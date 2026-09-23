España

Un incendio en una residencia en L’Ametlla del Vallès (Barcelona) deja un muerto y 13 heridos

Los bomberos han confinado al resto de usuarios de las plantas que no se han visto afectadas

Imagen de archivo del cuerpo de bomberos de Barcelona. (EFE/Alejandro García)
Imagen de archivo del cuerpo de bomberos de Barcelona. (EFE/Alejandro García)
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Una persona ha fallecido y otras 13 han resultado heridas en un incendio en una residencia sociosanitaria situada en la localidad barcelonesa de L’Ametlla del Vallès que empezó la pasada noche.

Los hechos se han producido en el centro situado en la calle Llerona, donde un total de 78 personas se han visto afectadas. De las 13 personas atendidas por inhalación de humo, seis han sito trasladadas al hospital de Granollers, 4 al hospital de Mollet del Vallès y 3 al hospital de Sant Celoni, todos en la provincia de Barcelona, según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Las otras 64 personas presentaban lesiones leves y su estado no ha requerido ser trasladadas a centros sanitarios.

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Usuarios evacuados y confinados

El fuego, ya extinguido, afectó a varias habitaciones de la primera planta y, como medida preventiva, se han desalojado a todas las personas de las dos primeras plantas, de un total de 80 usuarios y seis trabajadores que había en la residencia.

La mayoría de residentes han sido, en un primer momento, evacuados de la primera y segunda planta y trasladados a una zona segura y libre de humos situada en la planta baja de la misma residencia, mientras que en la tercera planta ha llegado algo de humo, aunque la situación ha sido controlada y los usuarios han quedado confinados en las habitaciones.

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Finalmente, han informado Bomberos de Cataluña, de la primera planta han quedado confinadas ocho personas, algunos de ellos de la segunda y todos los residentes de la tercera.

Los Bomberos de Cataluña han informado a través de sus redes sociales de que han sido alertados del incendio en la residencia sobre las 22:30 horas del martes y que, en un principio, han sido activados nueve vehículos, que fueron ampliados hasta un total de 13. En total, el SEM ha activado 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos SEM-Bomberos de la Generalitat.

Los bomberos han repasado los puntos calientes, ventilado las instalaciones y revisado las habitaciones de todas las plantas.

De los 13 vehículos que han intervenidos, siete son camiones de agua, una autoescala y cinco vehículos ligeros.

Por este suceso, Protección Civil, activo el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT), que ha desactivado en la mañana de este miércoles

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