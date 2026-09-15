España

José Coronado desvela en ‘El Hormiguero’ la profesión a la que se dedicó antes de ser actor: “No me importa nada, pero había que ganarse la vida”

El actor madrileño ha visitado este martes el programa de Pablo Motos junto a Martiño Rivas para presentar ‘El Problema Final’, su nueva serie, que se estrenará el próximo 25 de septiembre en Netflix

José Coronado y Martiño Rivas. (El Hormiguero/Flickr)
José Coronado y Martiño Rivas. (El Hormiguero/Flickr)
Guardar

‘El Hormiguero’ sigue tratando de liderar el ‘access prime time’, tras un potente inicio de semana con la visita ayer del presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas, con un 16,7% de cuota de audiencia. Así, este martes se han sentado en el programa dirigido por Pablo Motos dos de los mejores actores de nuestro país: José Coronado y Martiño Rivas.

Durante la entrevista no sólo han presentado su nuevo proyecto, ‘El problema final’, la adaptación de Netflix de la obra de Arturo Pérez-Reverte, que ambos protagonizan y llegará a las pantallas el próximo 25 de septiembre; sino que además han tenido tiempo para repasar algunos de los momentos que ambos han protagonizado a lo largo de sus carreras, que, a pesar de llevarse 26 años de diferencia, no son cortas.

PUBLICIDAD

Más allá de sus implacables trayectorias profesionales, con infinidad de papeles por los que han sido nominados a varios Premios Goya, incluso en el caso de José Coronado ha sido galardonado con dos, uno por ‘No habrá paz para los malvados’ y otro por ‘Cerrar los ojos’, también han tenido una vida llena de anécdotas personales y, en particular, el madrileño ha destapado una faceta desconocida tras una pregunta de Pablo Motos: la profesión a la que se dedicó antes de ser actor.

Sus inicios como coreógrafo de moda

José Coronado ha recordado que, antes de consolidarse como actor, trabajó como coreógrafo de moda. “Fui coreógrafo de moda, que encima no entiendo nada ni me importa. Había que ganarse la vida, esos fueron mis comienzos. Estuve un tiempo de mi vida dando vueltas por el mundo como modelo, pero me daba mucha vergüenza. Y cuando ya volví a España, me abrí una agencia de modelos y me hice coreógrafo. No era solo ir y volver por un pasillo, era mucho más. Había que elegir la música, ayudar al diseñador a combinar y a elegir qué cosa se ponía cada modelo”, ha reconocido.

PUBLICIDAD

(El Hormiguero/Flickr)
José Coronado y Martiño Rivas explicando su relación con la moda. (El Hormiguero/Flickr)

“Pero bueno, yo lo hacía con un socio que sí que sabía. Nos tiramos muchos años. Todos los Cibeles de ahora los inauguramos nosotros. Le echaba muchísimo morro porque yo no tenía ni idea. En ese momento estaba en el anonimato”, ha insistido. Esta vinculación con el sector de la moda la comparte con Martiño Rivas, quien también ha hecho sus pinitos en la industria, aunque ha querido señalar su cara B: “Es un mundo muy hostil, muy competitivo, donde te tratan de forma superficial, aunque yo no lo he vivido así”, ha reflexionado el actor gallego.

El tabaco y su decisión de no ir a Hollywood

Ha sido durante la intervención donde han querido, además, contar algunos de los entresijos que han formado parte del día a día en el rodaje de ‘El problema final’, cuando José Coronado también ha hablado de su relación con el tabaco. El hecho de estar en un ambiente del siglo pasado no solo evoca a esa cortesía, romanticismo exuberante o vestuario que roza la delicadeza, sino que también incluye normas sociales como el fumar constantemente, algo en lo que ha querido profundizar como exfumador, dada la gran dificultad que le ha supuesto.

“Soy exfumador. Yo fumaba bastante, un paquete y pico cada día. Y lo dejé radical. Estoy feliz porque es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. (…) He fumado unas hierbas inofensivas que se utilizan en el teatro. Al principio, sabían muy mal, pero después de tres meses no estaban tan mal”, ha confesado.

(El Hormiguero/Flickr)
José Coronado se ha confesado como exfumador. (El Hormiguero/Flickr)

Otra de las grandes preguntas que giran en torno a José Coronado es: cómo es que nunca dio el salto a Hollywood. Al contrario que Penélope Cruz, Javier Bardem o Antonio Banderas, no decidió irse a Estados Unidos a probar suerte, con lo buen actor que es. Y es que, además de sus millones de seguidores, los críticos creen que allí hubiera triunfado. Sin embargo, con papeles como el de ‘El problema final’ en el que participan algunos de los rostros más queridos y consolidados de la escena española, “a estas alturas me da pereza”, ha confesado.

Temas Relacionados

Series EspañaNetflixJosé CoronadoEl HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimeintoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 15 de septiembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 15 de septiembre

La Unión Europea busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Para garantizar que ningún menor acceda a estas plataformas sin el consentimiento de sus padres, la norma prevé la puesta en marcha de un sistema de verificación de edad propio de la UE

La Unión Europea busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 15 de septiembre de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 15 de septiembre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones del martes 15 de septiembre

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Euromillones del martes 15 de septiembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 15 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 15 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”