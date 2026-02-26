España

‘Valle Salvaje’ golpea a sus fans con su adiós más desgarrador: la muerte de Adriana sacude la serie de La 1

El fallecimiento de la duquesa en el capítulo 362 marca un giro decisivo en la serie diaria de RTVE

'Valle Salvaje': Adriana se despide
'Valle Salvaje': Adriana se despide de Luisa y su valle. (RTVE)

La audiencia de Valle Salvaje vivió este miércoles 25 de febrero uno de los episodios más impactantes desde el estreno de la ficción en La 1 de RTVE. Tal y como había avanzado la cadena pública, febrero traería consigo un acontecimiento capaz de alterar el rumbo de la historia, y finalmente se confirmaron los peores presagios: Adriana Salcedo de la Cruz dijo adiós para siempre.

El capítulo 362 ya forma parte de los momentos más dramáticos de la serie producida por RTVE en colaboración con Bambú Producciones, al cerrar el ciclo de uno de sus personajes más relevantes. La muerte de la duquesa no solo supone un golpe para los seguidores, sino también un punto de inflexión para los habitantes de la Casa Grande y la Casa Pequeña.

Durante las entregas previas, la ficción fue preparando cuidadosamente al espectador para el desenlace. Tras un parto complicado, la salud de Adriana comenzó a deteriorarse de forma alarmante. A pesar de los esfuerzos médicos y la esperanza mantenida por su entorno, un sangrado interno terminó por sellar su destino. La tensión dramática fue creciendo capítulo a capítulo, dejando claro que la tragedia era inminente.

'Valle Salvaje': Adriana muere recordando
'Valle Salvaje': Adriana muere recordando su historia con Rafael. (RTVE)

Consciente de que su final estaba cerca, Adriana dedicó sus últimas fuerzas a despedirse de sus seres queridos. Uno de los momentos más significativos llegó en su conversación con su tía Victoria. En un giro cargado de humanidad, la protagonista pidió perdón por los conflictos y preocupaciones generados por su carácter indomable y su anhelo de libertad. “Usted me quiere”, afirmó con serenidad, abriendo paso a un intercambio emocional que parecía imposible semanas atrás.

La tragedia golpeó también a Bárbara y al pequeño Pedrito, que regresaron ajenos a la gravedad de la situación. Su llegada con tulipanes, las flores favoritas de Adriana, intensificó el impacto de la escena posterior. En sus últimos instantes de lucidez, la duquesa encomendó a su hermana el cuidado del niño, otorgándole simbólicamente un nuevo rol dentro del equilibrio familiar.

'Valle Salvaje': Victoria perdona a
'Valle Salvaje': Victoria perdona a su sobrina. (RTVE)

Especialmente conmovedora resultó su despedida de Luisa. La relación entre ambas, construida a lo largo de la serie desde posiciones sociales opuestas, alcanzó aquí su máxima carga emocional. “Tú crees que no tienes nada, pero me lo has dado todo”, le confesó Adriana, subrayando la profundidad de un vínculo que trascendió las jerarquías de la Casa Grande.

El clímax definitivo llegó en la intimidad de su alcoba, junto a Rafael Gálvez de Aguirre. En una escena cargada de simbolismo, Adriana pidió a su esposo que evocara el instante en que se conocieron. Rafael recordó aquel primer baile, la música detenida y el vestido azul que marcó el inicio de su historia. La nostalgia, la ternura y la tragedia se fundieron en una secuencia que culminó con un último “te quiero”.

'Valle Salvaje': Adriana muere recordando
'Valle Salvaje': Adriana muere recordando su historia con Rafael. (RTVE)

Tras escuchar esas palabras, Adriana cerró los ojos. Una lágrima recorriendo su mejilla selló uno de los adioses más emotivos de Valle Salvaje, dejando a los espectadores frente a una nueva etapa argumental. A partir de ahora, la serie explorará las consecuencias de esta pérdida y el futuro emocional de sus personajes.

