Julio Iglesias Jr. se sincera por primera vez sobre el revés judicial de su padre: “Fue un chasco muy grande y una gran tristeza”

Julio Iglesias Jr. ha confesado cómo está la situación de su padre. (El Hormiguero/Atresmedia)

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Julio Iglesias Jr. ha decidido dar un paso al frente para pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa su entorno familiar. En el marco de sus recientes intervenciones mediáticas en el plató de Y ahora Sonsoles y en los micrófonos de Herrera en COPE, el hijo del legendario cantante español ha roto el silencio para abordar la compleja situación judicial en la que se ha visto envuelto su progenitor tras las acusaciones vertidas por varias exempleadas del hogar.

La tormenta legal se desencadenó a raíz de las denuncias presentadas por extrabajadoras de las residencias del intérprete en Bahamas y Punta Cana, quienes le señalaron por presuntos delitos laborales y sexuales. Aunque la Fiscalía acordó inicialmente el archivo por falta de competencia territorial, la causa ha vuelto a los tribunales tras la presentación de una nueva querella ante la Audiencia Nacional. Este proceso coincide además con un hito profesional para Julio José, quien se prepara para iniciar una gira musical en la que rendirá homenaje al célebre repertorio de su padre.

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Lejos de eludir las cuestiones más espinosas, el músico ha afrontado las preguntas sobre la salud y la rutina de su progenitor, que en escasos días cumplirá 83 años. Frente a las constantes especulaciones que circulan en la esfera pública, el hijo del cantante ha querido transmitir una imagen de absoluta normalidad, asegurando que el artista permanece tranquilo en su residencia dominicana mientras sus abogados gestionan los trámites legales oportunos.

El impacto de la situación judicial en la familia

Durante sus declaraciones, Julio Iglesias Jr. reconoció con amargura el desgaste emocional que ha supuesto este proceso para todo su entorno cercano: “Fue un chasco muy grande, mucha tristeza en la familia”, confesó con franqueza en Y ahora Sonsoles. A pesar del pesar generado por la reapertura de la causa en la Audiencia Nacional, el artista confía plenamente en una pronta resolución que devuelva la calma a su entorno: “Si Dios quiere, que se resuelva todo esto porque es un dolor de cabeza”.

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El cantante Julio Iglesias ha roto por fin su silencio y ha lanzado este viernes un comunicado en Instagram en el que rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada, responde "con profundo pesar" a las acusaciones, negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". (Fuente: Europa Press/Instagram)

Asimismo, el cantante aprovechó su intervención en COPE para desmentir tajantemente las informaciones alarmistas sobre la salud del intérprete. Según relató, su progenitor mantiene una rutina apacible lejos del foco mediático: “Mi padre está como ha estado siempre, como ha estado los últimos 20 años de su vida. Se levanta y se mete en el mar. Vive en Punta Cana, tiene una vida muy tranquila. Está feliz, somos muchos hijos, le damos mucho cariño y está muy bien”.

El traslado a Miami tras el secuestro de ‘Papuchi’

En su repaso autobiográfico, Julio José rememoró uno de los episodios más dramáticos que marcaron la historia de su familia: el secuestro de su abuelo, Julio Iglesias Puga (Papuchi), a manos de ETA en 1981. Aquel suceso motivó que sus padres, Isabel Preysler y Julio Iglesias, tomaran la decisión de enviar a los niños a Estados Unidos para garantizar su seguridad: “Mis padres se pusieron de acuerdo. Les entró miedo y decidieron enviarnos a los niños a Estados Unidos, donde íbamos a estar más seguros”.

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Julio José Iglesias Jr. rememora su vida. (RTVE)

Sin embargo, la convivencia bajo el mismo techo en Miami duró poco debido a las apretadas agendas internacionales del artista: “Vivimos con mi padre el primer año, pero luego ya no. Estaba siempre de gira, pasaba muy poco tiempo en casa y le veíamos muy poco”. Tras esa etapa inicial, él y sus hermanos se mudaron a una vivienda cercana junto a su abuela paterna, Rosario de la Cueva, y su cuidadora. A pesar de los privilegios, el cantante enfatizó el carácter riguroso de su educación: “Nos criamos de una manera en la que no nos faltaba nada, pero no teníamos cosas extra. Eso había que currárselo, había que portarse bien... No nos regalaban nada”. Una disciplina que acompañó su progresiva toma de conciencia sobre la verdadera dimensión estelar de su padre, descubierta el día en que le vio actuar ante un estadio repleto.