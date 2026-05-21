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Estos son los dos momentos de la vida en los que tu cuerpo envejece más

Un estudio de la Universidad de Stanford identifica las dos edades en las que el organismo experimenta cambios más bruscos

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Primer plano de dos mujeres. (Magnific)
Primer plano de dos mujeres. (Magnific)

Envejecer es uno de los procesos naturales por el que todas las personas tienen que pasar a medida que cumplen años. Sin embargo, dependiendo de la etapa de la vida, el cuerpo no cambia al mismo ritmo.

Muchas veces entendemos esto como una evolución lineal, pero hay muchos factores que pueden ralentizar o acelerar los cambios. La alimentación, el ejercicio físico, el descanso o incluso el estrés influyen directamente en el organismo. Aun así, la ciencia ha descubierto que existen determinados momentos de la vida en los que el cuerpo atraviesa transformaciones mucho más bruscas de lo habitual.

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Hay varios estudios que profundizan en esta materia, siendo uno de ellos el de la Universidad de Stanford. El experto en genética Michael Snyder concluyó que hay dos etapas concretas en las que el organismo experimenta cambios bruscos.

Los dos años clave en el envejecimiento

Según los investigadores, en torno a los 44 años comienzan a producirse alteraciones importantes relacionadas con el metabolismo, especialmente en la forma en la que el cuerpo procesa grasas, cafeína o alcohol. Además, también empiezan a aparecer cambios más visibles en la piel y en la masa muscular, algo que muchas personas empiezan a notar en esta etapa.

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El segundo gran pico se produce alrededor de los 60 años. En este momento, el organismo experimenta un deterioro más evidente en funciones relacionadas con el sistema inmunológico, la salud cardiovascular y el metabolismo de los hidratos de carbono. Todo ello provoca que el cuerpo sea más vulnerable a determinadas enfermedades asociadas con la edad.

El especialista en longevidad Sebastián La Rosa explicó en Infobae al Mediodía que la calidad del sueño, una alimentación equilibrada y el ejercicio físico regular son los pilares fundamentales para envejecer más lento y vivir con mejor salud, sin necesidad de tratamientos costosos

Metodología de la investigación

El estudio realizó un seguimiento a un grupo de 108 personas adultas que fueron aportando muestras biológicas cada pocos meses durante varios años. El objetivo era comprobar cómo cambiaban determinados biomarcadores relacionados con el envejecimiento y si esos cambios se producían de manera progresiva o en momentos concretos de la vida.

Para ello, los investigadores analizaron miles de moléculas y microorganismos presentes en el cuerpo. Entre ellas se encontraban ARN, proteínas, lípidos y diferentes elementos del microbioma presentes en zonas como el intestino, la piel, la nariz o la boca. En total, el trabajo examinó más de 135.000 características biológicas.

Cada participante aportó una media de 47 muestras durante aproximadamente 626 días, aunque algunos estuvieron involucrados en el estudio durante mucho más tiempo. Toda esta información permitió recopilar más de 246.000 millones de datos que posteriormente fueron analizados en busca de patrones relacionados con la edad.

Los investigadores observaron que alrededor del 81% de las moléculas estudiadas mostraban cambios significativos en una o en ambas etapas detectadas. Los resultados reflejaron dos picos muy claros: uno alrededor de los 44 años y otro a principios de los 60.

Además, el estudio también destacó que estos cambios no estaban únicamente relacionados con la menopausia femenina. Aunque el primer pico coincide en muchas mujeres con la perimenopausia, los hombres también mostraron alteraciones moleculares importantes a esa misma edad, lo que llevó a los expertos a descartar que fuese el único motivo.

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