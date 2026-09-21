Así es la espectacular casa de Ferran Torres en una de las zonas más exclusivas de Barcelona: un enorme gimnasio, piscina y sauna privada

El PSG y Ferran Torres comienzan arrolladores la Champions (IMAGEN DE ARCHIVO).

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Ferran Torres atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. El futbolista valenciano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la selección española después de marcar el tanto decisivo en la final del Mundial de 2026 ante Argentina. Ahora, tras iniciar una nueva etapa profesional en París con el PSG, el delantero compagina sus compromisos deportivos con una vida marcada por la privacidad.

Antes de trasladar su vida a la capital francesa, Torres estableció su residencia en Gavà Mar, una de las zonas residenciales más exclusivas del litoral barcelonés. El entorno, conocido por sus viviendas independientes, amplios jardines y proximidad al Mediterráneo, se convirtió en el hogar del futbolista durante su etapa en el FC Barcelona.

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La propiedad, según reza en Idealista, responde a las necesidades de un deportista de élite, pero también apuesta por espacios pensados para desconectar. Una combinación de diseño contemporáneo, zonas exteriores y equipamiento deportivo que convierte la vivienda en mucho más que un simple lugar de residencia.

Una vivienda abierta al jardín

Uno de los elementos que más destaca de la casa es su arquitectura. La construcción apuesta por formas rectas, grandes superficies acristaladas y materiales naturales, con paneles de madera que aportan calidez a una estética predominantemente moderna.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural tenga un papel protagonista y, al mismo tiempo, conectan las estancias interiores con el jardín. Esta continuidad entre ambos espacios es una de las características principales de la vivienda.

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Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

En el exterior se encuentra una piscina de líneas rectas, rodeada por zonas pavimentadas y vegetación. El jardín cuenta además con diferentes rincones destinados al descanso y una zona de comedor exterior con espacio para disfrutar de comidas y reuniones al aire libre.

Un salón amplio y de tonos neutros

En el interior, Torres apuesta por una decoración mucho más serena. El salón está dominado por una gama cromática formada por blancos, grises y tonos tierra, con un gran sofá modular como pieza central.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Los muebles presentan diseños sencillos y las estanterías abiertas permiten colocar objetos decorativos sin recargar la estancia. Los grandes cerramientos acristalados hacen que el salón mantenga una conexión permanente con el jardín y permiten ampliar visualmente el espacio.

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La misma filosofía se mantiene en la cocina, donde una gran isla central ocupa buena parte de la estancia. Los revestimientos en tonos piedra y los muebles de líneas depuradas dan continuidad al estilo del resto de la vivienda. Un sistema suspendido para almacenar copas añade un toque diferencial a la decoración.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Un gimnasio profesional dentro de casa

Pero si hay una zona especialmente adaptada al estilo de vida de Ferran Torres es el espacio destinado al entrenamiento. El futbolista dispone de un gimnasio privado equipado con diferentes máquinas para ejercicios cardiovasculares y de fuerza.

La sala también incorpora zonas destinadas al trabajo funcional, lo que permite al jugador continuar con parte de sus rutinas sin necesidad de desplazarse a las instalaciones deportivas. El objetivo es mantener la preparación física incluso durante los periodos de descanso.

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Junto al gimnasio, la vivienda cuenta con una sauna privada revestida en madera. El espacio incorpora tecnología de infrarrojos y está pensado como complemento a sus rutinas de recuperación después de los entrenamientos y los partidos.

Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).

Un exterior pensado para disfrutar

El jardín también está preparado para convertirse en uno de los puntos de reunión de la casa. Además de la piscina, la propiedad dispone de una zona de barbacoa y un comedor exterior, creando diferentes ambientes para pasar tiempo con familiares y amigos. La vegetación y las palmeras aportan un marcado carácter mediterráneo al conjunto, mientras que los espacios verdes ofrecen amplitud y privacidad.

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Casa de Ferran Torres en Barcelona (INSTAGRAM).