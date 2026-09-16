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Los gritos de terror de Lorena Castell y el pánico de Eva González al enfrentarse a los saltamontes en ‘Congelados’: “¡Me ha caído uno, están por fuera!”

El concurso de laSexta presentado por Àngel Llàcer, desata el caos entre Lorena Castell y Eva González

Lorena Castell en 'Congelados'. (laSexta)
Lorena Castell en 'Congelados'. (laSexta)
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La segunda ronda de Congelados, el nuevo concurso de laSexta presentado por Àngel Llàcer, ha dejado uno de los momentos más delirantes, ruidosos y memorables de la semana televisiva. El programa, que pone a prueba la capacidad de los concursantes para permanecer completamente inmóviles mientras se enfrentan a situaciones extremas, llevó a Roberto Leal, Eva González y Lorena Castell a una prueba que no dejó a nadie indiferente: meter la cabeza en un cubo lleno de saltamontes sin moverse ni un milímetro.

La primera en intentarlo fue Lorena Castell, capitana de uno de los equipos y, en teoría, la encargada de dar ejemplo. Pero la teoría duró exactamente un segundo. En cuanto vio el cubo repleto de insectos, la presentadora entró en pánico absoluto. “¡La meto y la saco!”, gritaba mientras intentaba controlar el temblor de piernas y el impulso de huir del plató. Su terror hacia los bichos era tan evidente que Àngel Llàcer apenas podía contener la risa, y el público acompañaba cada grito con carcajadas.

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Eva González en 'Congelados'. (laSexta)
Eva González en 'Congelados'. (laSexta)

Lorena no solo no logró quedarse congelada, sino que protagonizó una escena que ya es historia del programa. “¡Me da igual, pierdo! ¡Ay, qué asco! ¡Que me ha caído uno! ¡Que están por fuera!”, repetía sin parar mientras se movía, gritaba y se sacudía como si los saltamontes fueran una amenaza mortal. Desde el plató, Silvia Abril intentaba reconducir la situación: “Da ejemplo a tu equipo, Lorena”. Miki Nadal, más directo, le pedía que metiera la cabeza de una vez. Pero no hubo manera: Castell estaba completamente superada.

Eva González, que esperaba su turno, observaba la escena sin moverse, intentando mantener la compostura. “Pero tú ya has perdido, ¿no?”, le preguntó a Lorena con una mezcla de incredulidad y resignación. Y tenía razón: la prueba exige inmovilidad absoluta, y Castell llevaba ya varios segundos —o minutos, según Eva— moviéndose como si estuviera en una montaña rusa.

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Roberto Leal, Eva González y Lorena Castell en 'Congelados'. (laSexta)
Roberto Leal, Eva González y Lorena Castell en 'Congelados'. (laSexta)

Cuando llegó el turno de Eva, la presentadora demostró una sangre fría sorprendente… hasta que un saltamontes decidió aterrizar en su ojo. El gesto la descolocó por completo y, entre risas nerviosas, pidió ayuda a su compañera: “¡Lorena, ciérrame el escote!”. El plató estalló en carcajadas mientras Eva intentaba mantener la dignidad con un insecto pegado a la cara.

Roberto Leal, por su parte, fue el único que consiguió mantenerse impasible. Ni los saltamontes rozándole la piel, ni los gritos de Lorena, ni el agobio de Eva lograron sacarlo de su concentración. Su serenidad contrastó con el caos que se vivía a su alrededor, convirtiéndolo en el claro ganador moral de la ronda.

Eva González y Lorena Castell en 'Congelados'. (laSexta)
Eva González y Lorena Castell en 'Congelados'. (laSexta)

El vídeo del momento ya circula como uno de los más comentados del programa: gritos, risas, insectos y un nivel de pánico que solo Congelados puede provocar. Y, desde luego, la reacción de Lorena Castell no tiene desperdicio.

El triunfo en Congelados no solo dejó risas y adrenalina, sino también un gesto solidario que emocionó al público. Lorena Castell anunció que los 3.000 euros obtenidos en la prueba serán donados íntegramente a Mamás en Acción, una organización dedicada a acompañar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La presentadora, visiblemente orgullosa del esfuerzo del equipo, celebró la decisión con un mensaje cargado de cariño: “Esto lo hemos luchado para vosotras. ¡Mamás luchadoras!”.

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