España

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ revela al concursante salvado y los cuatro nominados: “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo?"

El programa de Telecinco comienza una nueva semana con cuatro nominados y Yulen Pereira cada vez más fuerte en el concurso

'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).
'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).
Guardar

La segunda gala de Supervivientes All Stars 3: Conexión Honduras ha despejado una de las incógnitas que quedaron pendientes tras las nominaciones de la semana anterior. Los concursantes que habían sido señalados inicialmente tuvieron que enfrentarse a la denominada Liga de los Nominados, una competición diseñada para decidir quién conseguía abandonar la lista antes de quedar expuesto a la audiencia.

La mecánica había generado cierta confusión en la anterior entrega. Aunque los nombres de los nominados ya se habían conocido, Jorge Javier Vázquez explicó que las votaciones todavía no estaban abiertas. De esta forma, la lista era provisional y los participantes aún tenían una oportunidad de luchar por su continuidad en el concurso. Los protagonistas de esta prueba fueron Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal, Yulen Pereira y Laura Cuevas. Finalmente, solo uno consiguió salir de la zona de peligro: Yulen Pereira, que repite salvación por segunda semana consecutiva.

PUBLICIDAD

La competición estuvo dividida en dos fases. En la primera, los concursantes tuvieron que combinar resistencia física y capacidad de resolución para superar diferentes obstáculos. Yulen Pereira y Yola Berrocal fueron los primeros en completar el recorrido y se ganaron así el derecho a disputar la segunda prueba.

El último reto consistía en un circuito en el que ambos debían mantener el equilibrio mientras transportaban dos bolas hasta el final del recorrido. El primero en completar el trayecto se libraría automáticamente de la nominación. Yulen volvió a demostrar su habilidad en este tipo de pruebas y fue quien alcanzó antes la meta. De esta manera, Asraf, Rosa, Yola y Laura se convierten en los nominados definitivos de la semana y quedan pendientes de la decisión de la audiencia.

PUBLICIDAD

Una victoria dedicada a su familia

El esgrimista recibió su salvación con evidente emoción y quiso acordarse de las personas que le están acompañando desde la distancia. “Se lo dedico a mi hijo, a mi familia, a mis amigos de Madrid y de Valencia, a Alma y Lola que eran mi apoyo aquí y a todo el mundo que me está apoyando desde España”, afirmó después de conocer el resultado.

Yulen Pereira es el salvado de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).
Yulen Pereira es el salvado de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).

Sin embargo, la salvación de Yulen no fue plato de buen gusto para todos y en redes sociales las diferentes opiniones no tardaron en llegar. “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo? La que merecía salvarse era Yola”, reclamó un usuario. Además, afirmaron que la nueva forma de salvación impuesta por el concurso lleva a la audiencia a tener menos capacidad de decisión: “Veo muy injusto esta nueva dinámica, porque siempre se salva el más fuerte y la audiencia queremos elegir”.

La noche también permitió volver a ver a Alma Bollo, que tuvo que abandonar el programa por prescripción médica. Sandra Barneda conectó con ella desde su casa de Sevilla, donde la joven explicó que los últimos días no habían sido sencillos. “Pensaba que iba a mejorar más, he estado todo el día mareada, con mucha fatiga, pero forma parte del proceso”, confesó. Alma reconoció que le habría gustado continuar en Honduras, aunque asumió que las circunstancias habían cambiado sus planes.

Lola Ortiz se reencuentra con el plató

La gala también estuvo marcada por el regreso de Lola Ortiz a España tras convertirse en la primera expulsada de esta edición. La concursante protagonizó un emotivo reencuentro con el plató y repasó algunas de las imágenes de su breve paso por Honduras.

Lola reconoció que la expulsión llegó cuando comenzaba a disfrutar realmente de la experiencia. “Cuando mejor me lo estaba pasando, me tuve que ir”, explicó entre lágrimas, admitiendo que le resultó especialmente difícil abandonar el concurso después de tan pocos días.

Lola Ortiz en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).
Lola Ortiz en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).

Temas Relacionados

Supervivientes EspañaTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España se despide del verano pero no del calor: la Aemet prevé un tiempo “plenamente veraniego” con máximas superiores a 35ºC y sin lluvias

Con el otoño a la vuelta de la esquina, los termómetros siguen marcando temperaturas superiores para la época

España se despide del verano pero no del calor: la Aemet prevé un tiempo “plenamente veraniego” con máximas superiores a 35ºC y sin lluvias

Precio del aceite de oliva en España este 21 de septiembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este 21 de septiembre

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 21 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 21 de septiembre

Cómo está el euro frente al dólar este 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cómo está el euro frente al dólar este 21 de septiembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 21 de septiembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 21 de septiembre en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía

Almeida busca empresa que le gestione el Parque de Atracciones: tendrá que pagar un canon anual de 400.000 euros, el 8% de los ingresos y salarios que suman 4,38 millones

La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”

Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en una residencia psiquiátrica de Pamplona que ha dejado un muerto y 18 heridos

ECONOMÍA

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”