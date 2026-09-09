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Escribano estudia salir a Bolsa tras renunciar a una posible fusión con Indra

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El presidente de EM&E, Ángel Escribano, estudia una posible salida a Bolsa de la compañía familiar de defensa como una de las vías para financiar su expansión, después de que los hermanos Escribano renunciaran a una eventual integración de la empresa en Indra.

"Seguimos con la expansión internacional de la compañía en Emiratos, en Reino Unido, donde estamos instalando una fábrica", ha señalado Escribano en una entrevista con Bloomberg, en la que ha añadido que la empresa continuará adaptando sus productos "para responder a nuevas necesidades".

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EM&E, especializada en torretas, sistemas militares y componentes de munición guiada, prevé alcanzar unas ventas de 1.300 millones de euros en 2030, aunque Escribano considera que este objetivo podría haberse quedado corto ante el aumento de la demanda de equipamiento de defensa en Europa.

La compañía facturó 488 millones de euros en 2025, un 37% más, y elevó más de un 50% su resultado bruto de explotación (Ebitda), impulsada por el incremento del gasto militar europeo, las limitaciones de capacidad de fabricación y la demanda de tecnología bajo control local.

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Dos tercios de los ingresos de EM&E proceden de fuera de España, con clientes entre miembros de la OTAN y países del Golfo. Durante la guerra de Ucrania, la empresa ha vendido a Kiev equipos por unos 400 millones de euros.

SALIDA DE INDRA

Escribano dejó la presidencia de Indra tras el fracaso de las conversaciones sobre la adquisición de EM&E por parte de la tecnológica española, una operación cuestionada por el potencial conflicto de interés derivado de que la empresa objetivo estuviera controlada por él y su hermano Javier.

Los hermanos retiraron su propuesta el pasado 19 de marzo, lo que provocó una caída de hasta el 19% en la cotización de Indra. Semanas más tarde, Ángel Escribano abandonó la compañía.

En mayo, los hermanos Escribano vendieron su participación en Indra, valorada entonces en alrededor de 1.300 millones de euros, y trabajan también en la creación de una sociedad para gestionar su patrimonio familiar.

"Simplemente sigo trabajando en lo que sé hacer", ha afirmado Escribano tras su salida de Indra.

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