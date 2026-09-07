‘Independientes’: el nuevo partido que quiere bajar un 20% el sueldo a los 57 concejales de Madrid y recuerda que Almeida se lo ha subido 7.203 euros en tres años

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

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El estudio es detallado. Y persigue reflejar una realidad: que los 57 concejales del Ayuntamiento de la capital cobran demasiado y que si se bajasen el sueldo, ese remanente se puede usar para otros fines. Por ejemplo, reforzar la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, donde actualmente solo trabajan seis personas que tienen que fiscalizar un presupuesto de más de 6.000 millones y que desde que se puso en marcha ha tenido que tramitar 825 denuncias. ‘Independientes por Madrid’, el nuevo partido liderado por Marta Higueras (vicealcaldesa entre 2015 y 2019 con Manuela Carmena) que quiere presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El objetivo de ‘Independientes’ es tener representación en el Pleno del Ayuntamiento el año que viene y negociar con todos los partidos “acuerdos puntuales sobre medidas concretas”. Con quien sea con tal de cambiar ciertas políticas para intentar mejor la vida de los madrileños. “En el Pleno de Madrid, Vox y los grupos de la izquierda emiten el mismo voto en el 33,4% de las votaciones”, señala un portavoz, que recuerda que “acordar el texto de una iniciativa sobre un cantón de limpieza o una línea de autobús no es pactar. Pactar es formar un gobierno o sostenerlo”. ‘Independientes’ ha presentado este lunes sus propuestas para el mandato 2027-2031: “no negociaremos cargos, sino medidas. Quien quiera nuestros votos tendrá que aceptar un pliego de compromisos concretos que iremos publicando de aquí a las elecciones”.

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Uno de ellos es que los 57 concejales que componen el Pleno se bajen el salario para que financiar mejor la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Se trata de quitar 1.040.629 euros al año a los ediles para reforzar este organismo, que investiga las denuncias que llegan al Consistorio, con 979.917 euros. El estudio detallado por la formación de Higueras destaca un dato muy importante. Aunque la Corporación municipal mantuvo congelada la retribución del alcalde José Luis Martínez-Almeida entre 2020 y 2023 (que percibió 108.517,80 euros brutos cada año), desde 2024 el regidor ha encadenado tres subidas consecutivas: un 2% en 2024, un 2,5% en 2025 y un 1,5% adicional aprobado en enero de 2026. Este año Almeida percibirá 115.721,69 euros brutos, lo que supone un incremento de 7.203 euros en tres ejercicios. Si los concejales se rebajaran el sueldo un 20%, el alcalde pasaría a percibir 92.577 euros.

Los doce ediles de Madrid que más tiempo llevan ejerciciendo un cargo público y su salario acumulado

El informe también analiza qué concejales actualmente en activo llevan más tiempo como cargo público del Ayuntamiento y cuál es su salario acumulado desde 2011. Siete concejales superan el millón de euros. El listado lo encabeza la popular Almudena Maíllo, que habría percibido unas retribuciones de 1.261.044 euros. Maíllo es una veterana del PP. Antes de ser concejala de Turismo (su puesto actual) fue asesora en el Gobierno de Esperanza Aguirre, cargó que empezó a ocupar en el año 2003. De hecho, fue la persona que presentó a Aguirre a un joven Almeida. El segundo puesto lo ocupa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. “Los datos no descuentan los regímenes de dedicación parcial, que reducen el importe percibido. Y tampoco suma los trienios de antigüedad como funcionario ni las dietas por asistencia a consejos de empresas municipales y organismos autónomos, que lo aumentan”.

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Otros 196 cargos públicos

Los 57 concejales suman unas retribuciones anuales de 5,20 millones. No son los únicos cargos públicos. Los ediles tienen 91 asesores que suman otros 5,64 millones de euros en salarios. El organigrama del Ayuntamiento se completa con 105 cargos directivos de libre elección, como los que hay en empresas públicas del Ayuntamientos. Se trata de coordinadores generales, directores generales, secretarios generales técnicos, coordinadores de distrito y gerentes. Sus salarios suman otros 10,79 millones de euros. También hay puertas giratorias.

Analizando los últimos cuatro mandatos aparece un patrón que atraviesa a todos los partidos. Por ejemplo, en el PP figuran como personal eventual Percival Manglano, exconcejal y exconsejero de Hacienda de la Comunidad; y Loreto Sordo, Isabel Rosell y Beatriz Elorriaga, otras tres exconcejalas. También está Martín Casariego, exconcejal de Ciudadanos. En Más Madrid, Jorge García Castaño, exedil de Izquierda Unida y después de Más Madrid. En el grupo municipal socialista está Ramón Silva, otro ex edil. Otra de las propuestas de ‘Independientes por Madrid’ es limitar un “máximo de tres mandatos consecutivos como cargo electo o directivo del Ayuntamiento, con publicación permanente de la antigüedad acumulada de cada uno. La medida no expulsa a nadie por decreto: introduce una renovación ordenada y previsible, y desactiva la formación de carreras vitalicias”.

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La ex vicealcaldesa Marta Higueras (Fernando Sánchez - Europa Press)

‘Independientes por Madrid’ recalca que su propuesta cuadra: la rebaja del 20% de los sueldos de 57 concejales paga entera la oficina que ha de fiscalizarlos. “Los datos reunidos en este informe demuestran tres cosas con documentación oficial: que existen carreras políticas municipales de 15 y 20 años que superan holgadamente el millón de euros acumulados; que alrededor de los 57 electos hay 196 puestos de designación política que cuestan más de 16 millones de euros al año; y que la salida del escaño rara vez significa la salida de la nómina pública”. El objetivo es que esta Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción pase de 6 a 10 trabajadores y un presupuesto operativo de 48.800 a 250.000 euros.