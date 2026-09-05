Laura Moure, azafata de ‘La ruleta de la suerte’, da a luz a su primera hija: “Mi nueva realidad”

Laura Moure ha dado a luz a una niña. (Atresmedia)

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Laura Moure ya es madre de Zoe, su primera hija con Kiko Chica. La azafata de La ruleta de la suerte comunicó el nacimiento con una imagen publicada en Instagram, donde apareció junto a la recién nacida y mostró el inicio de una etapa que definió con una frase breve: “Mi nueva realidad”. La bebé nació el pasado 2 de septiembre, según la información compartida por la presentadora.

La llegada de Zoe amplía la familia de uno de los rostros habituales del concurso de Antena 3, después de un verano en el que Moure había mostrado públicamente la recta final de su embarazo. La noticia llega pocos meses después de que la presentadora anunciara que esperaba a su primer bebé. En marzo reveló que sería una niña, que se llamaría Zoe y que el nacimiento estaba previsto para el verano.

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Ahora, la imagen difundida en redes sociales ha permitido conocer que la pequeña ya está con sus padres. La bebé es la primera hija de la copresentadora de La ruleta de la suerte y de Kiko Chica, su marido desde abril de 2025 y pareja de muchos años.

Laura Moure presenta a Zoe tras dar a luz

Laura Moure eligió sus historias de Instagram para compartir la primera fotografía junto a Zoe. La publicación llegó tras meses de expectación entre sus seguidores, que habían seguido las apariciones de la copresentadora durante el embarazo y conocían el nombre de la niña desde el anuncio realizado en marzo.

Laura Moure con su pareja Kiko Chica (Instagram)

La imagen difundida por la presentadora refleja su vida después del parto. Junto a la foto con su hija, Moure escribió “Mi nueva realidad”, una expresión con la que puso palabras al cambio familiar que supone el nacimiento de su primera bebé.

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Zoe es hija de Moure y Kiko Chica, pareja de la presentadora desde hace más de dos décadas. Ambos se casaron el 10 de abril de 2025, después de 23 años de relación, según relató la propia creadora de contenido cuando hizo pública la boda. El nacimiento se produjo casi un año y medio después del enlace. La pareja había mantenido su relación lejos de una exposición constante, aunque la llegada de la niña fue compartida por Moure desde el momento en que decidió comunicar el embarazo a través de sus redes sociales.

Laura Moure comparte la foto de su bebé. (Instagram)

La presentadora anunció que estaba embarazada el 18 de marzo. En aquel mensaje contó que había esperado un tiempo antes de hacerlo público y explicó que el primer trimestre había estado marcado por las náuseas y el sueño.

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El embarazo de Zoe en ‘La ruleta de la suerte’

La futura llegada de la niña apareció varias veces en las emisiones del concurso. Durante un especial emitido el 4 de mayo, un día después del Día de la Madre, Jorge Fernández se dirigió a Moure en la despedida y le dijo que ya quedaba menos para el parto.

La presentadora respondió al comentario levantándose la camiseta para mostrar su barriga a los espectadores. Cuando el conductor del espacio la felicitó de forma anticipada, Moure contestó: “Sí lo soy, ahí está, tiene su ADN”.

Un concursante de La ruleta de la suerte ganó 8.677 euros tras resolver un panel final sobre San Vicente de la Barquera, pueblo natal de David Bustamante. El premio incluyó 3.500 euros adicionales por acertar en la última prueba (Fuente: A3player)

En esa intervención, situó el nacimiento durante el verano. La previsión también figuraba en el anuncio de marzo, cuando comunicó que esperaba tener a Zoe entre sus brazos en agosto. Finalmente, la información difundida tras el parto fijó la fecha de nacimiento en el 2 de septiembre.

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La escena tuvo una última prueba: la copresentadora utilizó la barriga para tratar de desplazar la letra. La maniobra funcionó y provocó la reacción de Jorge Fernández, que bromeó desde el plató: “¡Ha sido Zoe!”. Moure mantuvo el tono del momento y respondió: “Si queréis, las damos así todas ahora”. La secuencia ocurrió durante una edición veraniega del concurso, en la que la presentadora siguió al frente de su puesto mientras se aproximaba el nacimiento de su hija.