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El terremoto de 5 grados en Alhendín (Granada) provoca daños materiales y llamadas al 112

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Granada, 14 ago (EFE).- El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de 80 llamadas por el terremoto de 5 grados de magnitud registrado en la madrugada de este sábado en Alhendín (Granada), un temblor que ha provocado diferentes daños materiales.

Aunque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) cifró inicialmente la intensidad del terremoto en 4,8 grados, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elevado a 5 la magnitud del temblor registrado a la 1:04 horas de este sábado a 2 kilómetros de profundidad.

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Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el terremoto ha ocasionado más de 80 llamadas, avisos que han llegado de todas las provincias de Andalucía salvo Huelva y Cádiz.

De momento, el temblor ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se han registrado daños materiales.

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El IGN registra los diferentes puntos desde los que la población ha sentido los efectos del seísmo gracias al reporte de vecinos que ha comunicado caída de objetos, movimiento de muebles o temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana.

También se ha sentido este terremoto en localidades del norte de la provincia como Huéscar; en Almuñécar, Salobreña y Motril, en la costa; en el poniente y en la Alpujarra.

Además, también han notado el temblor en localidades de Jaén como Alcalá la Real, Linares o Jódar; en pueblos de la costa de Almería como la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en la costa de Málaga, desde Fuengirola o Torremolinos a Vélez, además de Córdoba capital.

Al terremoto con epicentro en Alhendín se ha sumado, seis minutos después, un seísmo de 2,6 grados y epicentro a un kilómetro de profundidad en Gójar.

Durante el viernes se han registrado otros tres terremotos registrados en la misma zona del área metropolitana de Granada de menor magnitud pero que también han alertado a la población. EFE

mro/fp

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