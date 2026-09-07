España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 8 de septiembre: Victoria y Mercedes quedan contra las cuerdas tras la muerte de Dámaso

La ficción de TVE afronta un nuevo episodio marcado por el intento de ocultar un crimen mientras Alejo y Luisa dan un paso más en su relación y José Luis descubre qué futuro le espera a su palacio

Mercedes mata a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Mercedes mata a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Guardar

Valle Salvaje afronta una semana especialmente complicada después de uno de los acontecimientos que más pueden alterar el rumbo de sus protagonistas. La muerte de Dámaso, después de que Mercedes acabase con su vida al intentar defenderse de él, ha dejado a Victoria y a su aliada ante un problema que no habían previsto: hacer desaparecer cualquier rastro que pueda relacionarlas con el crimen.

La situación ya comenzó a complicarse en el capítulo del lunes. Victoria tomó la decisión de ayudar a Mercedes a deshacerse del cadáver mientras el capitán Escobedo estrecha cada vez más el cerco y empieza a acercarse peligrosamente a la verdad. Al mismo tiempo, Rafael instaló a Rosalía y María en la planta noble, mientras las distintas tramas del valle continuaban avanzando.

PUBLICIDAD

Pero será este martes 8 de septiembre, en el capítulo 482, cuando la historia del asesinato vuelva a situarse en el centro de la acción. Victoria y Mercedes pondrán en marcha su estrategia para ocultar lo sucedido, aunque una aparición inesperada podría poner en riesgo todo su plan.

Victoria y Mercedes se enfrentan a un nuevo peligro

Después de la muerte de Dámaso, las dos mujeres saben que no tienen demasiado margen para equivocarse. El cadáver puede convertirse en la prueba que las delate y cualquier movimiento en falso podría terminar llevando directamente hasta ellas.

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por eso, durante el episodio del martes, Victoria y Mercedes comenzarán a ejecutar el plan con el que pretenden borrar las huellas del crimen. El problema es que no estarán solas en ese momento. La aparición de una persona inesperada amenaza con complicar todavía más una situación que ya de por sí resulta límite.

PUBLICIDAD

El peligro de ser descubiertas aumenta y obliga a ambas a extremar las precauciones. Mientras intentan mantener la calma y seguir adelante con su estrategia, el capitán Escobedo continúa siendo una amenaza latente. Su investigación avanza y cada nuevo paso puede acercarle a una verdad que Victoria y Mercedes harán todo lo posible por mantener escondida.

La pregunta será hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger su secreto y, sobre todo, si conseguirán evitar que alguien descubra qué ocurrió realmente con Dámaso.

Alejo y Luisa empiezan a pensar en su futuro

El capítulo del martes también dejará espacio para una de las tramas sentimentales de Valle Salvaje. Alejo y Luisa darán un nuevo paso en su relación y comenzarán a plantearse seriamente qué quieren hacer juntos.

Después de las dudas que han acompañado su historia, ambos parecen cada vez más convencidos de que quieren construir un futuro en común. Será un avance importante para la pareja, aunque todo apunta a que su felicidad no tardará en verse condicionada por los acontecimientos que están teniendo lugar a su alrededor.

Luisa confiesa a Pedrito que ha vuelto con Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Luisa confiesa a Pedrito que ha vuelto con Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Su relación, además, tendrá continuidad a lo largo de los próximos capítulos, cuando Alejo deba enfrentarse también a las consecuencias de otra historia de amor que amenaza con generar un nuevo conflicto familiar.

Otra de las incógnitas que quedará resuelta en el capítulo 482 tendrá como protagonista a José Luis. El personaje descubrirá finalmente cuál será el destino de su palacio, una información que puede alterar sus planes y abrir un nuevo frente dentro de la familia.

Mientras tanto, el resto de protagonistas continuarán lidiando con sus propios conflictos, aunque será la situación de Victoria y Mercedes la que marque el pulso del episodio.

La muerte de Dámaso ha dejado una situación de difícil salida y ambas deberán actuar con rapidez si quieren evitar que alguien conecte las piezas. Lo ocurrido ya ha cambiado el equilibrio de poder en el valle y cualquier nueva pista puede hacer que todo se desmorone.

Lo que pasará después en ‘Valle Salvaje’

La trama del cadáver seguirá avanzando durante el resto de la semana, aunque no será el único frente abierto. El miércoles 9 de septiembre, Victoria y Mercedes afrontarán un momento todavía más delicado y tendrán que encontrar una solución definitiva al problema que tienen entre manos.

Además, Manuela descubrirá algo relacionado con Alejo que puede provocar una fuerte reacción de su padre, mientras la relación entre Alejo y Luisa continúa avanzando.

El jueves llegará uno de los momentos más decisivos para Victoria y Mercedes, que tendrán que enfrentarse a las consecuencias de todo lo ocurrido desde la muerte de Dámaso. Pero haber resuelto el problema principal no significará necesariamente que el peligro haya desaparecido.

El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).
El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Y el viernes, cuando parecía que la semana podía cerrarse con cierta calma, una nueva amenaza volverá a poner el foco sobre la duquesa y Mercedes. El capitán Escobedo seguirá haciendo preguntas y una persona que conoce demasiado bien lo ocurrido podría complicar todavía más la situación.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

El comienzo de año marca un máximo histórico por la persistencia de la incapacidad temporal, un problema de fondo muy vinculado al envejecimiento de las plantillas y al desgaste de la salud mental que se prolonga ya desde 2019

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Patricio Ochoa, doctor: “En vez de obsesionarte con si duermes ocho horas todos los días, pregúntate si lo haces a la misma hora”

El especialista destaca la importancia de mantener unos horarios de sueño regulares para cuidar el ritmo circadiano y evitar el llamado “jet lag social”

Patricio Ochoa, doctor: “En vez de obsesionarte con si duermes ocho horas todos los días, pregúntate si lo haces a la misma hora”

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

La Junta mantiene el conflicto de competencias contra el Plan Estatal 2026-2030, aunque asegura que ya ha enviado al ministerio el convenio para poder activar las ayudas cuanto antes

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

El ladrillo se cobra otra víctima: cierra una escuela infantil de Madrid después de 20 años porque un ‘fondo buitre’ compra el local

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, califica de “especulativa” la operación y reclama medidas para contener la presión inmobiliaria

El ladrillo se cobra otra víctima: cierra una escuela infantil de Madrid después de 20 años porque un ‘fondo buitre’ compra el local
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

ECONOMÍA

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

El ladrillo se cobra otra víctima: cierra una escuela infantil de Madrid después de 20 años porque un ‘fondo buitre’ compra el local

La falta de albañiles y mano de obra amenaza al sector de la construcción y pone en riesgo la producción de viviendas

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen