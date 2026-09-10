Dónde ha estado Anna Simón en estos seis años alejada de ‘Zapeando’: de ser madre de su primera hija a su discreta carrera en la televisión catalana

Anna Simón ha vuelto a 'Zapeando' (Atresmedia)

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Anna Simón ha vuelto este jueves 10 de septiembre a la mesa de Zapeando, en La Sexta, seis años después de abandonar el programa, un período en el que la periodista catalana consolidó su carrera en TV3 y se convirtió en madre de su hija Aina. La presentadora, que se había incorporado al espacio en julio de 2014 y llegó a conducirlo en ausencia de sus titulares, dejó de aparecer en la cabecera en noviembre de 2020 tras no renovar su contrato de exclusividad con Atresmedia.

La salida de Simón del programa no tuvo un adiós escenificado en pantalla. La decisión respondió a la imposibilidad de compatibilizar su agenda con los rodajes de nuevos proyectos en la televisión catalana. Durante un tiempo mantuvo un vínculo con el formato a través de un acuerdo directo con Globomedia, la productora del espacio, al margen del régimen de exclusividad que la ligaba a Atresmedia. Ese modelo híbrido no resultó sostenible en el tiempo y su presencia se fue diluyendo hasta desaparecer del elenco estable de colaboradores.

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Con la agenda liberada de laSexta, Anna Simón concentró su trabajo en TV3 y en la cadena catalana 3Cat. Presentó la cuarta edición del concurso musical Oh Happy Day y Persona infiltrada, un programa en el que un famoso convive un día con una familia sin saber que uno de sus integrantes es en realidad un impostor. Si el invitado descubría al infiltrado, un espectador se lleva 5.000 euros; si falla, el premio se reparte entre la familia y el infiltrado.

Anna Simón ha vuelto a 'Zapeando' (Atresmedia)

La carrera de Anna Simón en TV3

También presentó Lloguer a primera vista, adaptación del formato británico Lodgers for Codgers, en el que jóvenes con dificultades para independizarse conviven temporalmente con personas mayores a cambio de compañía y ayuda mutua. En 2023 se sumó a El tros, un reality rural producido por 3Cat centrado en la vida en el campo y la gestión del territorio. En diciembre de ese año condujo además la undécima gala de la Grossa de Cap d’Any, el sorteo de fin de año que TV3 emite como alternativa catalana a la Lotería Nacional.

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Pese al alejamiento de Zapeando, Simón mantuvo apariciones puntuales en Atresmedia. Se incorporó a Emparejados, el programa de Antena 3 presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, donde dirigió la sección “Beso o Cobra”. Esa colaboración explica que, en la propia bienvenida que le dieron sus excompañeros en Zapeando, se bromeara con que el equipo le había “perdido la pista” durante seis años, cuando en realidad seguía activa, aunque fuera del radar de la audiencia estatal.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

La hija de Anna Simón

En febrero de 2022, tras mantener su embarazo en secreto, Simón anunció por sorpresa en Instagram que esperaba a su primera hija. El 29 de abril de ese año nació Aina, fruto de su relación con el estilista Lucho Soriano, pareja de la presentadora desde 2012, cuando ambos coincidieron en el rodaje de Tu cara me suena. Durante cerca de dos años, Anna Simón redujo su exposición en televisión para dedicarse a la crianza, un período que combinó con campañas publicitarias en redes sociales.

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Anna Simón paseando a su hija Aina (Instagram)

La presentadora reside en Barcelona, ciudad donde ha afianzado su vida familiar junto a Soriano. La pareja nunca ha compartido fotografías conjuntas en redes sociales, una discreción que Simón ya había mostrado en 2013, cuando fue nombrada reina del cava y, preguntada por su acompañante, respondió que no hablaba de su vida privada. La misma reserva se extiende a su postura política: en una entrevista con motivo del estreno de Persona infiltrada afirmó que nunca hablaría de ese tema.

En sus publicaciones sobre Aina, la periodista evita mostrar el rostro de la niña y limita el volumen de contenido familiar que comparte con sus cerca de 700.000 seguidores en Instagram. Nacida en Mollet del Vallès el 9 de agosto de 1982 y licenciada en Periodismo, Simón inició su carrera televisiva en 2005 en Teletaxi TV y pasó por espacios como Tonterías las justas, El hormiguero y Tu cara me suena antes de llegar a Zapeando en 2014. Su regreso al programa en septiembre de 2026 llega tras un ciclo en el que ha combinado la consolidación como presentadora en Cataluña con apariciones esporádicas en Antena 3, sin abandonar en ningún momento la televisión.

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