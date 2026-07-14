España

Este es el motivo por el que echas de menos a una persona con la que no eras feliz, según una psicóloga: “Nuestro cerebro hace algo muy curioso”

La experta Ana Barba explica cómo pueden producirse los recuerdos tras una ruptura emocional intensa

Guardar
Google icon
La psicóloga Ana Barba explica el motivo por el que se echa de menos una relación en la que no se era feliz. (Freepik)
La psicóloga Ana Barba explica el motivo por el que se echa de menos una relación en la que no se era feliz. (Freepik)

Poner fin a una relación sentimental suele dejar un vacío difícil de gestionar. Es habitual que, tras una ruptura, aparezcan la nostalgia, la tristeza y el deseo de recuperar momentos compartidos, incluso cuando la decisión de separarse era la más adecuada. Echar de menos a la otra persona forma parte, en muchos casos, del proceso natural de duelo.

Sin embargo, ese sentimiento puede resultar desconcertante cuando la relación estuvo marcada por el sufrimiento. Hay personas que, pese a haber pasado más tiempo llorando que disfrutando, sienten una fuerte añoranza por su expareja y llegan a preguntarse si han cometido un error al romper o si todavía deberían intentar recuperar la relación.

PUBLICIDAD

En estos casos, la contradicción puede generar aún más confusión, ya que la intensidad de la nostalgia parece no encajar con la realidad que se vivió durante gran parte de la relación.

El sesgo de positividad en el recuerdos influye tras una ruptura. (Magnific)
El sesgo de positividad en el recuerdos influye tras una ruptura. (Magnific)

La explicación no siempre está en el amor ni en la compatibilidad perdida, sino en la forma en que funciona la memoria. La psicóloga Ana Barba (@gabanapsicologia en TikTok) explica que nuestro cerebro no recuerda todos los acontecimientos con el mismo peso, especialmente cuando atravesamos una ruptura emocional intensa.

PUBLICIDAD

“¿Has estado con una persona que te ha hecho más llorar que reír y aun así tú lo echas de menos? Esto no es debilidad, tiene un nombre y se llama sesgo de positividad en el recuerdo”, afirma la especialista. Según explica, este fenómeno hace que la mente recupere con mayor facilidad los momentos agradables vividos durante la relación, relegando a un segundo plano las experiencias negativas.

La forma en la que el cerebro procesa el vínculo

La psicóloga señala que este mecanismo se activa con frecuencia cuando la separación resulta especialmente dolorosa. “Cuando rompemos con alguien, si especialmente esta ruptura duele bastante, nuestro cerebro hace algo muy curioso: tiende a recuperar los momentos más cálidos, más bonitos, con más facilidad que los que son más dolorosos”. Lejos de ser una señal de debilidad o una prueba de que la ruptura fue un error, responde a la manera en que el cerebro procesa el vínculo afectivo.

Barba explica que este proceso tiene dos motivos principales. “Parcialmente porque el dolor inicial de la ruptura ya ocupa bastante espacio y parcialmente porque el vínculo que tenías con esa persona estaba asociado a cosas reales que a ti te importaban”. Es decir, los recuerdos positivos no son inventados: existieron y formaron parte de la relación, aunque convivieran con situaciones de malestar.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Precisamente ahí reside el riesgo. La experta insiste en que “lo bueno también fue real y el problema no es recordarlo. El problema es usarlo para reescribir la historia y convertirlo en algo que realmente no era”. La nostalgia puede llevar a construir una versión incompleta del pasado, en la que las discusiones, el desgaste emocional o los comportamientos dañinos quedan difuminados mientras los instantes felices adquieren un protagonismo desproporcionado.

Barba recuerda que el problema no es conservar los buenos recuerdos, sino olvidar el contexto completo en el que se produjeron. “Tu cerebro no te estaba mintiendo cuando recordaba lo bueno, sino que te miente cuando te hace pensar que las dos cosas, lo bueno y lo malo, existían a la vez”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los planes de pensiones arrasan en rentabilidad a los fondos de inversión, pero los ahorradores sacan el dinero de ellos

Los vehículos destinados a complementar la pensión de jubilación dan más rendimientos a todos los plazos y a un año la diferencia se dispara: un 12,2% frente al 7,87%

Los planes de pensiones arrasan en rentabilidad a los fondos de inversión, pero los ahorradores sacan el dinero de ellos

Así es la cassoulet, el plato típico francés que se asemeja a la fabada española: un rico guiso de alubias blancas y carne

Conocido como la fabada francesa, toma su nombre de la ‘cassole’, término occitano que designa la cazuela de barro utilizada para cocinar este renombrado guiso

Así es la cassoulet, el plato típico francés que se asemeja a la fabada española: un rico guiso de alubias blancas y carne

De trabajar sin papeles por 800 euros a lograr “una buena oferta” de trabajo como cocinero con la regularización: “Si no tienes documentos, te dicen que agaches la cabeza”

Desde que Joey, migrante hondureño, llegó a España en 2025 ha atravesado un sinfín de obstáculos. La regularización le ha permitido acceder a su primer empleo formal y dejar atrás la clandestinidad

De trabajar sin papeles por 800 euros a lograr “una buena oferta” de trabajo como cocinero con la regularización: “Si no tienes documentos, te dicen que agaches la cabeza”

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este martes 14 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este martes 14 de julio

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 14 de julio

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 14 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

ECONOMÍA

Las fresas que llegan a los supermercados europeos acumulan pesticidas que la UE debería haber retirado del mercado hace años

Las fresas que llegan a los supermercados europeos acumulan pesticidas que la UE debería haber retirado del mercado hace años

Europa pone orden y “seguridad” en el mundo cripto: qué ha cambiado y por qué los críticos acusan a la UE de “excesiva burocracia”

Las temperaturas extremas condicionan el boom turístico de España: los turistas que viven una ola de calor cambian de destino al año siguiente

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

DEPORTES

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Iván Barton, el árbitro del partido Francia-España: estrenó la “Ley Vinicius” y ha dirigido más de 300 partidos oficiales