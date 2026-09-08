España

Los médicos irán a la huelga indefinida en octubre: “El Gobierno está sentado en su silla esperando a que nos cansemos y no va a pasar”

El sindicato nacional CESM adelanta la convocatoria de nuevos paros indefinidos contra el Estatuto Marco

Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)
Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)
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La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) retoma las movilizaciones contra el Estatuto Marco y convocará nuevos paros para el próximo mes de octubre. A la espera de que el Comité de Huelga fije la fecha concreta, el sindicato ha asegurado que aumentarán los actos de presión contra el Gobierno tras dos meses de verano sin ninguna respuesta por parte del Ministerio de Sanidad.

El Estatuto Marco ha sido el gran punto de conflicto entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico en el último año. Los sindicatos profesionales han pedido su retirada en multitud de manifestaciones y paros, pero el texto ha llegado finalmente al Congreso de los Diputados, donde enfrenta una compleja tramitación parlamentaria.

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El proyecto de ley presentado por el Gobierno reduce la jornada laboral a un máximo de 45 horas, las guardias médicas a un máximo de 17 horas y establece mecanismos para una mayor estabilidad laboral, entre otras mejoras. Los avances se consideran insuficientes desde CESM, que pide a los grupos parlamentarios tirar abajo la reforma.

La principal reivindicación del sindicato es la creación de una mesa de negociación exclusivamente médica con el Ministerio de Sanidad para elaborar un estatuto médico. CESM considera que los facultativos actualmente están discriminados y no tienen voz, pues la normativa se negocia con sindicatos generalistas que representan a un bajo porcentaje del colectivo y se centran en las necesidades de otros colectivos, lo que resulta en “condiciones laborales totalmente distintas y discriminatorias” para los especialistas.

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En concreto, los médicos son los únicos a quienes se exige una jornada superior a las 35 horas y a quienes se imponen jornadas de guardia, que continúan siendo obligatorias en el proyecto de ley.

*Noticia en ampliación

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