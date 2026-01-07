La impresionante decoracion del Día de Reyes de Paz Padilla para su hija Anna: transforma su casa en el océano de ‘La Sirenita’

Paz Padilla en redes sociales (INSTAGRAM).

Paz Padilla ha vuelto a convertir el Día de Reyes en una auténtica experiencia mágica. Fiel a su forma de celebrar, la actriz y presentadora ha demostrado una vez más que para ella las fiestas no son solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para crear recuerdos imborrables. Y este 6 de enero no ha sido la excepción: su casa volvió a transformarse por completo para sorprender a su hija, Anna Ferrer, con una puesta en escena digna de un cuento.

La propia influencer reconoce cada año que la mañana de Reyes se vive con nervios y expectación en casa de su madre. No tanto por los regalos en sí, sino por descubrir en qué universo ha decidido sumergirse Paz esta vez. Una tradición familiar que ya se ha convertido también en un fenómeno en redes sociales, donde miles de seguidores esperan con curiosidad el resultado final. “¡Qué presión, todo el mundo está esperando los Reyes en la casa Padilla!”, bromeaba la humorista en uno de los vídeos previos al gran momento.

En esta ocasión, la inspiración ha llegado desde el fondo del mar. El salón se convirtió en un océano fantástico inspirado en La Sirenita, con tonos azules dominando el espacio, globos transparentes simulando burbujas, peluches de animales marinos y figuras creadas con globos, como un gran pulpo presidiendo la estancia. Todo estaba pensado al detalle para que la ambientación envolviera por completo a quienes entraban en la habitación.

Como no podía ser de otra manera, madre e hija también se sumaron al juego. Ambas aparecieron caracterizadas como sirenas, con pelucas y disfraces que completaban la fantasía marina. Los regalos, integrados en la decoración, seguían la misma línea creativa: algunos estaban envueltos en papel negro con dibujos que recordaban a tiburones, mientras que otros simulaban cangrejos gracias a un envoltorio rojo cuidadosamente diseñado. Nada quedaba al azar. Y madre e hija viven así un regalo que va mucho más allá de lo material.

La noche previa también forma parte del ritual. Anna llegó al domicilio de su madre la víspera de Reyes y, como ya es costumbre, Paz le colocó un antifaz nada más cruzar la puerta para evitar cualquier pista. No fue hasta la mañana del día 6 cuando pudo descubrir el “océano mágico” en el que se había transformado la casa. La reacción, cargada de emoción, no tardó en compartirse con sus seguidores.

Un 2026 cargado de regalos

Este Día de Reyes ha servido además como broche final a unas Navidades muy especiales para ambas. Nochebuena la pasaron en Cádiz, rodeadas de familia, mientras que Nochevieja las llevó hasta Girona, donde cada año despiden el año con una fiesta de disfraces. Ahora, madre e hija afrontan un 2026 cargado de ilusión. En los próximos meses, Anna Ferrer se dará el “sí, quiero” con su pareja, Mario, en Zahara de los Atunes, un lugar muy significativo para las Padilla. Allí veranean, desconectan y gestionan su conocido chiringuito, El Trompeta. La localidad gaditana se convertirá así en el escenario de uno de los momentos más importantes de sus vidas.