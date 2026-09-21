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Fernando Mora, psiquiatra: “Procura evitar estos cinco alimentos, porque afectan a la salud de nuestro cerebro”

El especialista explica cómo debe ser una buena dieta para cuidar la salud cerebral y qué alimentos conviene limitar

La alimentación influye en la salud del cerebro
Fernando Mora, psiquiatra. (Montaje Infobae)
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Cuidar la salud del cerebro no depende únicamente de mantenerlo activo o dormir las horas necesarias. De hecho, uno de los factores que juega un papel clave es la dieta. Algunos alimentos forman parte de nuestra alimentación habitual sin que nos planteemos demasiado qué efecto puede tener su consumo.

No se trata de eliminar todo aquello que nos gusta, sino de conocer qué productos conviene consumir con menos frecuencia y cuáles pueden tener un impacto más dañino cuando se convierten en habituales. Sobre esta cuestión ha hablado el psiquiatra Fernando Mora, que ha explicado cuáles son los cinco alimentos que recomienda evitar para proteger la salud cerebral en su cuenta de TikTok (@doctormora_). Algunos pueden resultar más evidentes, mientras que otros forman parte de la alimentación cotidiana y pueden pasar más desapercibidos.

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Las claves para tener un cerebro sano

“Cinco alimentos que yo, como médico psiquiatra, procuro evitar porque afectan a la salud de nuestro cerebro. Y digo evitar y no prohibir porque tomarlos alguna vez no es un problema. El riesgo es cuando se convierten en algo habitual”, afirma durante los primeros segundos del vídeo.

El psiquiatra comienza con las bebidas azucaradas, uno de los clásicos en este tipo de listas. Su consumo habitual está relacionado con una peor salud metabólica y un mayor riesgo de depresión. Se trata de productos que pueden aparecer con facilidad en la alimentación diaria, desde los refrescos hasta otras bebidas que contienen cantidades elevadas de azúcares añadidos.

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Botellas de refresco sin marca de varios colores (marrón, naranja, verde, rojo, amarillo) en una mesa de madera. Al fondo, un mercado de frutas y verduras borroso.
Bebidas azucaradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente punto de la lista tiene que ver con la cantidad de fibra que aporta la alimentación. Mora pone el foco en las dietas en las que apenas hay frutas y verduras, dos grupos de alimentos que suelen aportar una cantidad importante de este nutriente.

La fibra no solo está relacionada con el funcionamiento del aparato digestivo. Su presencia habitual en la dieta también se ha estudiado por su relación con la microbiota intestinal y con distintos procesos del organismo. Por eso, una alimentación en la que escasean los alimentos vegetales puede resultar poco adecuada para mantener una dieta equilibrada a largo plazo.

Los alimentos fritos también conviene evitarlos. En este caso, el especialista pone el foco en el exceso y no en un consumo puntual. Las patatas fritas, las croquetas, los empanados y otros alimentos preparados mediante fritura pueden formar parte de una alimentación variada, pero su presencia constante en la dieta es lo que Mora considera poco recomendable.

Patatas fritas (Freepik)
Patatas fritas. (Magnific)

Otro de los grupos que señala son los alimentos ultraprocesados, una categoría amplia en la que entran productos como la bollería, los snacks, las galletas y buena parte de la comida precocinada. Muchos de ellos se caracterizan por incluir diferentes ingredientes y aditivos y, cuando tienen una presencia elevada en la dieta, se relacionan con un mayor riesgo de problemas relacionados con la salud mental, como la depresión y la ansiedad.

Por último, el psiquiatra destaca el alcohol. A pesar de que su consumo esté “bastante normalizado”, esta sustancia afecta especialmente al funcionamiento cerebral y repercute en aspectos como el sueño, la memoria y el estado de ánimo. Además, el consumo de alcohol se ha relacionado con cambios en la estructura y el funcionamiento de distintas áreas cerebrales.

Cerveza con limón (Magnific)
Cerveza con limón. (Magnific)

Una dieta variada también protege el cerebro

Más allá de los productos que conviene limitar, una alimentación saludable debe basarse en aquellos que aportan nutrientes esenciales. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y cereales integrales pueden formar parte de una dieta variada y aportar vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables.

También es importante mantener una buena hidratación y evitar que las comidas se basen de forma habitual en productos de baja calidad nutricional. No hace falta cambiar todos los hábitos de un día para otro: los pequeños ajustes y la constancia pueden ayudar a construir una alimentación más equilibrada y beneficiosa para la salud cerebral.

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