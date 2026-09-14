Detenidos tres migrantes por ocupar ilegalmente tres viviendas en Ceuta

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Ceuta, 14 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres migrantes, todos ellos marroquíes, por haber ocupado ilegalmente tres viviendas en distintas zonas de la ciudad, por lo que permanecen a la espera de pasar a disposición judicial.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los arrestos se han producido en las últimas horas gracias a la colaboración ciudadana de los vecinos que alertaron a los agentes sobre estas intrusiones en diferentes casas.

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Los migrantes habían conseguido acceder al interior de las viviendas después de permanecer en la ciudad desde finales de julio tras la entrada masiva por la frontera.

Los migrantes no opusieron resistencia a su arresto en el momento de la intervención policial.

Los tres serán puestos a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de allanamiento de morada. EFE