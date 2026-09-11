Angie Calero, autora de ‘Leonor de Borbón Ortiz. Una reina para el futuro’: “Una de las principales diferencias con su padre es que los reyes sí se han implicado en la educación de sus hijas”

La princesa Leonor de España llega a la Universidad Carlos III de Madrid para cursar sus estudios universitarios en Getafe (España), en septiembre. (CASA DE S.M. EL REY).

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La princesa Leonor acaba este viernes su primera semana en la Universidad Carlos III de Madrid. La heredera al trono, que se encuentra cursando el grado de Ciencias Políticas, se prepara para cuatro años de exámenes, clases y, sobre todo, el contacto de nuevo con estudiantes de su edad. Tras dos años estudiando el Bachillerato Internacional en el UWC de Gales y tres de formación militar en la Academia Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire, la Princesa de Asturias recupera la normalidad de una joven de 20 años.

Angie Calero, corresponsal de la Casa del Rey en La Vanguardia, acaba de publicar el ensayo Leonor de Borbón Ortiz. Una reina para el futuro, un libro que recoge el recorrido y testimonios de las personas que han formado parte de la formación y disciplina de la princesa de Asturias.

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Libro 'Leonor de Borbón Ortiz. Una reina para el futuro' (La Esfera de los Libros)

Pregunta: Inevitablemente, tenemos que hablar de la nueva etapa de la princesa Leonor en la Universidad Carlos III, que es precisamente donde comienza el libro. El rey Felipe VI estudió el grado de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y también formación en Económicas. ¿Por qué Casa Real opta por esta carrera en concreto y no siguieron la estela de su padre?

Respuesta: Porque, si tenemos en cuenta un poco el mundo al que vamos y hacia dónde vamos ahora mismo, y todo lo que tenemos por delante, sobre todo en materia de relaciones internacionales, que cada vez va a ser más importante, tenía más sentido dotarla de un conocimiento más extenso, más en profundidad, de Ciencias Políticas. Vamos hacia un mundo más polarizado y fragmentado, y tenía más sentido eso que meterla en una carrera pura y dura solo de Derecho.

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La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

Al final, Derecho lo que iba a conseguir es darle muchas más asignaturas jurídicas, muchas de las cuales tampoco tiene sentido que las sepa porque no las va a utilizar nunca. En cambio, es verdad que este grado de Ciencias Políticas en la Carlos III tiene mucho de relaciones internacionales, de criterio político, de diferentes corrientes ideológicas, y eso es algo bastante importante de cara a la España que a ella le tocará dirigir, en la que le tocará reinar.

La Princesa Leonor inicia sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, a 07 de septiembre de 2026, en Getafe (Madrid, España). (José Ruiz / Europa Press).

P: Además de la educación universitaria y castrense, las hijas de los reyes se han nutrido de otras muchas ramas que sus padres han considerado interesantes para ellas. En el libro recoges el testimonio de varios de esos ‘tutores’; ¿qué materias han sido las consideradas?

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R: Una de las principales diferencias respecto a su padre es precisamente esa, que los reyes sí que se han implicado en la educación de sus hijas. El rey Felipe tuvo tutores desde muy joven, porque los reyes Juan Carlos y Sofía sí que delegaron esa educación del heredero en tutores. En el caso de Leonor ha sido distinto. Ha tenido un enlace en el Cuarto Militar, que era Margarita Pardo de Santayana, pero que no era tampoco una tutora, simplemente ha sido la que ha sido un poco como el nexo entre la institución de la Casa del Rey y el Ministerio de Defensa.

La princesa Leonor en el UWC Atlantic College, situado al sur de Gales (Reino Unido) en 2021. (EFE/ Ballesteros)

Pero en cuanto a la educación más individualizada, la reina, si conocía a alguien por su trabajo, algún experto o a alguien cuyo perfil podía encajar con la princesa y la infanta, los invitaba a su casa para que les dieran algunas charlas sobre temas determinados. Es el caso, por ejemplo, de Carlos López Otín, que sale en el libro y que cuenta cómo, desde que Leonor tenía doce años hasta que cumplió los diecisiete y sin que hubiese un horario fijo, iba de vez en cuando al Palacio de la Zarzuela a hablar con Leonor sobre temas de ciencia, de biología, de longevidad, de salud mental y de un montón de temas.

