España

Así es la espectacular casa de Ferran Torres en una de las zonas más exclusivas de Barcelona: un enorme gimnasio, piscina y sauna privada

El delantero del PSG vivía en Gavà Mar, una de las zonas residenciales más exclusivas del litoral barcelonés

El PSG y Ferran Torres comienzan arrolladores la Champions (IMAGEN DE ARCHIVO).
El PSG y Ferran Torres comienzan arrolladores la Champions (IMAGEN DE ARCHIVO).
Guardar

Ferran Torres atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. El futbolista valenciano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la selección española después de marcar el tanto decisivo en la final del Mundial de 2026 ante Argentina. Ahora, tras iniciar una nueva etapa profesional en París con el PSG, el delantero compagina sus compromisos deportivos con una vida marcada por la privacidad.

Antes de trasladar su vida a la capital francesa, Torres estableció su residencia en Gavà Mar, una de las zonas residenciales más exclusivas del litoral barcelonés. El entorno, conocido por sus viviendas independientes, amplios jardines y proximidad al Mediterráneo, se convirtió en el hogar del futbolista durante su etapa en el FC Barcelona.

PUBLICIDAD

La propiedad, según reza en Idealista, responde a las necesidades de un deportista de élite, pero también apuesta por espacios pensados para desconectar. Una combinación de diseño contemporáneo, zonas exteriores y equipamiento deportivo que convierte la vivienda en mucho más que un simple lugar de residencia.

Una vivienda abierta al jardín

Uno de los elementos que más destaca de la casa es su arquitectura. La construcción apuesta por formas rectas, grandes superficies acristaladas y materiales naturales, con paneles de madera que aportan calidez a una estética predominantemente moderna.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural tenga un papel protagonista y, al mismo tiempo, conectan las estancias interiores con el jardín. Esta continuidad entre ambos espacios es una de las características principales de la vivienda.

PUBLICIDAD

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).
Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

En el exterior se encuentra una piscina de líneas rectas, rodeada por zonas pavimentadas y vegetación. El jardín cuenta además con diferentes rincones destinados al descanso y una zona de comedor exterior con espacio para disfrutar de comidas y reuniones al aire libre.

Un salón amplio y de tonos neutros

En el interior, Torres apuesta por una decoración mucho más serena. El salón está dominado por una gama cromática formada por blancos, grises y tonos tierra, con un gran sofá modular como pieza central.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).
Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Los muebles presentan diseños sencillos y las estanterías abiertas permiten colocar objetos decorativos sin recargar la estancia. Los grandes cerramientos acristalados hacen que el salón mantenga una conexión permanente con el jardín y permiten ampliar visualmente el espacio.

La misma filosofía se mantiene en la cocina, donde una gran isla central ocupa buena parte de la estancia. Los revestimientos en tonos piedra y los muebles de líneas depuradas dan continuidad al estilo del resto de la vivienda. Un sistema suspendido para almacenar copas añade un toque diferencial a la decoración.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).
Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Un gimnasio profesional dentro de casa

Pero si hay una zona especialmente adaptada al estilo de vida de Ferran Torres es el espacio destinado al entrenamiento. El futbolista dispone de un gimnasio privado equipado con diferentes máquinas para ejercicios cardiovasculares y de fuerza.

La sala también incorpora zonas destinadas al trabajo funcional, lo que permite al jugador continuar con parte de sus rutinas sin necesidad de desplazarse a las instalaciones deportivas. El objetivo es mantener la preparación física incluso durante los periodos de descanso.

Junto al gimnasio, la vivienda cuenta con una sauna privada revestida en madera. El espacio incorpora tecnología de infrarrojos y está pensado como complemento a sus rutinas de recuperación después de los entrenamientos y los partidos.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).
Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Un exterior pensado para disfrutar

El jardín también está preparado para convertirse en uno de los puntos de reunión de la casa. Además de la piscina, la propiedad dispone de una zona de barbacoa y un comedor exterior, creando diferentes ambientes para pasar tiempo con familiares y amigos. La vegetación y las palmeras aportan un marcado carácter mediterráneo al conjunto, mientras que los espacios verdes ofrecen amplitud y privacidad.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).
Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Temas Relacionados

Ferran TorresFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

El expresidente de la Generalitat sostiene que “lo procedente” es guardar silencio hasta que termine la instrucción judicial y contrapone las preguntas de los diputados al auto del TSJ que rechazó investigarle

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Jean-François Boine, quien trabajó 37 años en La Poste como jefe de oficina postal, rechaza el argumento legal y avisa: “Es una prueba de fuerza que empieza”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Diego Merino, chef: “La salmorreta de gamba es uno de los secretos mejor guardados de los arroces mediterráneos y la hago con pimentón, ajo y perejil”

El chef al frente del restaurante menorquino Miramar desvela la receta que siempre utiliza para dar sabor a sus arroces y fideuás

Diego Merino, chef: “La salmorreta de gamba es uno de los secretos mejor guardados de los arroces mediterráneos y la hago con pimentón, ajo y perejil”

La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores migrantes llegados a Ceuta permanecerá en España: “La ley les protege”

La titular de Juventud e Infancia ha explicado que los primeros expedientes de reagrupación familiar de menores estarán listos en unos días, aunque advierte que la respuesta de Marruecos no suele ser ágil

La ministra Sira Rego asegura que la mayoría de los menores migrantes llegados a Ceuta permanecerá en España: “La ley les protege”

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

Uno de los vecinos relató que en una ocasión vio salir a dos mujeres del inmueble seguidas por un hombre desnudo

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Mazón convierte su comparecencia en el Congreso por la DANA en un rifirrafe con los diputados: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”

Dos septuagenarios deben trasladar su buzón 600 metros porque los carteros andan más de un kilómetro y desatan una guerra con Correos en Francia: “Tengo 74 años pero todavía soy combativo”

Vómitos, timbres quemados y llamadas a medianoche: así logró una comunidad de vecinos de Gijón desalojar a una pareja que alquilaba un piso para ejercer la prostitución

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”