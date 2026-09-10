Rutte resta importancia a posibles cambios políticos en Europa: "La OTAN seguirá unida y fuerte"

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha restado importancia este jueves a la posibilidad de que futuros cambios de Gobierno en países como Francia o Alemania puedan alterar el rumbo de la Alianza Atlántica y su respaldo a Ucrania, asegurando que, independientemente del resultado de las elecciones, la OTAN seguirá "unida" y "fuerte".

"No me corresponde comentar sobre política nacional. Debo mantenerme al margen porque somos una alianza y quien sea elegido será el liderazgo electo de ese país. Trabajaremos con ese liderazgo y no tengo ninguna duda de que la Alianza seguirá siendo muy fuerte", ha señalado durante un debate con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, en la Conferencia de los Jefes de las Misiones Alemanas, en Berlín.

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El también ex primer ministro neerlandés ha respondido así al ser preguntado por el auge de fuerzas políticas europeas que mantienen posiciones más próximas a Rusia o cuestionan el actual nivel de apoyo militar a Ucrania, y por el posible impacto que podrían tener futuros cambios políticos en dos países centrales para la defensa europea como Francia y Alemania.

Ante la insistencia sobre la posibilidad de que un cambio de Gobierno, particularmente en Francia, modifique la posición de París respecto a Ucrania y tenga consecuencias para el conjunto de la OTAN, Rutte ha pedido esperar a conocer el resultado de las urnas.

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"Veamos qué ocurre y cuál es el resultado de las elecciones", ha indicado, antes de insistir en que, "sea cual sea el resultado, la OTAN está ahí, permaneceremos juntos y seguiremos siendo fuertes".

SE MANTENDRÁN "ELEMENTOS CLAVE"

En este sentido, el jefe de la Alianza se ha mostrado convencido de que los futuros gobiernos mantendrán el rumbo en los "elementos clave" de la defensa y, en particular, en garantizar que Ucrania "no pierda esta guerra" y llegue en la mejor posición posible a unas futuras negociaciones cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, esté dispuesto a sentarse a negociar.

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Rutte ha recordado que la OTAN ya ha afrontado cambios de gobierno en otros países aliados y ha defendido que la experiencia de los últimos años demuestra que estas alternancias políticas no han debilitado a la organización.

"Hemos tenido estas discusiones también en el pasado, cuando vimos cambios de Gobierno en otros países, y al final lo que hemos visto durante los últimos cinco o diez años es que la OTAN se ha hecho más fuerte y ha permanecido unida", ha afirmado, añadiendo que las discrepancias dentro de los países aliados forman parte del funcionamiento normal de las democracias.

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"El debate no es un problema. La oposición no es un problema", ha recalcado Rutte, quien ha admitido, en tono distendido y recordando sus 14 años como primer ministro de Países Bajos, que en ocasiones habría preferido "un poco menos" de confrontación política.

"Pero sigue siendo parte de la democracia y por eso digo que la política es un deporte de contacto", ha apostillado, señalando que partidos de distintas familias políticas pueden discrepar sobre las reformas que necesita cada país, pero ve relevante que haya un consenso sobre la necesidad de mantener "economías fuertes" que permitan financiar prioridades como la defensa.

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