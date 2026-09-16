España

TVE, Antena 3 y Telecinco eligen grabar fuera de España sus programas: Grison en Países Bajos, Miki Nadal en Brasil o Jesús Vázquez en Portugal

La televisión española se ha decantado esta temporada por producir sus formatos desde el extranjero

TVE, Antena 3 y Telecinco eligen grabar fuera de España sus nuevos programas (Montaje de Infobae)
TVE, Antena 3 y Telecinco eligen grabar fuera de España sus nuevos programas (Montaje de Infobae)
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No es la primera vez que la televisión española encuentra en el extranjero los escenarios de los programas con los que completar su parrilla. De hecho, Telecinco es experta en el tema, puesto que está acostumbrada a grabar Supervivientes en Honduras, La isla de las tentaciones en República Dominicana y fue hasta Irlanda con Next Level Chef. Sin embargo, para esta nueva temporada TVE y Antena 3 se han sumado a esta tendencia.

Mediaset, Atresmedia y RTVE han llevado fuera del país la producción de sus nuevas apuestas de temporada para adaptar formatos que requieren platós, localizaciones y despliegues técnicos específicos y que montar desde cero en sus propios platós sería muy costoso. Entre países de América y Europa se encuentran los exóticos entornos que las cadenas españolas han utilizado para abaratar costes.

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Grison, acostumbrado a los teatros madrileños que han albergado La Revuelta, se ha tenido que desplazar hasta Países Bajos en su debut como presentador. El municipio neerlandés de Ede alberga los estudios globales de El escondite, la adaptación de The House of Hide and Seek, la apuesta familiar de La 1. El formato sitúa a un grupo de famosos en una casa de dos plantas con más de 120 escondites, pasadizos y espacios ocultos, desde los que compiten en distintas rondas.

El plató de 'El Escondite' en Países Bajos (RTVE)
El plató de 'El Escondite' en Países Bajos (RTVE)

Los programas de TVE en el extranjero

Es más, RTVE también ha producido fuera de España El Túnel, el concurso de Jesús Vázquez que se estrenó la semana pasada. El programa se ha grabado en Lisboa, donde se ha levantado el plató que acoge la competición. El formato reúne a 32 concursantes que optan a un premio de hasta 150.000 euros. En un formato similar al de The Floor, los participantes también deben escoger rivales, tomar decisiones estratégicas y determinar si arriesgan lo acumulado o regresan a la grada para proteger su posición.

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Fuera de los platós tradicionales, la cadena pública acaba de terminar las grabaciones de la segunda temporada de Hasta el fin del mundo en Asia, por la Ruta de la Seda, tras haber grabado la primera edición en Latinoamérica. En su formato de aventuras han pasado esta vez por China y otros países del Pacífico.

Los concursantes de la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo' (RTVE)
Los concursantes de la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo' (RTVE)

Antena 3 en Brasil y Telecinco en Colombia

Por otro lado, Atresmedia ha desplazado a São Paulo, en Brasil, la producción de 99 para ganar, una adaptación que Antena 3 emitirá próximamente en prime time con Miki Nadal e Irene Junquera como presentadores. Como en el resto de ejemplos, el concurso aprovecha un plató que ya estaba construido tras la grabación de otras versiones internacionales. Adapta 99 to Beat, un formato creado por la cadena belga VRT y la productora De Chinezen, cuya versión española produce Boxfish.

En este formato cien concursantes compiten en una sucesión de pruebas en las que deben evitar quedar los últimos. Los diversos retos preparados en el plató brasileño miden velocidad, memoria, coordinación, precisión, equilibrio y estrategia. Después de cada juego, el concursante, la pareja o el equipo que acaba en última posición queda eliminado, mientras los demás siguen en la carrera por un premio final de 100.000 euros.

Irene Junquera y Miki Nadal en '99 para ganar' (Atresmedia)
Irene Junquera y Miki Nadal en '99 para ganar' (Atresmedia)

En cuanto a Mediaset, habituado en esta forma de producción en el extranjero, Telecinco ha elegido el Caribe colombiano para grabar Honesty House, un reality de citas presentado por Raquel Sánchez Silva que llegará próximamente a la cadena. La convivencia se desarrolla en una mansión de más de 2.000 metros cuadrados, situada en la marina de la península de Barú, dentro del distrito de Cartagena de Indias.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El programa recuerda en parte a otro de esos formatos que graban en Latinoamérica como lo es La isla de las tentaciones, ya que el programa de Sánchez Silva reúne a 12 solteros, seis hombres y seis mujeres, que convivirán, tendrán citas y afrontarán retos. En este caso, el objetivo es encontrar pareja y su elemento diferencial es la Honesty Box, una sala equipada con tecnología de detección de mentiras.

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