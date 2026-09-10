Cuenca gana a todas las demás ciudades de España en algo muy preciado que la hace más fuerte frente al cambio climático

Casco antiguo de la ciudad de Cuenca. (Ayuntamiento de Cuenca)

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Por mucho que luche por evitarlo, Europa se ha convertido en el continente que más rápido se calienta del mundo. Sus ciudades están en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, según el último informe de Lancet Countdown Europe, pero el trabajo se queda corto para evitar sus peores consecuencias.

El trabajo de los grandes ayuntamientos es importante para proteger a la población. El 39% de los europeos vive en ciudades, según datos de la propia Unión Europea, mientras que en España el porcentaje supera la mitad de la población (25,8 millones de 48,1 millones de habitantes), una concentración de población que “exacerba los riesgos sanitarios del cambio climático”, según los investigadores de Lancet Countdown.

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Los autores del estudio han analizado el trabajo de 98 ciudades españolas y han descubierto importantes diferencias entre las políticas que adoptan los ayuntamientos y sus logros en la lucha contra el cambio climático.

Cuenca, la ciudad más verde

Imagen del Parque de Santa Ana, en Cuenca. (Ayuntamiento de Cuenca)

Para ayudar a calmar las temperaturas urbanas, reducir la contaminación del aire y proteger la salud pública, la ONU recomienda que las ciudades mantengan al menos un 30% de cobertura arbórea, un objetivo que tan solo cumplen el 12% de las localidades españolas medidas. El análisis de Lancet Countdown señala a Cuenca como la más avanzada: el 53,3% de la superficie de la ciudad está cubierta por árboles, según el estudio, un total de 48.500 hectáreas.

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En el lado opuesto de la balanza se encuentra Cádiz, a la que asignan 0 hectáreas cubiertas por árboles. Otros estudios han alertado de este déficit gaditano: un informe de la Universidad Politécnica de Madrid la señalaba entre las diez ciudades con menos ratio de zonas verdes. El municipio de Cádiz, en concreto, contaba con 13.863 árboles, 0,12 por habitante.

Los autores señalan al municipio marileño de Torrejón de Ardoz como el que más ha mejorado desde el año 2000: ha pasado de 4,9 hectáreas cubiertas por árboles a 17,4 hectáreas.

Pamplona, la ciudad con mejor movilidad

El estudio calcula un índice de movilidad sostenible sobre diez puntos, midiendo la accesibilidad a pie, la movilidad en bicicleta y el acceso al transporte público. En 2022, Pamplona fue la ciudad con una mejor calificación, consiguiendo un 6,8 sobre 10, pero no es la que más destaca en cada apartado.

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En lo que a andar se refiere, Salamanca se posiciona como la ciudad española más accesible a pie, con un 68% de calles peatonales. Cádiz se presenta como la mejor ciudad para moverse en bicicleta, al tener carril bici en un 19% de sus calles. Por su parte, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) lideró en acceso al transporte público, con el 82% de su superficie a menos de 250 metros de una parada de transporte público.

El cambio climático mata

Una pareja pasea por Sevilla bajo una sombrilla. (EFE/Raul Caro)

En España, las muertes por calor se incrementaron en 95,4 por millón de habitantes entre 2015 y 2024, en comparación con el periodo 1991-2000. Es en Castellón de la Plana donde más aumentan, según los investigadores, con un incremento del 553,5% en las muertes relacionadas con las altas temperaturas. La ciudad pasó de registrar 25,7 fallecimientos por millón de habitantes en la última década del siglo XX a 168,1 muertes por millón de habitantes entre 2015 y 2024.

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En este aumento de las temperaturas, la contaminación tiene mucho que ver. La quema de combustibles fósiles es un motor principal del rápido calentamiento global y de la contaminación por partículas finas. Aunque las ciudades españolas han conseguido reducir en un 17,2% sus emisiones de gas, la contaminación sigue matando a su población.

En 2023, Torrelavega registró la tasa más alta de mortalidad prematura atribuible a partículas finas procedentes de combustibles en España, con 144,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Pamplona, en cambio, ha sido la ciudad que más ha reducido estas muertes prematuras, con una disminución del 78%.