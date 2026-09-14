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Un exguardaespaldas de Buckingham asegura que el expríncipe Andrés se saltaba la seguridad para meter “mujeres jóvenes”, entre ellas una amiga de Epstein

Paul Page, extrabajador del Palacio de Buckingham, ha recordado al FBI la presencia de Ghislaine Maxwell, condenada por captar víctimas en la red de Epstein

La reina Isabel II de Inglaterra, junto a su hijo, el príncipe Andrés en una imagen de archivo. EFE/Facundo Arrizabalaga
La reina Isabel II de Inglaterra, junto a su hijo, el príncipe Andrés en una imagen de archivo. EFE/Facundo Arrizabalaga
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Cada vez que sale a relucir el nombre del expríncipe Andrés acumula una nueva polémica y esta vez no iba a ser menos, pese a llevar meses alejado del ojo público. El exguardaespaldas Paul Page ha declarado que el hermano de Carlos III permitió la entrada de varias “mujeres jóvenes” en el Palacio de Buckingham sin que quedaran registradas entre 1997 y 2004, una acusación que vuelve a situar sus vínculos con Jeffrey Epstein bajo escrutinio.

El extrabajador, que se mantuvo seis años en la residencia real, ha entregado a las autoridades estadounidenses un dossier con información de primera mano. El documento fue presentado en la embajada de Estados Unidos en Londres el pasado 5 de septiembre y ofrece al exagente como “posible testigo y fuente de información” para las pesquisas sobre la relación entre Andrés y el financiero Jeffrey Epstein. Según The Times, Page se dirigió al FBI después de afirmar que había contactado sin éxito con la Policía de Thames Valley en relación con su investigación.

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El exresponsable de protección sostuvo que los protocolos de seguridad se relajaron para determinadas visitas vinculadas al que por entonces todavía era príncipe. El antiguo guardaespaldas ha afirmado que los controles ordinarios de acceso no se aplicaron “de la misma manera” a ciertas visitantes de Andrés de Inglaterra. Esa excepción, según su relato, permitió que varias mujeres accedieran al palacio sin que sus nombres constasen en los libros de entrada de la policía.

Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN
Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN

Ghislaine Maxwell en el Palacio de Buckingham

Entre las personas que, según Page, acudieron sin seguir el procedimiento habitual figura Ghislaine Maxwell. La socialité británica fue condenada en Estados Unidos en 2021 por trata sexual de menores y cumple una pena de 20 años por captar víctimas para Epstein entre 1994 y 2004. El exagente ha explicado que la presencia de Maxwell despertó sospechas entre el equipo encargado de la protección. “Según recuerdo, su presencia y el acceso que tuvo a ella fueron lo suficientemente inusuales como para despertar el interés del personal de seguridad”, ha asegurado.

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En una declaración recogida por The Telegraph, Page ha señalado que documentó ante el FBI “información de primera mano” y que considera haber cumplido con su responsabilidad como posible testigo. También ha expresado dudas sobre si las visitas y la información relacionada con el expríncipe Andrés recibieron un control adecuado. El testimonio se ha conocido semanas después de que el congresista republicano Thomas Massie reclamara en la Cámara de Representantes de Washington investigaciones y procesos contra los colaboradores del fallecido Jeffrey Epstein.

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

La relación del expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein

“El príncipe Andrés cometió delitos sexuales en Estados Unidos”, afirmó Massie, antes de pedir al Departamento de Justicia que actuase. Andrés ha afrontado una renovada atención pública por su relación con Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido posteriormente. En octubre del pasado año fue despojado de todos sus títulos reales y, meses después, tuvo que abandonar Royal Lodge, la residencia de Windsor que ocupaba hasta entonces.

El hijo de Isabel II fue detenido en febrero en Wood Farm, el día de su 66 cumpleaños, bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público por su etapa como enviado especial de Comercio del Reino Unido, y permaneció 11 horas bajo custodia. Sky News informó en mayo de que la Policía de Thames Valley investigaba posibles delitos sexuales y quería hablar con una mujer que asegura haber sido llevada a la casa de Andrés en Windsor “con fines sexuales”.

El expríncipe Andrés con su hermano, el príncipe Eduardo (Grosby)
El expríncipe Andrés con su hermano, el príncipe Eduardo (Grosby)

Desde su salida de Royal Lodge, Andrés reside en Marsh Farm, una casa de cinco dormitorios situada en la finca real de Sandringham, en Norfolk. La propiedad es más pequeña que la mansión de 30 habitaciones de Windsor que tuvo que desalojar y mantiene contacto únicamente con la princesa Ana y el príncipe Eduardo, mientras su relación con el rey Carlos III es prácticamente inexistente.

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