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La princesa Leonor durante el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. (EFE/Lavandeira jr).

En esta ocasión, hay temas de Derecho que tratará en la universidad, aunque quizá no con tanta profundidad como necesita una jefa del Estado —que tiene que conocer al dedillo la Constitución y todo lo que se pueda articular a través de la Carta Magna—; pues ahí, por ejemplo, sí que va a tener algunos expertos en Derecho Constitucional, catedráticos y demás que, de vez en cuando, conforme ella lo vaya necesitando, irán al Palacio de la Zarzuela.

La princesa Leonor en su primer día en el Colegio Santa María de los Rosales. Un día relevante en el que estuvo acompañada de sus padres, Felipe y Letizia (Casa Real)

“La reina Letizia tiene una mirada mucho más social”

P: La princesa y la infanta acudieron al colegio privado Santa María de los Rosales, del que destacas que se trata de un centro con estudiantes “con recursos, pero también de gente trabajadora”. ¿Era importante para la reina Letizia que sus hijas se relacionaran con familias procedentes de la misma clase social de la que procede originariamente ella?

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R: Eligieron Santa María de los Rosales por una cuestión familiar y de tradición familiar, porque el rey había estudiado ahí. Pero es verdad que ni en el carácter del rey ni en el de la propia reina encajaría que sus hijas fueran a un colegio elitista, porque ellos no son personas elitistas. Están al frente de la Jefatura del Estado, pero eso no quiere decir que ellos, en su día a día, sean personas que busquen esos ambientes.

La reina Letizia, por su condición antes de ser reina; por el hecho de haber sido periodista y haber conocido lo que es una hora punta en el metro o en el autobús; por haber ido ella misma a hacer la compra; o por haber estado en una guerra o cubriendo, por ejemplo, el Prestige, que fueron dos de las cosas por las que más se la conoció, al final, tiene una mirada mucho más social y es muy consciente de los problemas que hay en España. Eso no quiere decir que el rey no lo sepa, porque sí que lo sabe.

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La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han comenzado este viernes 11 de septiembre el nuevo curso escolar en el colegio Santa María de los Rosales. (RAUL TERREL/CHANCE).

P: Roberto de la Llave comenta en el libro que Leonor tenía mucho pensamiento crítico ya desde pequeña y que se lo cuestionaba todo lo que veía a su alrededor. Pero, al final, la princesa Leonor habrá tenido siempre una vida muy reglada, muy establecida desde un primer momento. Entonces, supongo que para ella también será un poco difícil cuestionarse cosas que, en muchos terrenos, no podrá ni siquiera cuestionarse o plantearse.

R: La princesa va a tener una mirada muy global. Aunque haya que tenerlas, sus opiniones no tiene que mostrarlas. Entonces, yo creo que para eso ha tenido unos maestros estupendos, que son sus padres, y que le han mostrado muy bien cómo tiene que hacerlo.

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“Ellos entendían que la UWC era la mejor opción para sus hijas”

P: Tras la educación obligatoria en Madrid, los reyes decidieron apostar porque Leonor hiciera las pruebas de acceso al UWC y así acudir al Atlantic College de Gales y optar por una formación internacional y plural con estudiantes de todo el mundo. Una institución fundada por Kurt Khan, que curiosamente fue profesor de la reina Sofía durante su etapa en el colegio Schule Schloss en Salem, Alemania. ¿Esa cercanía con la metodología del centro pudo ser el aliciente para su elección?

La Princesa Leonor causa sensación en su primer día en la Universidad Carlos III. Así ha sido su salida del campus. (IMAGEN DE ARCHIVO).

R: Los reyes son patronos del UWC, por lo que lo conocían perfectamente. Ya lo eran la reina Sofía y el rey Juan Carlos. Entonces, desde que fueron reyes, también cogieron ese patronato. Ellos sabían perfectamente cuál era la metodología e iban a intentar que sus hijas entraran. Primero, si ellas querían, porque en ningún momento tampoco les obligaron a que entraran. Y luego también porque ellos entendían que era la mejor opción, que era que sus hijas estuvieran allí.

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