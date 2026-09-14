Espana agencias

El PSOE acusa a Vivas de hacer "negocio" con la crisis de Ceuta con adjudicaciones a cargos de confianza

14/09/2026 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
14/09/2026 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
Guardar

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP y en concreto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de hacer "negocio" con la crisis migratoria por la adjudicación de dos contratos millonarios para la gestión de la acogida de menores.

Mientras el Gobierno central, dice, está dedicado a que Ceuta recupere la normalidad, el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende "recoger votos" y "sacar tajada", ha lanzado en una rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva.

PUBLICIDAD

La portavoz se ha hecho eco de la información de 'el diario.es' que señala que el Gobierno de Vivas adjudicó dos contratos por valor de casi 6 millones de euros "a dedo" a "familiares de su entorno". A su juicio, Ceuta "necesita Estado" y no convertirse en "el escenario principal de la campaña electoral" tal como, señala, pretende Feijóo.

PIDE CONFIANZA A LOS CIUDADANOS

Por otro lado ha pedido a los ciudadanos que confíen en el Ejecutivo de Pedro Sánchez al que, dice, avala la gestión de crisis anteriores como la dana o la pandemia de las que, asegura, el país ha salido "reforzado". "Vamos a pedir a los ciudadanos confianza y que juzguen al Gobierno por como termina esta crisis", ha indicado.

PUBLICIDAD

En ese sentido asegura que los socialistas están centrados en recuperar la normalidad en Ceuta, aunque ha evitado dar una fecha de cuándo esperan conseguirlo y ha vuelto a pedir colaboración al principal partido de la oposición. "Iríamos mucho más rápido si algunos no aprovechasen para sacar rédito político y todos arrimásemos el hombro", ha reprochado.

NO PUEDEN DEVOLVER INMIGRANTES "COMO PAQUETES DE AMAZON"

En la misma línea ha vuelto a recriminar al PP que pida la devolución de todos los inmigrantes que continúan en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio y dice que no se puede devolver a todo el mundo "como el paquete de Amazon que uno no quiere".

Aunque el Ejecutivo está "reforzando todos los mecanismos administrativos" para agilizar los trámites, este proceso "lleva el tiempo que lleva" y hay unos "derechos" que deben respetarse, apunta.

Mínguez también ha evitado pronunciarse sobre si la bajada de dos puntos en intención de voto al PSOE, recogida por la encuesta del CIS de este lunes, se debe a la gestión de esta crisis y ha señalado que la verdadera encuesta se producirá cuando se abran las urnas y los ciudadanos voten.

Sobre la posible dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, tras la salida de su jefe de gabinete, que asegura que le trasladó los avisos del CNI en los días previos, dice que pueden "tomar medidas" pero "cuando acabe la investigación". "Dejemos que la investigación avance y se resuelva", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

El rey emérito ha presentado la traducción de ‘Reconciliación’ al árabe en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi

El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 14 de septiembre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 14 de septiembre

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Janine White ha hablado en exclusiva con ‘The Telegraph’ y le ha relatado su encuentro con un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia tras las investigaciones de seguridad de la OTAN

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La ciudad natal del cocinero se encuentra a 28 minutos de Donostia-San Sebastián y es el epicentro de la comarca del Goierri, tierra conocida por sus parques naturales surcados por ríos y montañas

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

El organismo pedirá a los consulados la documentación de los nacionalizados y a la Oficina del Censo un informe para identificar quiénes acreditaron el exilio y quiénes se beneficiaron de la presunción fijada por Justicia

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania