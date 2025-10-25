España

Muere la reina Sirikit de Tailandia, madre de Rama X, a los 93 años tras seis años ingresada en un hospital

A pesar de llevar 13 años fuera de la vida pública, la población tailandesa vive uno de los mayores lutos de su historia

Por Antonio Duro

Unas mujeres sujetando retratos de
Unas mujeres sujetando retratos de la reina Sirikit que ha fallecido el 24 de octubre a los 93 años REUTERS/Athit Perawongmetha

La Casa Real de Tailandia ha comunicado con profundo pesar el fallecimiento de la reina madre Sirikit Kitiyakara, madre del actual monarca, Maha Vajiralongkorn (Rama X). La soberana, de 93 años, falleció en la noche del viernes 24 de octubre, a las 21:21 horas (16:21 en España), en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok, donde permanecía ingresada desde 2019. Su muerte marca el fin de una era en la monarquía tailandesa, profundamente ligada a su figura y a la de su difunto esposo, el rey Bhumibol Adulyadej.

Retirada de la vida pública desde que sufriera un derrame cerebral en 2012, la reina madre atravesaba un largo periodo de salud frágil. En las últimas semanas, su estado se agravó debido a una infección en la sangre que terminó por debilitarla.

El comunicado oficial confirmó que falleció en paz, rodeada de atención médica y del respeto de toda una nación que la veneraba como símbolo de elegancia, devoción y servicio público.

La dedicación a su nación

Nacida el 12 de agosto de 1932, Sirikit contrajo matrimonio con el entonces joven monarca Bhumibol Adulyadej en 1950, convirtiéndose en reina consorte a los 17 años. Desde ese momento, su papel fue clave en la modernización de la monarquía y en la proyección internacional del país. Acompañó al rey en innumerables giras por todo Tailandia, impulsando proyectos sociales, educativos, culturales y medioambientales que transformaron la vida de millones de ciudadanos.

El rey de Tailandia y su familia

Su elegancia y carisma le valieron el apodo de la “Jackie Kennedy de Asia”, y su compromiso con la artesanía local, la moda tradicional y la sostenibilidad la convirtieron en una de las personalidades más admiradas de Asia. La dedicación a su nación ha sido increíble y los tailandeses, en muestra de afecto y cariño celebran el Día de la Madre en su cumpleaños, el 12 de agosto.

Por lo tanto, con su muerte, el país no solo despide a una reina, sino también a una figura maternal y unificadora, cuya influencia trascendió generaciones. Su vida estuvo marcada por la entrega al pueblo y por una profunda vocación de servicio que definió el reinado más largo en la historia de Tailandia junto a su esposo, el recordado Rama IX.

El homenaje y el futuro incierto

El rey Vajiralongkorn ha emitido una Orden Real para que se celebren los funerales con los máximos honores en el Salón del Trono Dusit Maha Prasat, dentro del Gran Palacio de Bangkok. Allí, la nación rendirá homenaje a quien durante décadas fue considerada la madre de todos los tailandeses. Miles de ciudadanos han acudido a templos y al hospital para depositar flores y oraciones, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de agradecimiento y respeto. La muerte de la reina a pesar de ser esperada ha causado un dolor y vacío que marca a todas las generaciones por igual.

Mujeres en el homenaje a
Mujeres en el homenaje a la reina Sirikit. REUTERS/Athit Perawongmetha

La noticia llega en un momento especialmente delicado para la familia real, ya que la princesa heredera Bajrakitiyabha, hija del actual monarca, permanece en coma desde diciembre de 2022 tras sufrir un colapso cardíaco. Su estado, que no ha mostrado mejoría, genera preocupación sobre el futuro de la sucesión y añade un tono de tristeza al duelo nacional.

Con la partida de Sirikit se cierra un capítulo esencial de la historia tailandesa. Su legado de amor, compromiso y dignidad seguirá siendo un faro para las generaciones futuras y un recordatorio del poder de la dedicación y la fe en el servicio a la nación. Tailandia la despide con lágrimas, pero también con gratitud por una vida entregada plenamente a su pueblo.

