Antonino Cannavacciuolo, chef italiano: “Las mejores albóndigas se preparan con carne picada, salchichas, pan remojado en leche y queso parmesano”

El cocinero italiano Antonino Cannavacciuolo desvela su receta de albóndigas caseras (Montaje Infobae)

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Las albóndigas son un plato prácticamente universal. En cada país, región, ciudad y familia del planeta hay una receta de albóndigas. Se cocinan en España, con salsa de almendras o de vino, pero también en Grecia, acompañadas de menta y tzatziki; en Japón, glaseadas con una salsa agridulce caramelizada; y en Italia, donde los popette son casi una religión. Hasta allí nos vamos, más allá de los Alpes, para conocer la receta de albóndigas de carne de uno de los chefs más importantes de la cocina italiana. Tomen papel y bolígrafo y apunten.

Acudimos al chef Antonino Cannavacciuolo, una de las caras más conocidas de la alta cocina italiana. Nacido en Ticciano, un pequeño pueblo en Vico Equense, en la provincia de Nápoles, Antonino ha conseguido crear todo un imperio gastronómico gracias a su grupo gastronómico, con el que ha logrado un total de ocho estrellas Michelin. El chef comparte a menudo sus recetas favoritas con sus seguidores, platos clásicos de la cocina italiana que son a la vez elaboraciones sencillas de imitar en casa.

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En una de sus publicaciones, Cannavacciuolo compartía su receta de polpette di carne, unas albóndigas de carne de ternera que cuentan con el toque especial que solo un cuoco italiano podía imaginar. Además de la carne picada, el chef añade salchicha de carne de cerdo y otros toques de sabor como el queso parmesano y la nuez moscada. Como bien saben las nonnas, la carne se combina con pan remojado en leche para conseguir una jugosidad única. Solo queda elegir el método de cocción: pueden ser simplemente enharinadas y fritas, cocinadas a fuego lento con salsa de tomate o incluso estofadas en un ligero caldo de verduras.

Receta de albóndigas de carne y salchicha en salsa de tomate

Estas albóndigas combinan carne picada de ternera y salchicha de cerdo. Primero se forman con pan, leche, huevo y parmesano; después se doran y terminan de cocinarse en una salsa de tomate aromatizada.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora. Preparación: 25 minutos. Cocción: 35 minutos.



Ingredientes

400 g de carne picada de ternera

200 g de salchicha de cerdo picada

4 rebanadas de pan

100 ml de leche

2 huevos

80 g de queso parmesano rallado

1 ramita de perejil fresco

1 cebolla

1 ramita de romero

Tomillo al gusto

1 hoja de laurel

500 g de puré o concentrado de tomate

Un chorrito de vino blanco

Nuez moscada al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer albóndigas de carne y salchicha en salsa de tomate, paso a paso

Coloca las rebanadas de pan en un bol. Vierte la leche y deja que se ablanden durante 5 minutos. Escurre bien el pan con las manos. Desmenúzalo y resérvalo. Pon en un bol grande la carne picada y la salchicha de cerdo desmenuzada, sin la tripa. Añade los huevos, el parmesano, el pan escurrido y el perejil picado. Agrega sal, pimienta, nuez moscada y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla la masa hasta obtener una preparación homogénea, pero evita trabajarla en exceso para que las albóndigas queden tiernas. Forma albóndigas de tamaño similar. Así se cocinarán de manera uniforme. Calienta un fondo de aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora las albóndigas por todos sus lados. Hazlo por tandas si es necesario para que no se cuezan en lugar de dorarse. Retira las albóndigas y reserva. En la misma cazuela, sofríe la cebolla pelada y picada durante 5 minutos. Añade el romero, el tomillo y la hoja de laurel. Vierte un chorrito de vino blanco. Deja que se evapore el alcohol durante 2 o 3 minutos. Incorpora el puré de tomate. Salpimienta al gusto. Devuelve las albóndigas a la cazuela. Tapa y cocina a fuego suave durante 20 minutos. Mueve la cazuela con cuidado para que la salsa no se pegue y las albóndigas mantengan su forma. Retira el romero y la hoja de laurel antes de servir. Sirve las albóndigas calientes con abundante salsa de tomate.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 650 kcal.

Proteínas: 39 g.

Grasas: 43 g.

Hidratos de carbono: 25 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: 900 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las albóndigas se conservan en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. También se pueden congelar con la salsa durante un máximo de 3 meses. Para consumirlas, descongélalas en la nevera y caliéntalas a fuego suave. Si la salsa queda demasiado espesa al recalentar, añade un chorrito de agua o caldo.