El truco de una farmacéutica para partir una pastilla en dos: solo necesitas una cuchara y presionar con firmeza. (Montaje Infobae)

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Los medicamentos han sido fundamentales para tratar una amplia variedad de dolencias, desde dolores musculares hasta infecciones bacterianas, contribuyendo enormemente al avance de la medicina y al bienestar general. Sin embargo, para algunas personas, tomar una pastilla puede ser una experiencia incómoda.

A muchas les cuesta tragarlas, mientras que otras se confían y las ingieren sin agua, lo que puede ocasionar una desagradable sensación de ahogo o dificultad para deglutir. Este tipo de situaciones puede hacer que el acto de tomar medicamentos se convierta en un desafío para quienes enfrentan estas molestias.

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Por ello, la farmacéutica Carolina García ha compartido en uno de los últimos vídeos para la cuenta de TikTok de la farmacia en la que trabaja (@farmaciafluvia), un método casero para dividir comprimidos sin que se deshagan: “si quieres partir una pastilla en dos y te cuesta mucho, mira esto. Sólo necesitas una cuchara y presionar con firmeza”, expone la profesional.

Un truco simple pero eficaz

La farmacéutica Carolina García comparte un truco sencillo y eficaz: “Cogemos una cuchara, le damos la vuelta. En la parte curva colocamos la pastilla, presionamos con los pulgares y mira qué fácil se ha partido.” Este método aprovecha la forma de la cuchara para aplicar la presión justa y partir la pastilla sin que salte ni se desmorone.

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Pastillas ovaladas de color rosado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso sí, Carolina insiste: “Pero asegúrate de que la pastilla se puede partir. Si tienes dudas, ven a la farmacia y te lo resolvemos.” No todos los comprimidos admiten ser fraccionados, ya que algunos tienen recubrimientos especiales o sistemas de liberación modificada. Consultar siempre en la farmacia es la mejor forma de asegurarse de que no se altera el efecto del medicamento.

Por otro lado, este truco resulta especialmente útil para personas mayores o con problemas de destreza manual, que a menudo encuentran complicado dividir una pastilla con los dedos. Utilizar una cuchara, un utensilio presente en cualquier cocina, permite partir la tableta de forma controlada y segura. Así, se evitan pérdidas de fragmentos y se consigue una dosis más precisa cuando la medicación lo permite.

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Qué hacer si sientes que no has tragado bien una pastilla

Sentir que te estás atragantando con una pastilla es una sensación muy desagradable. A pesar de ello, es común que algunas personas tomen sus medicamentos, especialmente cápsulas o tabletas, sin agua. Esta decisión puede ser problemática , ya que al no contar con líquido, las pastillas tienen más posibilidades de quedarse atascadas en la garganta. Esto puede provocar una sensación de ahogo, incomodidad o, incluso, una ligera quemadura en la zona, lo que hace que el acto de tomar medicamentos se convierta en una experiencia desagradable.

Para evitar estas molestias, es importante tomar siempre las pastillas con agua, ya que el líquido facilita el paso adecuado del medicamento hacia el estómago, evitando que se quede atascado en el esófago.

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Una mujer se prepara para tomar una pastilla acompañada de un vaso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de sentir dificultad al tragar o directamente tener la sensación de que te arde la garganta, lo mejor es inclinar la barbilla hacia el pecho al intentar deglutir la pastilla. Este movimiento ayuda a que el medicamento baje con mayor facilidad. Si las pastillas son grandes o te resultan difíciles de tragar, es recomendable consultar con un profesional de la salud sobre alternativas como medicamentos en forma líquida o en polvo.