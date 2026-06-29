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El negocio más especial de Paz Padilla en una playa de Cádiz: así es el chiringuito que mantiene vivo el legado de su hermano Luis

Ubicado en Zahara de los Atunes, el local es uno de los proyectos más personales de la humorista

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‘Infobae’ entrevista a Paz Padilla, que estrena su propio formato los fines de semana de Telecinco con ‘El show de Paz’.

Paz Padilla ha demostrado en numerosas ocasiones que su vida va mucho más allá de la televisión. En los últimos años, la humorista y empresaria ha diversificado sus proyectos con distintas iniciativas, pero hay una que ocupa un lugar muy especial en su corazón: El Trompeta Beach, un chiringuito situado en Zahara de los Atunes (Cádiz) que, junto a su hija Anna Ferrer, decidió mantener abierto para preservar el legado de su hermano Luis Padilla.

El establecimiento está íntimamente ligado a la historia de la familia Padilla. Era uno de los proyectos más queridos de Luis, hermano de la presentadora, fallecido de forma repentina en octubre de 2024. Tras su pérdida, madre e hija optaron por mantener vivo su legado y seguir adelante con el negocio, una decisión que compartieron públicamente y que estuvo motivada tanto por el cariño hacia Luis como por el deseo de conservar el espacio.

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Fue la propia Anna Ferrer quien explicó el sentido de esta reapertura en unas imágenes grabadas para la docuserie Mi fin de semana perfecto. “Hemos decidido seguir con su legado, cumplir ese sueño. Que esté lleno de gente, de alegría, y que sea un sitio para juntarnos toda la familia”, afirmó al hablar del proyecto.

El Trompeta, chiringuito de Paz Padilla, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @pazpadilla)
El Trompeta, chiringuito de Paz Padilla, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @paz_padilla)

La influencer también dejó claro cuál era el espíritu que querían imprimir al local: un ambiente desenfadado, con música y pensado para disfrutar del verano. “Para hacer fiestas y cachondeo, como bien nos gusta a los Padilla. Tiene que ser un sitio muy guay, con muy buen rollo”, comentó durante el programa.

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Sin embargo, la reapertura no estuvo exenta de dificultades. Durante los preparativos, Anna tuvo que hacer frente a un imprevisto cuando el establecimiento sufrió una inundación. Una vez solucionado el problema, impulsó algunas mejoras en el espacio, entre ellas la incorporación de una terraza de estilo chill out sobre la arena, buscando ofrecer una experiencia aún más atractiva a quienes visitan este conocido rincón de la costa gaditana.

Ubicado en Zahara de los Atunes, uno de los destinos turísticos más populares del litoral andaluz, El Trompeta Beach se ha convertido en mucho más que un negocio para la familia. Representa un homenaje permanente a Luis Padilla y un lugar cargado de recuerdos personales, donde Paz y Anna han querido mantener viva su memoria apostando por la continuidad de un proyecto que él impulsó con ilusión.

Paz Padilla en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @pazpadilla)
Paz Padilla en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @paz_padilla)

Mucho más que televisión: el imperio empresarial de Paz Padilla

El chiringuito de Zahara de los Atunes es solo una pieza dentro del entramado empresarial que Paz Padilla ha construido durante los últimos años. La propia presentadora ha explicado en diversas ocasiones que su objetivo es diversificar sus ingresos y preparar el futuro más allá de la pequeña pantalla.

“Todo esto lo hago para garantizarme el futuro de otra manera, más allá de la televisión y el espectáculo”, ha señalado, reconociendo también que una de sus principales motivaciones es ofrecer estabilidad a su hija Anna. “También lo hago para preservar su futuro; eso me da tranquilidad”, ha explicado.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @paz_padilla)
Paz Padilla y su hija Anna Ferrer en una imagen de sus redes sociales.(Instagram @paz_padilla)

Antes de involucrarse en proyectos de restauración, Paz puso en marcha una casa rural ubicada en Vilademuls (Girona), una masía con siglos de historia que conserva desde su divorcio de Albert Ferrer. Posteriormente, amplió su actividad en el sector hostelero con un bar de tapas gestionado junto a un sobrino y ha consolidado además una importante estructura patrimonial a través de su sociedad Polboart S.L., que agrupa distintos activos inmobiliarios.

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