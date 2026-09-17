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Las familias aportan a la financiación de la dependencia 3,5 veces más que el Estado

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Madrid, 17 sep (EFE).- En 2025, las familias españolas aportaron a la financiación de los cuidados de personas dependientes 65.000 millones de euros entre copagos, pagos por servicios informales y valor económico de cuidados directos, unas 3,5 veces más que el Estado, que aportó unos 17.000 millones en prestaciones públicas, según Funcas.

Esa es una de las conclusiones del libro 'Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento', editado por Funcas y presentado este jueves, que aborda el reto del aumento de la demanda de tales cuidados en los ámbitos financiero, de provisión y producción de servicios y de garantía de calidad de vida para las personas que precisan atención y sus familias.

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En España, casi 1,8 millones de personas reciben prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), explica la institución en un comunicado, que anticipa un aumento de la población en situación de dependencia hasta los 2,5 millones en 2050.

La fundación relaciona ese incremento con el aumento de la esperanza de vida a edades avanzadas y el crecimiento del número y el peso demográfico de las personas de 80 años o más, "entre las que se dispara la necesidad de cuidados permanentes", explica.

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"La dependencia es la gran contingencia previsional de esta primera mitad del siglo XXI, como las pensiones lo han sido en la segunda mitad del siglo XX”, señala Elisa Chuliá, investigadora de Funcas y coordinadora del estudio junto a José Antonio Herce.

Asimismo, Chuliá asegura que la prestación de estos cuidados en el hogar "exige una dedicación de tiempo y esfuerzo que desplaza otras ocupaciones" como el trabajo o el cuidado de niños.

El coste de las prestaciones públicas del SAAD, incluyendo residencias, centros de día, asistencia a domicilio y prestaciones económicas, alcanzó en 2025 los 17.400 millones de euros, "aproximadamente el 1 % del PIB y un 9 % del gasto total en pensiones contributivas ese año", según Herce.

"Si a los 3.500 millones de euros que las familias dedicaron a copagos añadimos los 61.500 millones estimados en gasto informal o oculto que también asumen, puede afirmarse que aportan a la financiación de los cuidados 3,5 veces más que el Estado", explica el estudio.

El 64 % de las personas adultas mayores en situación de dependencia son cuidadas por su familia. Además, el 45 % de las personas cuidadoras afirma prestar más de diez horas de atención al día.

La presencia de mujeres es mayoritaria. En particular, el 36 % de las personas mayores dependientes son cuidadas por sus hijas, frente al 17 % que son cuidadas por sus hijos varones.

En caso de los hombres en situación de dependencia, son sus esposas las que los cuidan en un 42 %, en cambio solo el 13 % de las mujeres son cuidadas por sus maridos.

Por otro lado, casi cuatro de cada diez personas en situación de dependencia cuentan con una persona a la que pagan por sus servicios de asistencia, "una de las cifras más elevadas de la Unión Europea", según el documento. EFE

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