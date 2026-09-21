‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ revela al concursante salvado y los cuatro nominados: “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo?"

'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).

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La segunda gala de Supervivientes All Stars 3: Conexión Honduras ha despejado una de las incógnitas que quedaron pendientes tras las nominaciones de la semana anterior. Los concursantes que habían sido señalados inicialmente tuvieron que enfrentarse a la denominada Liga de los Nominados, una competición diseñada para decidir quién conseguía abandonar la lista antes de quedar expuesto a la audiencia.

La mecánica había generado cierta confusión en la anterior entrega. Aunque los nombres de los nominados ya se habían conocido, Jorge Javier Vázquez explicó que las votaciones todavía no estaban abiertas. De esta forma, la lista era provisional y los participantes aún tenían una oportunidad de luchar por su continuidad en el concurso. Los protagonistas de esta prueba fueron Asraf Beno, Rosa Benito, Yola Berrocal, Yulen Pereira y Laura Cuevas. Finalmente, solo uno consiguió salir de la zona de peligro: Yulen Pereira, que repite salvación por segunda semana consecutiva.

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La competición estuvo dividida en dos fases. En la primera, los concursantes tuvieron que combinar resistencia física y capacidad de resolución para superar diferentes obstáculos. Yulen Pereira y Yola Berrocal fueron los primeros en completar el recorrido y se ganaron así el derecho a disputar la segunda prueba.

El último reto consistía en un circuito en el que ambos debían mantener el equilibrio mientras transportaban dos bolas hasta el final del recorrido. El primero en completar el trayecto se libraría automáticamente de la nominación. Yulen volvió a demostrar su habilidad en este tipo de pruebas y fue quien alcanzó antes la meta. De esta manera, Asraf, Rosa, Yola y Laura se convierten en los nominados definitivos de la semana y quedan pendientes de la decisión de la audiencia.

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Una victoria dedicada a su familia

El esgrimista recibió su salvación con evidente emoción y quiso acordarse de las personas que le están acompañando desde la distancia. “Se lo dedico a mi hijo, a mi familia, a mis amigos de Madrid y de Valencia, a Alma y Lola que eran mi apoyo aquí y a todo el mundo que me está apoyando desde España”, afirmó después de conocer el resultado.

Yulen Pereira es el salvado de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).

Sin embargo, la salvación de Yulen no fue plato de buen gusto para todos y en redes sociales las diferentes opiniones no tardaron en llegar. “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo? La que merecía salvarse era Yola”, reclamó un usuario. Además, afirmaron que la nueva forma de salvación impuesta por el concurso lleva a la audiencia a tener menos capacidad de decisión: “Veo muy injusto esta nueva dinámica, porque siempre se salva el más fuerte y la audiencia queremos elegir”.

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La noche también permitió volver a ver a Alma Bollo, que tuvo que abandonar el programa por prescripción médica. Sandra Barneda conectó con ella desde su casa de Sevilla, donde la joven explicó que los últimos días no habían sido sencillos. “Pensaba que iba a mejorar más, he estado todo el día mareada, con mucha fatiga, pero forma parte del proceso”, confesó. Alma reconoció que le habría gustado continuar en Honduras, aunque asumió que las circunstancias habían cambiado sus planes.

Lola Ortiz se reencuentra con el plató

La gala también estuvo marcada por el regreso de Lola Ortiz a España tras convertirse en la primera expulsada de esta edición. La concursante protagonizó un emotivo reencuentro con el plató y repasó algunas de las imágenes de su breve paso por Honduras.

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Lola reconoció que la expulsión llegó cuando comenzaba a disfrutar realmente de la experiencia. “Cuando mejor me lo estaba pasando, me tuve que ir”, explicó entre lágrimas, admitiendo que le resultó especialmente difícil abandonar el concurso después de tan pocos días.

Lola Ortiz en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (MEDIASET ESPAÑA).