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Quién es Brian Pérez, el primer azafato de ‘La ruleta de la suerte’, que sustituye a Laura Moure: de trabajar en un aeropuerto a su salto televisivo

Tras la baja de la copresentadora, el catalán se suma a Jorge Fernández desde este 22 de septiembre

Brian Pérez, el nuevo azafato de 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
Brian Pérez, el nuevo azafato de 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
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Brian Pérez relevará temporalmente a Laura Moure como sustituto en La ruleta de la suerte durante la ausencia de la copresentadora, que se ha apartado del concurso de Antena 3 para cuidar de su hija Zoe. El fichaje sitúa por primera vez a un hombre en una función que Moure ha desempeñado junto a Jorge Fernández durante casi 12 años.

Brian Pérez, barcelonés nacido en Castelldefels y residente en Madrid, ha asumido temporalmente la copresentación de La ruleta de la suerte durante la baja por maternidad de Laura Moure. El relevo que comienza este martes 22 de septiembre convierte al joven de 30 años en el primer hombre que desempeña esta función en la versión española del concurso.

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No será su primera toma de contacto con el formato. Brian participó como concursante en la entrega emitida el 23 de diciembre de 2025 y llegó hasta el Gran Panel Final, donde no consiguió el coche, aunque se llevó el bote. Aquel día expresó su deseo de ocupar algún día el lugar de Moure para descubrir las letras. La copresentadora le cedió el puesto durante unos minutos, en una experiencia excepcional que ha terminado por abrirle la puerta del plató como integrante del equipo.

El sustituto de Laura Moure en ‘La ruleta de la suerte’

Brian llega a la televisión con una trayectoria profesional desarrollada principalmente fuera de las cámaras, además de su breve pasado como concursante. Con el tiempo, ha acumulado cerca de nueve años de experiencia como modelo y ha trabajado en el aeropuerto de Barajas de Madrid y en El Prat de Barcelona, una actividad que ha compaginado con trabajos de figuración, modelaje y publicidad.

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La incorporación rompe una tradición en la adaptación española del formato. Antes de la llegada de Laura Moure a La ruleta de la suerte, el puesto había estado ocupado por Paloma López y Bárbara González, y hasta ahora siempre había recaído en mujeres. Atresmedia presentó al nuevo copresentador en un vídeo difundido en sus canales oficiales. En la grabación, Brian confirmaba que acompañará a Jorge Fernández “durante el tiempo que Laura no esté”.

Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)

El joven siempre se ha sentido atraído por la pequeña pantalla, una inquietud que ahora adquiere una dimensión profesional en uno de los concursos diarios más reconocibles de Antena 3 y la televisión española en general, ya que acumula grandes cifras de audiencia cada día. Su nueva rutina en estos meses será muy diferente a la habitual, con camerinos, cámaras y con el mítico panel, por lo que se tendrá que alejar por un tiempo de los aeropuertos y la fotografía mientras pisa el plató del programa que presenta Jorge Fernández.

Brian en ‘La ruleta de la suerte’

Como se puede observar en su cuenta de Instagram, la moda, el deporte y los viajes a destinos con playa figuran entre sus principales aficiones. Por unos meses tendrá que aparcar algunas de estas actividades. Por su parte, su estreno televisivo ha estado marcado por los nervios. “A mí ya me han salido cinco canas de los nervios”, ha escrito Brian Pérez con humor en su cuenta de Instagram antes de incorporarse al programa.

Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
Brian pasa de concursante a azafato en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)

“Han sido meses de nervios, aprendizaje e ilusiones”, cuenta sobre las primeras grabaciones. “Quiero aprovechar para dar las gracias al programa por esta oportunidad tan bonita y por haberme recibido con tanto cariño desde el primer día”, ha escrito en la red social. Eso sí, ha avisado de que esto es solo temporal: “Ahora Laura está disfrutando de su baja maternal y de una etapa preciosa que se merece muchísimo, como todas las mamás del mundo. Y, cuando llegue el momento, todo volverá a su curso”.

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