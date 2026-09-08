Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 9 de septiembre: Victoria y Mercedes se enfrentan a su secreto más peligroso

El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Guardar

La muerte de Dámaso ha abierto una de las etapas más complicadas para Victoria y Mercedes. Después de que Mercedes acabara con la vida del hombre cuando intentaba zafarse de él, ambas saben que no basta con haber terminado con su amenaza: ahora tienen que conseguir que nadie descubra lo ocurrido.

El cadáver se ha convertido en una prueba capaz de ponerlas en peligro y, con el capitán Escobedo cada vez más cerca de la verdad, cualquier error puede resultar fatal.

PUBLICIDAD

Durante esta semana, Valle Salvaje está llevando al límite la situación de las dos mujeres. Victoria ha decidido ayudar a Mercedes a deshacerse del cuerpo y ambas están obligadas a actuar con cautela para evitar que las sospechas recaigan sobre ellas. Pero mientras intentan borrar cualquier rastro de lo sucedido, otras historias avanzan en el valle y algunas relaciones comienzan a cambiar.

Capítulo 483 del miércoles 9 de septiembre

Victoria y Mercedes afrontan uno de sus momentos más delicados. Deshacerse del cadáver de Dámaso se convierte en una cuestión de supervivencia y las dos tendrán que encontrar la manera de hacer desaparecer las pruebas antes de que alguien pueda relacionarlas con su muerte.

PUBLICIDAD

La situación es especialmente peligrosa porque el capitán Escobedo continúa investigando y cada vez está más cerca de descubrir qué ha ocurrido realmente. Victoria sabe que el margen de error es mínimo y que cualquier movimiento en falso puede poner en peligro no solo a Mercedes, sino también a ella misma.

Mientras tanto, el resto de personajes continúa ajeno a la gravedad de lo que está sucediendo. Manuela sorprenderá a su padre al confesarle que Alejo la ha besado, una revelación que no será recibida precisamente con entusiasmo. El marqués tendrá que enfrentarse a una situación que puede complicar todavía más la relación entre ambos.

PUBLICIDAD

Alejo y Luisa se rinden a la pasión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Alejo y Luisa, por su parte, viven un momento muy diferente. Después de las dudas que han marcado su historia, ambos deciden entregarse a su relación y comienzan a mirar hacia el futuro juntos.

Un secreto que amenaza con salir a la luz

El principal problema para Victoria y Mercedes es que, aunque el cuerpo de Dámaso desaparezca, el secreto continúa existiendo. La muerte del hombre no ha borrado todo aquello que ocurrió antes de su desaparición y, sobre todo, no ha detenido las sospechas de Escobedo.

Las dos mujeres tendrán que confiar la una en la otra para salir adelante, pero la presión puede terminar haciendo mella en su alianza. Cada decisión que tomen a partir de ahora tendrá consecuencias y el temor a ser descubiertas estará presente en cada paso.

PUBLICIDAD

Y mientras ellas intentan cerrar esta peligrosa etapa, en el valle también se preparan nuevos enfrentamientos por cuestiones sentimentales y familiares. Las relaciones de Manuela, Alejo y Luisa avanzarán durante los próximos episodios, mientras otros personajes deberán tomar decisiones que pueden alterar el equilibrio de poder.

Lo que queda por descubrir esta semana en ‘Valle Salvaje’

La historia de Dámaso seguirá siendo uno de los grandes motores de la semana. Victoria y Mercedes llegarán a un punto límite y tendrán que enfrentarse a las consecuencias de lo que han hecho. El cadáver terminará dejando atrás una huella mucho más difícil de borrar de lo que ambas imaginaban.

Además, la situación sentimental de Manuela se complicará después de su confesión, mientras Alejo y Luisa parecen dispuestos a apostar definitivamente por su relación. Y en paralelo, los problemas relacionados con la Casa Grande y los intereses de Rafael y Don Hernando volverán a ganar protagonismo.

PUBLICIDAD

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Pero la verdadera amenaza estará cada vez más cerca de Victoria. Enriqueta pondrá el foco sobre ella y Mercedes y llevará sus sospechas hasta el capitán Escobedo, que estrechará el cerco alrededor de la duquesa.

La semana terminará así con una pregunta que puede marcar el futuro de ‘Valle Salvaje’: ¿cuánto tiempo podrán Victoria y Mercedes seguir ocultando la verdad sobre Dámaso antes de que alguien descubra lo que realmente ocurrió?