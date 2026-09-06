Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: Luisa y Alejo se dejan llevar y Victoria y Mercedes se deshacen del cadáver

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Tras la muerte de Dámaso a manos de Mercedes cuando esta intentaba zafarse de él, Valle Salvaje entra en una encrucijada. El hombre responsable del intercambio de bebés y de buena parte del sufrimiento de Victoria ha desaparecido, pero su cadáver puede convertirse en una amenaza todavía mayor. Si la Santa Hermandad descubre lo ocurrido, las dos mujeres podrían enfrentarse a graves consecuencias.

Durante los episodios que Valle Salvaje emitirá entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre, ambas tratarán de hacer desaparecer cualquier rastro que pueda relacionarlas con la muerte. Mientras tanto, otras tramas avanzarán en el valle, con nuevos conflictos amorosos, familiares y de poder.

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Capítulo 481 del lunes 7 de septiembre

Rafael instala a Rosalía y María en la planta noble, mientras Victoria toma una decisión arriesgada: ayudará a Mercedes a deshacerse del cuerpo de Dámaso. Sin embargo, el tiempo juega en su contra porque el capitán Escobedo está cada vez más cerca de descubrir la verdad.

Las dos mujeres tendrán que actuar con rapidez y cautela si quieren evitar que la investigación las señale. ¿Conseguirán ocultar el cadáver antes de que alguien descubra lo sucedido?

Mercedes y Victoria tratan de sacar el cuerpo de Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 482 del martes 8 de septiembre

La relación entre Alejo y Luisa avanza y ambos comienzan a plantearse seriamente su futuro. Mientras tanto, José Luis descubre qué destino le espera a su palacio.

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Pero la tensión se concentra especialmente en Victoria y Mercedes. Las dos ponen en marcha su estrategia para ocultar el crimen, aunque la aparición de una persona inesperada amenaza con ponerlas contra las cuerdas. El peligro de ser descubiertas aumenta.

Luisa confiesa a Pedrito que ha vuelto con Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 483 del miércoles 9 de septiembre

Victoria y Mercedes se enfrentan al momento más delicado de su alianza. Deshacerse del cadáver de Dámaso se convierte en una cuestión de supervivencia, por lo que ambas deberán encontrar la manera de hacer desaparecer las pruebas.

En paralelo, Manuela sorprende a su padre al confesarle que Alejo la ha besado. La revelación no sentará nada bien al marqués, que tendrá que decidir cómo actuar ante esta situación. Mientras tanto, Alejo y Luisa dejan atrás sus dudas y se entregan a su relación.

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Alejo y Luisa se rinden a la pasión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 484 del jueves 10 de septiembre

Manuela intenta convencer a su padre para poder continuar con su historia de amor, mientras Victoria y Mercedes afrontan uno de los momentos más duros desde la muerte de Dámaso. Las dos se despiden del cadáver, tratando de poner punto final a una pesadilla que amenaza con perseguirlas.

Sin embargo, deshacerse del cuerpo no significa necesariamente que el peligro haya terminado. La posibilidad de que alguien descubra lo ocurrido continúa presente.

Mercedes mata a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 485 del viernes 11 de septiembre

La semana termina con una nueva amenaza para los intereses de los protagonistas. Don Hernando advierte a Enriqueta de que no permitirá que Rafael entregue la Casa Grande, mientras las disputas por el patrimonio continúan.

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Pero el gran foco estará de nuevo en Victoria y Mercedes. Enriqueta señala a ambas ante el capitán Escobedo, que comienza a estrechar el cerco alrededor de la duquesa.

La presión aumenta hasta tal punto que Victoria empieza a dudar de su capacidad para seguir ocultando la verdad. Escobedo no parece dispuesto a abandonar sus sospechas y sus preguntas podrían llevar a la duquesa a una situación límite.

El capitán Escobedo busca una confesión en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La próxima semana de Valle Salvaje estará marcada así por las consecuencias de una muerte que puede cambiarlo todo. Victoria y Mercedes creían haber encontrado una salida al problema que representaba Dámaso, pero hacer desaparecer el cadáver podría ser solo el principio de una nueva pesadilla.

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