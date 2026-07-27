UPA exige una "acción política urgente" y más prevención ante el "drama" de los incendios forestales en España

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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado este lunes una "acción política urgente" para hacer frente al "drama" de los incendios forestales en España, tras contabilizarse 150.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2026, una superficie que abarca árboles, pastos, fincas y poblaciones con un valor patrimonial e inmaterial incalculable.

En concreto, la organización ha señalado en un comunicado que la situación actual se suma al impacto recurrente sufrido en años anteriores, en un contexto donde el calentamiento global genera veranos cálidos y secos que convierten el campo español en un terreno vulnerable ante el inicio de las llamas.

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Frente a esta coyuntura, UPA ha hecho un llamamiento directo a los representantes políticos de toda ideología para que cesen las "discusiones inútiles" y adopten un "marco de colaboración coordinado", apoyado en el asesoramiento de expertos y técnicos, así como en la escucha activa a las organizaciones del sector agrario.

En el apartado económico, la entidad demanda un incremento del presupuesto público destinado de forma prioritaria a la prevención sobre la extinción. Entre las actuaciones prioritarias señalan la limpieza de montes y parcelas abandonadas, la instalación de cortafuegos y reservas de agua, y el mantenimiento activo del territorio.

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Asimismo, la organización agraria ha considerado "urgente dignificar las condiciones laborales" de los profesionales de la prevención y extinción de incendios, al tiempo que ha pedido integrar la opinión y experiencia de los habitantes del medio rural en la planificación de los trabajos preventivos.

Respecto a la labor agrícola, UPA ha aletado del riesgo que asumen los profesionales al cosechar en periodos de altas temperaturas e insiste en aplicar medidas preventivas lógicas, que estén respaldadas por un sistema de seguros agrarios reforzado que actúe como colchón económico ante las pérdidas generadas por los retrasos operativos.

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Por otro lado, la organización ha remarcado las pérdidas irreparables que sufre el sector ganadero por la destrucción de explotaciones y pastos. Ante esta situación, insta al Gobierno a aprobar un Plan Estatal de Ganadería Extensiva y dotar con ayudas específicas de la PAC la labor de desbroce natural de las granjas, recordando que España ha perdido cinco millones de ovejas en la última década.

En cuanto a la ordenación del territorio, ha abogado por defender la agricultura y ganadería familiar organizada en una estructura de mosaico -entre monte, pasto y cultivos- al considerarla la distribución más resiliente, advirtiendo de que el abandono del medio rural agrava la vulnerabilidad frente al fuego.

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En el ámbito normativo y administrativo, UPA exige una mayor coordinación a largo plazo entre las distintas Administraciones públicas y reclama reducir la burocracia para facilitar el mantenimiento del monte por parte de los profesionales que habitan y trabajan en el campo.

Por último, la organización agraria ha realizado una petición a la Unión Europea para que destine fondos a la prevención y cree un fondo europeo de emergencia climática, reivindicando el derecho de las poblaciones rurales a vivir seguras frente a incendios de sexta generación cada vez más frecuentes y violentos.

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