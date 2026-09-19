Detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera en Arganzuela (Madrid)

Fallece una mujer de 47 años en una vivienda de Arganzuela por supuesto estrangulamiento (Europa Press)

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La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, una mujer de 47 años hallada sin vida con aparentes signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en el distrito madrileño de Arganzuela. La autopsia deberá determinar la causa exacta del fallecimiento, mientras el Grupo VI de Homicidios investiga las circunstancias del suceso.

El aviso ha entrado a las 11.10 horas a través de la Sala CIMACC 091, después de que el hijo del arrestado, expareja de la mujer, comunicara que su padre le había telefoneado para asegurar que había cometido “un hecho grave” y que aguardaba la llegada de los agentes, según han informado fuentes policiales a EFE.

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Los hechos han ocurrido en el número 30 de la calle Ferrocarril, donde residían el detenido, de nacionalidad española, y la víctima, de origen asiático. La relación entre ambos era la de exsuegro y exnuera, han confirmado la Policía Nacional y fuentes consultadas por Europa Press.

La investigación continúa abierta

Los primeros agentes que han llegado al piso han encontrado a la mujer tendida en el suelo, inconsciente y sin signos vitales. La Policía Municipal ha iniciado maniobras de reanimación antes de la llegada del personal sanitario, sin que fuera posible recuperar sus constantes.

Los sanitarios del Summa 112 han confirmado el fallecimiento y han apreciado síntomas compatibles con un posible estrangulamiento. El portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Luis Serrano, ha precisado a EFE que será el examen forense el que establezca la causa de la muerte.

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La vivienda ha sido inspeccionada por el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica, encargado de recabar indicios en el inmueble. El Grupo VI de Homicidios ha asumido las pesquisas para reconstruir la secuencia de lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el conflicto pudo estar relacionado con la permanencia de la mujer en la vivienda. Esa hipótesis forma parte de una investigación todavía abierta y no ha sido confirmada oficialmente por los responsables policiales.

El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional a Europa Press.

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016, atención a víctimas de violencia contra las mujeres

El 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es gratuito y confidencial, funciona las 24 horas y presta atención telefónica en 53 idiomas.

También están disponibles el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el chat en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el WhatsApp 600 000 016, exclusivo para mensajes. Los menores pueden contactar con el teléfono de la Fundación ANAR: 900 20 20 10.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

Ante una emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional, en el 091, o a la Guardia Civil, en el 062. Si no es posible realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.

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