España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: el héroe de la selección española en el Mundial y uno de nuestros directores más internacionales

El programa de Pablo Motos recibirá esta semana al futbolista de moda en nuestro país, convertido en el último Mundial 2026 en un icono gracias a su histórico gol

Pablo Motos y Calos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Pablo Motos y Calos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Guardar

El Hormiguero afronta una nueva semana con la llegada de una gran variedad de invitados que combinan deporte, interpretación, música y cine. Entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre, Pablo Motos recibirá en el plató de Antena 3 a nombres como Ferran Torres, Bertín Osborne y Alejandro Amenábar como protagonistas. El programa volverá a apostar así por perfiles muy diferentes, que tendrán la oportunidad de repasar sus últimos proyectos y compartir con los espectadores algunas de las experiencias más destacadas de sus respectivas carreras.

Lunes 21 de septiembre: Ferran Torres

La semana arrancará con la visita de Ferran Torres. El futbolista español llega al programa después de protagonizar uno de los momentos más destacados del Mundial de 2026 y tras su incorporación al Paris Saint-Germain.

PUBLICIDAD

El delantero repasará junto a Pablo Motos cómo vivió aquella final y las sensaciones que experimentó al marcar un gol que terminó siendo especialmente importante para la selección española. Además, contará cómo ha cambiado su vida desde aquel encuentro y hablará de su nueva etapa profesional en el fútbol francés. Su visita permitirá conocer también algunos detalles de su experiencia en el Mundial y de los nuevos retos que afronta tras dar un importante paso en su carrera deportiva.

Ferran Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Ferran Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Martes 22 de septiembre: Julián López y Pepa Charro

El martes será el turno de Julián López y Pepa Charro, que acudirán juntos al programa para presentar su actual proyecto teatral. Ambos forman parte del reparto de 53 domingos, una obra escrita y dirigida por Cesc Gay que se representa en el Teatre Condal de Barcelona hasta el 26 de septiembre y que posteriormente iniciará una gira por distintas ciudades españolas.

PUBLICIDAD

La historia gira alrededor de tres hermanos que deben enfrentarse a una situación familiar complicada: decidir qué hacer con su padre, de 86 años, después de comenzar a percibir cambios en su comportamiento. La visita de los actores servirá para conocer más detalles de esta producción y compartir con ellos el particular tono de humor que caracteriza la obra.

Julián López y Pepa Charo en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Julián López y Pepa Charo en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Miércoles 23 de septiembre: Bertín Osborne

La tercera cita de la semana estará protagonizada por Bertín Osborne. El cantante y presentador regresará al plató de Pablo Motos para mantener una conversación sobre su actualidad.

Durante su entrevista, Osborne repasará cómo ha transcurrido su verano y hablará de los proyectos profesionales que tiene actualmente entre manos. Su larga trayectoria en la música y la televisión promete dejar también espacio para las anécdotas y los recuerdos de una carrera marcada por diferentes etapas frente a las cámaras y sobre los escenarios.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Jueves 24 de septiembre: Alejandro Amenábar

La semana llegará a su fin con la visita de Alejandro Amenábar. El cineasta será el encargado de poner el broche a cuatro días de entrevistas y acudirá al programa en un momento especial para su trayectoria.

El director celebrará junto a Pablo Motos el 30 aniversario de Tesis, la película con la que debutó en el cine y que consiguió siete premios Goya. La cinta se convirtió en uno de los títulos fundamentales de su carrera y marcó el inicio de una trayectoria que posteriormente incluiría películas como Abre los ojos, Los otros o Mientras dure la guerra.

Alejandro Amenábar en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Alejandro Amenábar en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosFerran TorresAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 21 de septiembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 21 de septiembre

Fran Sánchez, psicólogo: “Una persona que haya desarrollado una adicción, no puede tener nunca como objetivo conseguir un consumo moderado”

Tras una dependencia, el cerebro no responde igual y que reanudar un consumo ocasional puede reactivar circuitos inhibidos y devolver el deseo compulsivo

Fran Sánchez, psicólogo: “Una persona que haya desarrollado una adicción, no puede tener nunca como objetivo conseguir un consumo moderado”

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Los manifestantes querían impedir que los migrantes en la ciudad reciban ayuda humanitaria, generando una situación de gran tensión. La policía disparó al aire

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ revela al concursante salvado y los cuatro nominados: “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo?"

El programa de Telecinco comienza una nueva semana con cuatro nominados y Yulen Pereira cada vez más fuerte en el concurso

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ revela al concursante salvado y los cuatro nominados: “¡Qué pereza! ¿Siempre se va a salvar el mismo?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

Ultras apedrean el coche de una diputada en Ceuta pensando que se trataba de una ONG: “Miré a Rafa y no le pude garantizar que saliésemos de ahí”

La crisis en Ceuta congela en el Parlamento Europeo la votación del polémico acuerdo comercial con Marruecos, que incluye los productos del Sáhara Occidental

La reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, una cuestión de Estado en la que coinciden todos los partidos que acuden a las elecciones: prometen buscar su soberanía

Almeida busca empresa que le gestione el Parque de Atracciones: tendrá que pagar un canon anual de 400.000 euros, el 8% de los ingresos y salarios que suman 4,38 millones

La ultraderecha vuelve a ganar unas elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”