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Icíar Navarro, psicóloga: “Voy a compartir contigo tres cosas que puedes empezar a hacer para superar una ruptura”

La experta señala que este proceso, que está lleno de altibajos, “no consiste en dejar de echar de menos a esa persona lo antes posible”

La psicóloga Icíar Navarro explica tres cosas que pueden hacerse para empezar a superar una ruptura. (Magnific)
La psicóloga Icíar Navarro explica tres cosas que pueden hacerse para empezar a superar una ruptura. (Magnific)
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Cuando una relación se terminan, la mayoría de personas se enfrentan a la duda constante de cuándo volverán a sentirse bien. Superar la separación de alguien que durante un tiempo ha sido un pilar fundamental en la vida supone reestructurar por completo las expectativas y las rutinas, por lo que el proceso puede demorarse bastante tiempo y presentar continuos altibajos.

Además, es frecuente que se repitan una y otra vez conductas que pueden incrementar el sufrimiento, al meterse presión a uno mismo para estar bien lo antes posible, al culpabilizarse de lo ocurrido o al no permitir que se suelte el vínculo.

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Así, sienten que no avanzan. En esta cuestión ahonda la psicóloga Icíar Navarro (@bibepsicologia), que recuerda que “superar una ruptura no consiste en dejar de echar de menos a esa persona lo antes posible”, una afirmación que siguen a pies juntillas muchos de los que se enfrentan a esta situación.

“Hay días en los que vas a estar bien y de repente una canción, una foto, un recuerdo, va a hacer que pienses que has vuelto al principio otra vez, que vuelves a empezar”, señala la experta. Por esto motivo, es importante asumir en este proceso la posibilidad de altibajos, así como la certeza de que cada etapa del duelo tiene sus tiempos y que estos no son iguales para todo el mundo.

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Las personas que se enfrentan a una ruptura suelen tener altibajos emocionales. (Magnific)
Las personas que se enfrentan a una ruptura suelen tener altibajos emocionales. (Magnific)

Sin embargo, sí hay algunos comportamientos que pueden ayudar a superar una ruptura. No porque borren de golpe el recuerdo del vínculo perdido, si no porque permiten salir del bucle y crear nuevas rutinas que, poco a poco, acaben llenado ese hueco que ahora está vacío. “Quiero compartir contigo tres cosas que puedes empezar a hacer”.

“No necesitas dejar de echarle de menos ya”

En primer lugar, Navarro recomienda dejar de comprobar constantemente si ya estás mejor a través de frases como “¿Por qué sigo pensando en él?“, ”¿por qué todavía me duele tanto?“ o ¿por qué si ayer ya estaba bien, hoy vuelvo a estar fatal?“.

“Estar pendiente constantemente de si ya lo has superado lo único que hace es que estés más pendiente todavía de la ruptura”, además de que llena de autoculpa por sentir que no se está pudiendo llevar a cabo un proceso que “debería ser más sencillo o más rápido”.

La psicóloga, además, señala que es importante “dejar de alimentar constantemente aquello de lo que quieres salir”. Con esto se refiere a dejar de mirar sus redes sociales, de preguntar a otras personas sobre cómo está, de releer sus conversaciones y de buscar cualquier excusa para saber algo. “Puede aliviarte durante unos minutos, pero también va a hacer muchísimo más difícil que te empieces a acostumbrar a su ausencia”.

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Por último, Navarro explica que para superar una ruptura hay que empezar a construir una vida “en la que esa persona ya no es el centro”: “Recupera planes, vuelve a conectar con personas que a lo mejor últimamente has dejado un poco más de lado; haz cosas que a lo mejor al principio no te apetecen igual, pero luego te van a sentar bien; crea recuerdos nuevos en lugares que a lo mejor antes solo estaban vinculados a vuestra historia”.

Tal y como señala la experta, “superar una ruptura no ocurre el día que por fin dejas de pensar en esa persona”, si no “poco a poco, volviendo a llenar tu vida de cosas que te hacen feliz, de personas que te cuidan y te quieren, de momentos contigo y de proyectos que te llenan de ilusión”. “No necesitas dejar de echarle de menos ya para empezar a salir de ahí”, concluye Navarro.

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