Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 8 de septiembre: Victoria y Mercedes quedan contra las cuerdas tras la muerte de Dámaso

Mercedes mata a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Valle Salvaje afronta una semana especialmente complicada después de uno de los acontecimientos que más pueden alterar el rumbo de sus protagonistas. La muerte de Dámaso, después de que Mercedes acabase con su vida al intentar defenderse de él, ha dejado a Victoria y a su aliada ante un problema que no habían previsto: hacer desaparecer cualquier rastro que pueda relacionarlas con el crimen.

La situación ya comenzó a complicarse en el capítulo del lunes. Victoria tomó la decisión de ayudar a Mercedes a deshacerse del cadáver mientras el capitán Escobedo estrecha cada vez más el cerco y empieza a acercarse peligrosamente a la verdad. Al mismo tiempo, Rafael instaló a Rosalía y María en la planta noble, mientras las distintas tramas del valle continuaban avanzando.

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Pero será este martes 8 de septiembre, en el capítulo 482, cuando la historia del asesinato vuelva a situarse en el centro de la acción. Victoria y Mercedes pondrán en marcha su estrategia para ocultar lo sucedido, aunque una aparición inesperada podría poner en riesgo todo su plan.

Victoria y Mercedes se enfrentan a un nuevo peligro

Después de la muerte de Dámaso, las dos mujeres saben que no tienen demasiado margen para equivocarse. El cadáver puede convertirse en la prueba que las delate y cualquier movimiento en falso podría terminar llevando directamente hasta ellas.

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por eso, durante el episodio del martes, Victoria y Mercedes comenzarán a ejecutar el plan con el que pretenden borrar las huellas del crimen. El problema es que no estarán solas en ese momento. La aparición de una persona inesperada amenaza con complicar todavía más una situación que ya de por sí resulta límite.

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El peligro de ser descubiertas aumenta y obliga a ambas a extremar las precauciones. Mientras intentan mantener la calma y seguir adelante con su estrategia, el capitán Escobedo continúa siendo una amenaza latente. Su investigación avanza y cada nuevo paso puede acercarle a una verdad que Victoria y Mercedes harán todo lo posible por mantener escondida.

La pregunta será hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger su secreto y, sobre todo, si conseguirán evitar que alguien descubra qué ocurrió realmente con Dámaso.

Alejo y Luisa empiezan a pensar en su futuro

El capítulo del martes también dejará espacio para una de las tramas sentimentales de Valle Salvaje. Alejo y Luisa darán un nuevo paso en su relación y comenzarán a plantearse seriamente qué quieren hacer juntos.

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Después de las dudas que han acompañado su historia, ambos parecen cada vez más convencidos de que quieren construir un futuro en común. Será un avance importante para la pareja, aunque todo apunta a que su felicidad no tardará en verse condicionada por los acontecimientos que están teniendo lugar a su alrededor.

Luisa confiesa a Pedrito que ha vuelto con Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Su relación, además, tendrá continuidad a lo largo de los próximos capítulos, cuando Alejo deba enfrentarse también a las consecuencias de otra historia de amor que amenaza con generar un nuevo conflicto familiar.

Otra de las incógnitas que quedará resuelta en el capítulo 482 tendrá como protagonista a José Luis. El personaje descubrirá finalmente cuál será el destino de su palacio, una información que puede alterar sus planes y abrir un nuevo frente dentro de la familia.

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Mientras tanto, el resto de protagonistas continuarán lidiando con sus propios conflictos, aunque será la situación de Victoria y Mercedes la que marque el pulso del episodio.

La muerte de Dámaso ha dejado una situación de difícil salida y ambas deberán actuar con rapidez si quieren evitar que alguien conecte las piezas. Lo ocurrido ya ha cambiado el equilibrio de poder en el valle y cualquier nueva pista puede hacer que todo se desmorone.

Lo que pasará después en ‘Valle Salvaje’

La trama del cadáver seguirá avanzando durante el resto de la semana, aunque no será el único frente abierto. El miércoles 9 de septiembre, Victoria y Mercedes afrontarán un momento todavía más delicado y tendrán que encontrar una solución definitiva al problema que tienen entre manos.

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Además, Manuela descubrirá algo relacionado con Alejo que puede provocar una fuerte reacción de su padre, mientras la relación entre Alejo y Luisa continúa avanzando.

El jueves llegará uno de los momentos más decisivos para Victoria y Mercedes, que tendrán que enfrentarse a las consecuencias de todo lo ocurrido desde la muerte de Dámaso. Pero haber resuelto el problema principal no significará necesariamente que el peligro haya desaparecido.

El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Y el viernes, cuando parecía que la semana podía cerrarse con cierta calma, una nueva amenaza volverá a poner el foco sobre la duquesa y Mercedes. El capitán Escobedo seguirá haciendo preguntas y una persona que conoce demasiado bien lo ocurrido podría complicar todavía más la situación.

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