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El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

El rey emérito ha presentado la traducción de ‘Reconciliación’ al árabe en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi

El rey Juan Carlos presenta en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias (EFE)
El rey Juan Carlos presenta en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias (EFE)
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El rey Juan Carlos I tiene previsto llegar este miércoles a Sanxenxo desde Abu Dabi para competir durante el fin de semana en la regata que lleva su nombre, a bordo del Bribón. Su nueva visita a España llega justo tras presentar este domingo en Emiratos Árabes Unidos la edición árabe de sus memorias, Reconciliación. Además, esta misma semana también viajará a Francia para recoger el Premio Saint-Simon.

El rey emérito ha presentado este domingo 23 la traducción árabe de la obra en la 35.ª Feria Internacional del Libro de Abu Dabi, ciudad en la que reside desde que abandonó España en agosto de 2020. Durante su presencia en el recinto, firmó ejemplares y recorrió, empujado desde una silla de ruedas, varios expositores. La feria está organizada por el Centro de Lengua Árabe de Abu Dabi, dependiente del Departamento de Cultura y Turismo del emirato, y se celebra bajo el patrocinio del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, anfitrión y amigo del rey emérito.

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La presentación figuraba entre los primeros actos de un encuentro que ha comenzado este domingo y permanecerá abierto hasta el viernes 18 de septiembre. El programa reúne más de 1.500 actividades culturales y profesionales con escritores, editores, pensadores y académicos de distintos países. El rey emérito, vestido de traje, estuvo acompañado por admiradores y amigos durante el acto. A su lado intervino el escritor y cineasta Nasser Al Dhaheri, una referencia cultural del país.

El rey Juan Carlos presenta en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias (EFE)
El rey Juan Carlos presenta en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias (EFE)

El rey Juan Carlos presenta sus memorias en árabe

En un breve discurso, Juan Carlos I explicó que decidió escribir su biografía para revisar tanto su trayectoria personal como sus años al frente de la Jefatura del Estado. La prensa local, como The National, recoge algunas de las palabras que dijo el propio rey durante esa presentación: “En este momento veo que, en los periódicos y en la prensa, la Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”.

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La edición en árabe de Reconciliación, que llega tras la francesa y la española, adquiere una dimensión particular por el vínculo actual del rey Juan Carlos con Emiratos Árabes Unidos. El monarca fijó allí su residencia después de su salida de España, anunció en el país su residencia fiscal y mantiene desde entonces una agenda de viajes, cada vez más frecuentes, a su país y también a distintos países europeos.

El rey Juan Carlos presenta en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias (EFE)
El rey Juan Carlos presenta en Abu Dabi la traducción al árabe de sus memorias (EFE)

El sábado anterior a la presentación, Juan Carlos I asistió al Gran Premio de Fórmula 1, pero no al de Madring sino al celebrado en Abu Dabi, por lo que tuvo un plan de fin de semana muy similar al de su hijo el rey Felipe y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que fueron el domingo en Madrid. El emérito es seguidor del automovilismo, por lo que no es su primera vez en un evento de este estilo.

El segundo premio del rey emérito en Francia

Por otro lado, el exmonarca de 88 años recibirá el próximo 20 de septiembre en Francia el Premio Saint-Simon por Reconciliación, cinco meses después de obtener el Premio Especial del Jurado del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa. El galardón será el segundo reconocimiento literario francés para sus memorias. La escritora francesa Laurence Debray, coautora de la obra, ha confirmado a EFE que Juan Carlos I acudirá a Francia acompañado por la infanta Elena y algunos de sus nietos. También tiene previsto pronunciar un discurso dedicado al duque de Saint-Simon, memorialista francés del siglo XVIII vinculado históricamente a la monarquía española.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

El Premio Saint-Simon está especializado en literatura memorialística y ha distinguido anteriormente a escritores y personalidades de la vida política y cultural francesa. Aunque no pertenece al grupo de los grandes galardones literarios del país, figura entre los reconocimientos franceses de referencia para el género concreto de las memorias. Esta será la primera vez que el Saint-Simon premie a un rey.

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