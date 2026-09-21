Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: el héroe de la selección española en el Mundial y uno de nuestros directores más internacionales

Pablo Motos y Calos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

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El Hormiguero afronta una nueva semana con la llegada de una gran variedad de invitados que combinan deporte, interpretación, música y cine. Entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre, Pablo Motos recibirá en el plató de Antena 3 a nombres como Ferran Torres, Bertín Osborne y Alejandro Amenábar como protagonistas. El programa volverá a apostar así por perfiles muy diferentes, que tendrán la oportunidad de repasar sus últimos proyectos y compartir con los espectadores algunas de las experiencias más destacadas de sus respectivas carreras.

Lunes 21 de septiembre: Ferran Torres

La semana arrancará con la visita de Ferran Torres. El futbolista español llega al programa después de protagonizar uno de los momentos más destacados del Mundial de 2026 y tras su incorporación al Paris Saint-Germain.

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El delantero repasará junto a Pablo Motos cómo vivió aquella final y las sensaciones que experimentó al marcar un gol que terminó siendo especialmente importante para la selección española. Además, contará cómo ha cambiado su vida desde aquel encuentro y hablará de su nueva etapa profesional en el fútbol francés. Su visita permitirá conocer también algunos detalles de su experiencia en el Mundial y de los nuevos retos que afronta tras dar un importante paso en su carrera deportiva.

Ferran Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Martes 22 de septiembre: Julián López y Pepa Charro

El martes será el turno de Julián López y Pepa Charro, que acudirán juntos al programa para presentar su actual proyecto teatral. Ambos forman parte del reparto de 53 domingos, una obra escrita y dirigida por Cesc Gay que se representa en el Teatre Condal de Barcelona hasta el 26 de septiembre y que posteriormente iniciará una gira por distintas ciudades españolas.

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La historia gira alrededor de tres hermanos que deben enfrentarse a una situación familiar complicada: decidir qué hacer con su padre, de 86 años, después de comenzar a percibir cambios en su comportamiento. La visita de los actores servirá para conocer más detalles de esta producción y compartir con ellos el particular tono de humor que caracteriza la obra.

Julián López y Pepa Charo en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Miércoles 23 de septiembre: Bertín Osborne

La tercera cita de la semana estará protagonizada por Bertín Osborne. El cantante y presentador regresará al plató de Pablo Motos para mantener una conversación sobre su actualidad.

Durante su entrevista, Osborne repasará cómo ha transcurrido su verano y hablará de los proyectos profesionales que tiene actualmente entre manos. Su larga trayectoria en la música y la televisión promete dejar también espacio para las anécdotas y los recuerdos de una carrera marcada por diferentes etapas frente a las cámaras y sobre los escenarios.

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Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Jueves 24 de septiembre: Alejandro Amenábar

La semana llegará a su fin con la visita de Alejandro Amenábar. El cineasta será el encargado de poner el broche a cuatro días de entrevistas y acudirá al programa en un momento especial para su trayectoria.

El director celebrará junto a Pablo Motos el 30 aniversario de Tesis, la película con la que debutó en el cine y que consiguió siete premios Goya. La cinta se convirtió en uno de los títulos fundamentales de su carrera y marcó el inicio de una trayectoria que posteriormente incluiría películas como Abre los ojos, Los otros o Mientras dure la guerra.

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Alejandro Amenábar en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).