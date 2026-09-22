El riesgo de incendios aumenta esta semana en estas zonas de España: será extremo en algunas regiones por el calor y la falta de lluvias

Riesgo de incendios este martes 22 de septiembre en España. (Aemet)

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España está a punto de entrar en el otoño astronómico, pero no se despedirá, por el momento, del calor. Tras haber pasado el verano más cálido de los últimos 157 años, pues no se tenían registros de estos datos climáticos desde 1869, nuestro país afronta todavía, al menos, una semana marcada por valores elevados para la época del año.

Esto, sumado a la previsión de falta de lluvias y, por tanto, a la sequedad del terreno, contribuirán a convertir el mapa de España en un polvorín. La amenaza del fuego continúa presente y así seguirá siendo mientras las condiciones meteorológicas sigan siendo más propias del verano que del otoño en el que vamos a entrar.

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De hecho, esta semana el tiempo será “plenamente veraniego” en toda España, según ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que las temperaturas sean “claramente más altas de lo normal” en la mayor parte de la península Ibérica.

Imagen de los efectos del incendio de Niebla. (Europa Press)

“Las temperaturas van a ser más altas de lo normal en toda España, especialmente los valores diurnos, que alcanzarán registros entre 5 y 10 grados superiores a los habituales para estas fechas, e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte”, ha detallado en un comunicado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

Así, el aumento de los termómetros y la escasez de precipitaciones favorecerán que el riesgo de incendios llegue a ser extremo en muchas zonas del país durante toda la semana. Este martes 22 de septiembre, por ejemplo, se verá afectado especialmente el norte peninsular, en áreas de Castilla y León, Navarra o Aragón, entre otros.

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Imágenes aéreas registradas por el Servei de Bombers Forestals muestran el avance de un incendio forestal en el término municipal de Tuéjar.

El aumento de las temperaturas agravará el riesgo de incendios

A medida que escalen las temperaturas esta semana también lo hará el riesgo de incendios. De hecho, entre el jueves y el viernes se experimentará un pico de calor que sumará más zonas en nivel extremo; aunque en muchas zonas los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, en el Cantábrico habrá un ascenso térmico notable el jueves y un descenso el viernes, cuando subirán los valores en el Mediterráneo.

El mercurio alcanzará o incluso superará los 35 grados en muchas regiones del oeste peninsular, por lo que se se irá extendiendo la amenaza del fuego por más áreas del mapa español.

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Mapa del riesgo de incendio del viernes 25 de septiembre de 2026. (Aemet)

El viernes, por ejemplo, el riesgo de incendios se expandirá hacia el sur, agravándose la situación también en el norte peninsular; así, será extremo en muchas más zonas, especialmente en el norte y nordeste. Junto a las temperaturas, deberá atenderse a la velocidad del viento y a la humedad, pues, juntos, estos tres elementos forman la clave de los 30 para agravar los incendios: más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora de velocidad del viento y menos del 30 % de humedad.

Durante toda la semana, pero especialmente en estos días en los que las temperaturas serán más elevadas, deberá prestarse especial precaución en las regiones de Extremadura, Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, el interior del País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, el interior de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.

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