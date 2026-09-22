El funeral de la reina Sirikit de Tailandia ya tiene fecha, un año después de su muerte: cinco días de ritos para su cremación e inhumación

La reina Sirikit de Tailandia, en imagen de archivo (REUTERS/Sukree Sukplang)

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Tailandia despedirá a la reina madre Sirikit con un funeral real de cinco días que comenzará el 15 de diciembre, tras más de un año de duelo nacional por la muerte de la consorte de Bhumibol Adulyadej y madre del actual soberano. El ceremonial culminará un proceso reservado a los miembros de mayor rango de la dinastía Chakri.

Su cumpleaños, el 12 de agosto, se celebra como el Día de la Madre en Tailandia. Este año miles de ciudadanos acudieron a templos y hospitales para rendir homenaje a quien muchos consideran la “madre de la nación”, mientras que el rey Rama X también le dedicó un homenaje especial desde el Salón del Trono Amarin Winichai del Gran Palacio de Bangkok.

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La cremación real de Sirikit se celebrará el 16 de diciembre a las 16:30 horas en el crematorio temporal de Sanam Luang, en Bangkok, como acto central de las exequias organizadas por la Casa Real. La televisión tailandesa retransmitirá la ceremonia en directo para todo el país. Sirikit murió el 24 de octubre de 2025 a los 93 años en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok. Retirada de la vida pública desde 2012, cuando sufrió un derrame cerebral, siguió ocupando un lugar central en la memoria del país como promotora de iniciativas sociales, culturales y medioambientales.

El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)

El funeral de Sirikit de Tailandia

El luto nacional y el funeral real responden a calendarios distintos. El primero impuso vestimenta negra, la suspensión de actos festivos y un clima de recogimiento, mientras que el segundo exige meses de preparativos ceremoniales, religiosos y logísticos. La Casa Real ha ordenado levantar un crematorio real temporal en Sanam Luang, el gran campo ceremonial de Bangkok, además de diseñar las estructuras rituales y coordinar a miles de monjes, funcionarios y unidades militares. La arquitectura del ceremonial está ligada a la cosmología budista y a la astrología real, que fija las fechas, horas y secuencias de cada rito.

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Las ceremonias arrancarán el 15 de diciembre a las 17:00 horas con un acto de mérito en honor a la reina madre en el Salón del Trono Dusit Maha Prasat, dentro del Gran Palacio. Este rito precede a la cremación y abre formalmente el funeral. A las 7:00 horas del 16 de diciembre, la urna funeraria real partirá del Gran Palacio hacia el crematorio de Sanam Luang. La cremación de la tarde será el momento central de una secuencia desplegada entre el Gran Palacio y el recinto ceremonial de Bangkok.

La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como "Bha", ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa

Tailandia despide a la reina Sirikit

El 17 de diciembre, a las 8:00 horas, se recogerán las reliquias reales en el crematorio. Después, las reliquias y las cenizas serán trasladadas a Phra Sri Rattana Chedi, en Wat Phra Si Rattana Satsadaram, conocido como el Templo del Buda Esmeralda, donde se celebrarán nuevas ceremonias de mérito. El Salón del Trono Dusit Maha Prasat acogerá el 18 de diciembre, a las 17:00 horas, una ceremonia real dedicada a las reliquias. El acto representa el paso entre la cremación y la consagración de los restos.

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El último día, 19 de diciembre, comenzará a las 10:00 horas con una comida ofrecida a los monjes en el mismo salón del trono. La urna con las reliquias será depositada después en Phra Wiman, dentro del Salón del Trono Chakri Maha Prasat, espacio simbólico de la dinastía. La televisión pública tailandesa ha recibido permiso real para retransmitir íntegramente las ceremonias entre el 15 y el 19 de diciembre. A las 17:00 horas de la última jornada, las cenizas reales serán inhumadas en las salas de ordenación de Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram y Wat Bowonniwet Vihara, dos templos históricamente vinculados a la monarquía.