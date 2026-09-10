Uber prevé operar vehículos autónomos en Madrid a finales de año tras recibir una autorización de la DGT

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Una alianza de Uber, WeRide y Avomo ha recibido por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) la primera autorización nacional en España de circulación para turismos autónomos de Nivel 4, por lo que la compañía iniciará pronto las pruebas, con el objetivo de lanzar el primer servicio a finales de 2026.

En concreto, el permiso autoriza a esta alianza a iniciar las actividades de preparación del despliegue, entre ellas el mapeo, la validación de rutas y las pruebas de preparación operativa, sentando las bases para los futuros servicios comerciales de transporte autónomo de pasajeros en el marco del programa ES-AV de la DGT.

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La fase inicial del despliegue contará con veinte vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que circularán bajo la supervisión de un especialista a bordo y recorrerán distintas zonas de alta demanda de la Comunidad de Madrid.

Además, al tratarse de la primera autorización nacional en la Unión Europea del vehículo autónomo GXR de WeRide, este permiso establece un referente regulatorio para la futura certificación y comercialización de este tipo de vehículos en la región.

"La Comunidad de Madrid se está consolidando rápidamente como uno de los entornos más avanzados de Europa para el desarrollo de esta tecnología, y estamos encantados de seguir trabajando junto a nuestros socios para contribuir a hacer realidad esa visión", afirmó el jefe global de Movilidad Autónoma y Reparto de Uber, Sarfraz Maredia.

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Madrid representa la cuarta de las 15 ciudades en las que ya ha avanzado la alianza estratégica de WeRide-Uber, con otras 11 ciudades por llegar hasta 2030. Bajo esta asociación global, WeRide y Uber planean desplegar decenas de miles de vehículos autónomos en vías públicas.