámite implica informar al conjunto de las administraciones y a todos los afectados, pues "lógicamente hay reclamaciones, solicitud de más información, disconformidades"; las actualizaciones afectan a desarrollos económicos, y otros muchos ámbitos, ha dicho.

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En la mayoría de los casos, tras la dana, tanto por la decisión de la Confederación Hidrográfica como en su caso de los propios ayuntamientos del territorio afectado, lo que se ha ido haciendo es despejar aquellas zonas que se consideraban en su momento suelos inundables, pero que, sin embargo, habían sido ocupadas por infraestructuras, equipamientos, edificaciones. EFE

(foto)