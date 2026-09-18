La terapia experimental contra el cáncer que podría acabar siendo una herramienta clave para las mujeres con osteoporosis

Científicos trabajando en un laboratorio (Shutterstock)

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La osteoporosis posmenopáusica tiene una característica especialmente problemática: durante años puede avanzar de forma silenciosa mientras el hueso pierde densidad y resistencia. Cuando aparecen las primeras señales, a menudo ya se ha producido un deterioro considerable y aumenta el riesgo de fracturas. Frente a este desafío, la investigación busca tratamientos que no solo frenen la pérdida de masa ósea, sino que permitan recuperar o preservar la arquitectura interna del hueso.

Una de las vías más esperanzadoras para tratar esta patología se ha hallado en un lugar inesperado, en una terapia experimental inicialmente diseñada para combatir varios tipos de cáncer. Así, un equipo internacional dirigido por investigadores de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y el Centro Oncológico Greenebaum de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) ha analizado el potencial de CADD522, una molécula diseñada para inhibir RUNX2, un factor de transcripción con un papel fundamental en el desarrollo y la biología del tejido óseo.

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RUNX2 es conocido por su importancia en la formación del esqueleto y en la diferenciación de las células que producen hueso. Precisamente por eso, el resultado obtenido por los investigadores resulta, a primera vista, contraintuitivo. En lugar de estimular RUNX2, el estudio, publicado en npj Drug Discovery, muestra que su inhibición farmacológica puede favorecer determinados procesos relacionados con la conservación del hueso adulto.

Para comprobarlo, los científicos utilizaron hembras de ratón a las que se practicó una ovariectomía, un procedimiento empleado para reproducir experimentalmente algunos cambios asociados al déficit de estrógenos después de la menopausia. Los animales recibieron CADD522 a una dosis de 25 miligramos por kilogramo, tres veces por semana durante ocho semanas.

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El análisis mediante microtomografía computarizada mostró un aumento del volumen óseo y una preservación del número de trabéculas en los animales tratados. Las trabéculas son las pequeñas estructuras que forman buena parte de la arquitectura interna del hueso esponjoso y que resultan esenciales para su resistencia. Además, aumentaron los niveles de P1NP, un marcador relacionado con la formación de colágeno y la actividad formadora de hueso.

Menos grasa y cambios en el metabolismo

La sorpresa no terminó en el tejido óseo. Los investigadores observaron también una reducción de la adiposidad periférica y de la grasa acumulada en la médula ósea. El fenómeno resulta especialmente interesante porque el envejecimiento y la pérdida de estrógenos se acompañan de cambios metabólicos que afectan tanto al tejido adiposo como al hueso.

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El tratamiento con CADD522 también modificó la composición de determinados lípidos en el cerebro de los animales. Los investigadores observaron una normalización parcial de algunos ácidos grasos alterados en el contexto de la pérdida de estrógenos, especialmente de ácidos grasos saturados de cadena larga y determinados monoinsaturados, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, incluido el DHA, se mantuvieron relativamente estables.

El hallazgo abre una cuestión interesante sobre la relación entre hueso y metabolismo. Sin embargo, los autores no estudiaron si estos cambios en los lípidos cerebrales se traducían en mejoras de la memoria, la cognición o cualquier otra función neurológica. Por tanto, no puede afirmarse que CADD522 tenga un efecto protector sobre el cerebro.

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Lo innovador frente a los tratamientos actuales

En la actualidad, los tratamientos disponibles para la osteoporosis actúan mediante diferentes mecanismos. Algunos, como los bifosfonatos o el denosumab, reducen la resorción ósea; otros, como teriparatida o abaloparatida, estimulan la formación de hueso. También existen tratamientos con otras características y vías de administración, cada uno con beneficios, limitaciones y perfiles de seguridad específicos.

CADD522 plantea una estrategia diferente porque actúa sobre un factor de transcripción. De hecho, los resultados obtenidos en ratones sugieren que la inhibición de RUNX2 podría modificar simultáneamente aspectos del remodelado óseo y del metabolismo de la grasa.

Antes de pensar en una futura aplicación clínica, sin embargo, hay que responder a preguntas fundamentales: cuánto tiempo dura el efecto, cuál es la dosis adecuada, qué consecuencias tiene una inhibición prolongada de RUNX2 y, sobre todo, si el aumento de masa y calidad ósea se traduce realmente en menos fracturas.

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