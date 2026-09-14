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Jorge Fernández, presentador de ‘La ruleta de la suerte’, sobre teñirse las canas: “Tuve una temporada tonta, las primeras que salen no quieres que te salgan”

El exmodelo contó en ‘Y ahora Sonsoles’ cómo fue el proceso en el que aceptó sus canas tras ver su pelo teñido por la televisión

Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
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Pasan los años y La ruleta de la suerte se mantiene en antena, y con razón, ya que sigue siendo líder de su franja sin rival que se le acerque. Por el formato han pasado rostros como Andoni Ferreño, Belén Rueda, Mayra Gómez Kemp, Irma Soriano o Fernando Esteso, pero cualquiera que piense en el concurso a día de hoy tendrá en la cabeza la imagen de Jorge Fernández, que lleva al frente del espacio desde 2006 sin pausa. Esos 20 años no parecen pasar para él, a excepción de las canas que ahora le acompañan.

En una entrevista en Y ahora Sonsoles la pasada semana, el presentador que también está al frente de La ruleta de la suerte noche confesó cómo fue su proceso para aceptar el cambio de su pelo, que ya se ha asentado a sus 54 años. La conversación surgió tras ver imágenes antiguas del programa en el que vio el tono de su melena excesivamente oscuro: “Yo me teñía ahí, porque cuando empezaban las primeras te teñías. Iba a peluquería y decía ‘quítame estas canas’, pero me ponían supernegro el pelo”.

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Una vez vio el resultado de su cambio a través de la televisión, el presentador se arrepintió: “Dos o tres veces que me vi en la tele dije ‘pero si a mí esto no me gusta, tan negro, qué mal’”. De esta manera, Jorge Fernández explicó a Sonsoles Ónega lo poco que le duró esa fase: “Ya no me tiño, fue una temporada tonta de estas que tiene todo el mundo”. “Es que las primeras que salen no quieres que te salgan”, confesaba entre risas mientras veía las imágenes.

Jorge Fernández en los primeros años de 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)
Jorge Fernández en los primeros años de 'La ruleta de la suerte' (Atresmedia)

Las canas de Jorge Fernández

De hecho, al ver en las imágenes como era años atrás y con el pelo tan oscuro, Sonsoles Ónega le ha sacado un parecido con Jesulín de Ubrique que él mismo ha confirmado. No es la primera vez que Jorge Fernández habla de sus canas, ya que para él la estética es muy importante y por eso dedica tanto tiempo al deporte. Es más, durante la entrevista en el espacio vespertino de Antena 3 se describió más como “un deportista que presenta” que “un presentador que hace deporte”, ya que asegura pasar más horas al día en los entrenamientos que en las grabaciones.

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En una entrevista con 20Minutos en el 2019 ya explicó que había dejado atrás los tintes: “No me veo mal. Si me viera mal me las teñiría. Antes me quitaba un poco lo blanco, pero era un coñazo y además no queda bien, así que decidí no teñirme”. Así, Jorge Fernández luce en cada programa su pelo al natural sin complejo ninguno, de la misma manera que otros rostros como Mario Vaquerizo o Roberto Leal.

Un concursante de La ruleta de la suerte ganó 8.677 euros tras resolver un panel final sobre San Vicente de la Barquera, pueblo natal de David Bustamante. El premio incluyó 3.500 euros adicionales por acertar en la última prueba (Fuente: A3player)

La dieta del presentador de ‘La ruleta de la suerte’

También habló de su dieta con Ónega, aunque le advirtió: “Esto es a mí lo que me sienta bien, pero no significa que lo que yo como te vaya bien a ti”. “Me levanto y voy al gimnasio a las 7:00 de la mañana antes de venir a grabar. Desayuno después”, narró su rutina, antes de pasar a concretar qué es lo que come para mantener su físico: “Vengo a grabar y desde mi casa llevo un táper con una tortilla de dos huevos y luego siempre o pavo o jamón, ibérico o cocido, y un par de tortitas de arroz”.

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